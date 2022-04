Sáng 19/4, ông Lê Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang cho biết: Nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực đa dạng, phong phú của An Giang và nét đẹp văn hóa truyền thống của 4 dân tộc anh em Kinh – Khmer – Chăm – Hoa sinh sống tại An Giang; đồng thời giới thiệu, khẳng định thương hiệu đặc biệt hương vị "Mắm Châu Đốc" của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ đến với du khách trong và ngoài nước, UBND tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022.

Ông Lê Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang thông báo hoạt động ngày hội. Ảnh: HC

Chuỗi sự kiện dự kiến sẽ diễn ra 5 ngày (từ ngày 20/4 – 24/4), tại TP.Châu Đốc. Ngày hội có quy mô 180 gian hàng, của 150 đơn vị đến từ An Giang và 19 tỉnh, thành phố, chia làm 3 khu vực: Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang; khu triển lãm các tỉnh, thành phố; khu không gian văn hóa ẩm thực và giao lưu văn hóa cộng đồng.

Sản phẩm tham gia ngày hội sẽ tập trung các nhóm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản, đặc trưng và nhiều sản phẩm tiềm năng khác (thực phẩm - ẩm thực, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, nội thất - trang trí - lưu niệm và dịch vụ du lịch nông thôn…) của tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố. Ngày hội sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5, đồng thời cũng là thời gian chuẩn bị vào mùa Ngày hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm.

Có khoảng 60 loại mắm tại Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang. Ảnh: HC

Đặc biệt Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang sẽ triển lãm theo 4 chuyên đề chính: Mắm – Lúa gạo – Thủy sản – Khô. Với khu vực triển lãm tôn vinh ngành mắm An Giang, sẽ tạo điểm nhấn, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển làm nên thương hiệu của nghề làm mắm Châu Đốc – An Giang. Ban tổ chức sẽ thiết kế các tiểu cảnh tôn vinh nghề mắm An Giang.

Ông Lê Trung Hiếu cũng cho biết, ngày hội là dịp tạo điều kiện giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh sau khi bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Khách tham quan, mua sắm mắm tại "thủ phủ" mắm Châu Đốc. Ảnh: HC

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu, nhất là các sản phẩm của tỉnh An Giang đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Song song đó, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm đặc trưng, giá trị văn hóa truyền thống ẩm thực, món ăn dân gian của tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố với khách du lịch. Tạo cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu trên lĩnh vực thương mại – du lịch và đầu tư. Tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các địa phương trong tỉnh An Giang nói riêng, giữa tỉnh An Giang với các tỉnh, thành phố nói chung…