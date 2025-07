Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, vụ xuân năm 2025, toàn thành phố gieo cấy 26.735 ha lúa. Đến thời điểm này, nông dân các huyện đang bước vào thu hoạch rộ. Qua đánh giá sơ bộ tại các địa phương, năng suất bình quân toàn thành phố ước đạt 70,05 tạ/ha, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, huyện Vĩnh Bảo(cũ) đạt khoảng 71,35 tạ/ha; huyện Tiên Lãng(cũ) đạt 70,05 tạ/ha; các huyện An Lão(cũ), huyên Kiến Thụy(cũ), quận An Dương(cũ) và thành phố Thủy Nguyên (cũ) dao động từ 60,9 đến 70,1 tạ/ha...

Nông dân khẩn trương thu hoạch lúa Xuân 2025. Ảnh KNHP.

Không chỉ được mùa, vụ xuân năm nay còn ghi nhận bước tiến trong tổ chức sản xuất khi nhiều vùng mở rộng diện tích lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ. Nhiều hộ dân có diện tích nhỏ, lẻ chủ động hợp tác, chuyển nhượng quyền canh tác hoặc cho thuê đất để tích tụ ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ có phương tiện, máy móc tổ chức sản xuất quy mô lớn, hiệu quả hơn.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trên các vùng liền vùng, liền thửa, nông dân phấn khởi vì năng suất cao, dễ tổ chức thu hoạch đồng loạt.

Thông tin với PV Dân Việt anh Lương Văn Đức, ở xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy cũ) cho biết, những ngày qua, anh huy động máy móc để thu hoạch hơn 84 ha diện tích tích tụ tại xã Ngũ Phúc và xã An Thái (huyện An Lão cũ), trong đó có hơn 60 ha tại Ngũ Phúc, 24 ha ở An Thái.

Vụ xuân này, anh đưa vào sản xuất hơn 10 giống lúa lai Trung Quốc và lúa thuần chất lượng. Đặc biệt, các giống VT 33, Long Hương 8187 cho năng suất vượt trội, đạt gần 90 tạ/ha; các giống lúa thuần như BC, Đài Thơm, RVT 225 cũng đạt hơn 75 tạ/ha. Ước tính toàn bộ vụ xuân, gia đình anh Đức có thể thu hoạch khoảng 600 tấn lúa.

Theo lãnh đạo Phòng Trồng trọt – Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng), năm nay thời tiết thuận lợi, không xảy ra những diễn biến bất lợi trong suốt vụ sản xuất. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật cũng được tăng cường, giúp nông dân tuân thủ đúng khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp. Diện tích sâu bệnh gây hại không đáng kể và đều được xử lý kịp thời. Đặc biệt, việc chuyển hướng sang sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào các khâu sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất và sản lượng toàn vụ.