Vụ Vạn Thịnh Phát: Đại gia Nguyễn Cao Trí đi tập tễnh, xin tòa được vắng mặt trong các ngày sau

Liên quan phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; Công ty Tập đoàn Capella, là người duy nhất chịu truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí khai báo nhân thân tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

Vị này bị cáo buộc nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát để chuyển nhượng dự án nhưng khi bà Lan bị bắt, ông Trí chiếm đoạt số tiền này.

Do đó trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan hầu tòa trong 2 tư cách, là bị cáo trong các hành vi đưa hối lộ, vi phạm cho vay, tham ô tài sản; đồng thời là bị hại trong hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Cao Trí.

Trong phần thủ tục phiên tòa (sáng 5/3), bị cáo Nguyễn Cao Trí đi tập tễnh, được một sĩ quan công an dìu lên bục khai báo và cho hay đang bị đau xương. Bị cáo Trí sau khi khai báo nhân thân đã xin chủ tọa cho vắng mặt trong các phần sau của phiên tòa và: "Ủy quyền cho 2 luật sư của tôi".

Bà Lan vừa là bị cáo, vừa là bị hại trong vụ án này.

Theo cáo trạng mới ban hành, trong giai đoạn 2017 – 2020, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhiều lần chuyển tiền cho ông Nguyễn Cao Trí để mua cổ phần một số dự án.

Lần hợp tác đầu tiên giữa 2 người diễn ra năm 2017, khi Nguyễn Cao Trí thỏa thuận chuyển 65% vốn điều lệ của Công ty Cao su Công nghiệp giá 45 triệu USD cho Trương Mỹ Lan. Người phụ nữ đã chuyển 21,25 triệu USD (476 tỷ đồng), tương ứng 31,22% cổ phần, không giấy tờ biên nhận.

Do cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp không được chuyển nhượng trong 5 năm nên các bị can thống nhất ký hợp đồng "Ủy thác đầu tư", nhờ ông Hồ Quốc Minh (người quen của cả Trí và Lan) đứng tên hợp đồng. Sau đó, các bị can Lan, Trí thống nhất chuyển số tiền 21,25 triệu USD nói trên thành tiền mua bán 10% cổ phần Công ty Văn Lang.

Lần hợp tác thứ 2 giữa các bị can diễn ra tại dự án sinh thái Đại Ninh ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) do Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Nguyễn Cao Trí thâu tóm 58% cổ phần của doanh nghiệp này với giá 2.230 tỷ đồng trong năm 2020 – 2021.

Bị can Trí thống nhất bán 100% doanh nghiệp này cho Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng, đã đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ đồng. Số tiền này sau đó cũng được thống nhất chuyển sang tiền mua 10% cổ phần Công ty Văn Lang.

Lần thứ 3 bà Lan chuyển tiền cho đại gia Nguyễn Cao Trí là khi 2 người hợp tác đầu tư tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Dự án này đến nay mới được cấp phép nghiên cứu quy hoạch và tiền khả thi.

Tuy vậy, ông Trí thỏa thuận cho bà Lan tham gia dự án và người phụ nữ đã 2 lần chuyển tổng cộng 9,5 triệu USD (hơn 220 tỷ đồng) cho vị đại gia. Sau đó, bà Lan lại không tham gia dự án, yêu cầu chuyển số 9,5 triệu USD này thành tiền mua 10% vốn Công ty Văn Lang.

Trong cả 3 lần hợp tác nói trên, Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí tổng cộng 1.000 tỷ đồng nhưng đều không có giấy tờ biên nhận. Tháng 1/2021, hai bị can mới gặp nhau, "chốt" các khoản tiền đã giao.

Tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị bắt nên Nguyễn Cao Trí muốn nhân dịp này "dậu đổ bìm leo", nuốt 1.000 tỷ đồng đã nhận. Vị đại gia sau đó lập khống các văn bản thanh lý hợp đồng, thể hiện không có việc mua bán.

Trong giai đoạn đầu làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí còn khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Trương Mỹ Lan và còn tố người phụ nữ "vu khống, bôi nhọ danh dự" ông ta. Viện kiểm sát đánh giá hành vi này thể hiện "ý thức chiếm đoạt tiền đến cùng".