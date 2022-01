Xôn xao củ đinh hương khổng lồ độc nhất vô nhị có trọng lượng vô đối ở tỉnh An Giang

Cùng với hoa, cây cảnh, trong ngày giáp tết, thú chơi củ kiểng lạ cũng được các nghệ nhân miền Tây săn lùng, trong đó 4 củ đinh hương độc lạ trọng lượng khủng từ 16 kg đến 33 kg ở tỉnh An Giang.

Clip: Củ đinh hương khổng lồ có trọng lượng khủng đang có mặt tại vườn cây cảnh, vườn thuốc Nam ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Video: Bảo Phong.

Bốn củ đinh hương độc, lạ này vừa được sưu tầm trong vườn thuốc Nam thuộc huyện Chợ Mới tỉnh An Giang, được giới sưu tầm cây cảnh, củ kiểng trong vùng xếp vào hàng siêu độc đáo.

Anh Nguyễn Văn Vũ ở xã An Thạnh Trung huyện Chợ Mới tỉnh An Giang, chủ nhân 4 củ đinh hương cho biết, trong một lần săn lùng cây cảnh ở cù lao Tấn Mỹ huyện Chợ Mới, nhìn thấy những lá non mọc loe hoe ở gốc cây bị chặt đốn, anh đâu có nghĩ rằng sẽ có củ lạ, to khủng.

Ban đầu nài nỉ chủ vườn mua lại làm cây cảnh, củ kiểng, nhưng khi đào lên nào ngờ phát hiện củ to, khủng, dáng tự nhiên rất độc, lạ. Nhiều người ở xóm xôn xao khi lần đầu bất ngờ chứng kiến mấy củ đinh hương to bự lạ thường.

Anh Hồ văn Bé Năm người hàng xóm của anh Vũ ngạc nhiên nói :"Mình thấy nó lạ mình cũng giật mình. Đã 55 tuổi đầu mà tôi mới thấy 1 củ đinh hương nặng như thế. Chứ củ đinh hương mười mấy hai chục ký thì thường thấy nhiều hơn…Củ đinh hương hơn 33 ký này rất là đẹp bởi bộ đế, bộ rễ nói chung nhìn tổng thể rất là đã…Củ to, trọng lượng khủng vầy thì là hàng quý rồi".

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022 nhiều người kéo đến xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xem củ đinh hương khổng lồ do anh Nguyễn Văn Vũ sưu tầm. Ảnh: Bảo Phong.

Một số chuyên gia am hiểu cây thuốc nam khẳng định, củ đinh lăng trên thị trường rất nhiều nhưng củ đinh hương của anh Vũ sở hữu thì hiếm thấy. Củ có trọng lượng to khủng chứng tỏ những cây đinh hương này có tuổi thọ trên hàng trăm năm.

Thông tin từ chuyên gia Trung tâm nuôi trồng dược liệu Quốc gia cho biết: Hàng nghìn năm trước đây, đinh dương đã được sử dụng như một thần dược điều trị nhiều căn bệnh khác nhau. Công dụng của củ đinh hương đối với sức khỏe đã được y học kiểm chứng.

Đinh hương có vị cay tê, tính ấm và mùi thơm đặc trưng. Tác dụng của đinh hương chủ yếu vào 4 kinh Tỳ, Thận, Vị, Phế và chủ trị các chứng bệnh như: Bổ tỳ vị, ích thận tráng dương, hạ nghịch khí, giảm đau, trị đau bụng, ổn định, kích thích tiêu hóa, sát khuẩn răng miệng.

Cây đinh hương còn có công dụng trị phong thấp, đau nhức chân tay, nhức mỏi toàn thân, lạnh tay chân. Ngoài ra đinh hương cũng có công dụng tốt trong y học hiện đại.

Vốn đam mê cây cảnh độc, lạ lúc đầu anh Vũ khai thác đinh lăng loại vừa về nghiên cứu thuốc trị bệnh nhưng không ngờ đào hoài đào mãi, khi hết rễ đem ra khỏi hố thì trúng củ đinh hương quá to.

Hai người khênh củ đinh hương nặng hơn 33kg ở một vườn cây cảnh, vườn trồng cây thuốc Nam thuộc xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Ảnh: Bảo Phong.

Chồi non nhú lên tua tủa ở phần gốc của củ đinh hương nặng hơn 33kg. Ảnh: Bảo Phong.

Sau khi mang về nhà anh đã nuôi củ đinh hương vào chậu và dự kiến sẽ chuyển nhượng nếu có người cần sử dụng.

Ở vùng quê Chợ Mới (tỉnh An Giang) trước đây đinh lăng được trồng như một dạng cây cảnh, trong lúc trồng cây con cũng lẫn lộn vài cây đinh hương.

Khi cây đinh hương lớn lên người kế thừa chưa biết được giá trị nên đã chặt bỏ, vứt đi...vì nó quá rậm rạp, um tùm. Thế nhưng, khi được xem thuốc nam quý-Nhân sâm Việt Nam được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và y học hiện đại thì cây đinh hương mới quý.