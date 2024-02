Nữ CSGT Quảng Nam tặng, đội mũ bảo hiểm cho người dân trên đường về quê ăn Tết

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông, trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng, lập nhiều điểm chốt trên các tuyến QL1, tuyến đường Hồ Chí Minh... tặng nước uống, phát thiệp mừng xuân kèm thông điệp về an toàn giao thông và trao tặng cho bà con mũ bảo hiểm đạt chuẩn thay thế mũ bảo hiểm đã cũ, mũ chưa đạt chuẩn để chặng đường về quê của bà con được an toàn hơn.