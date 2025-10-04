Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Giao thông - Xây dựng
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:22 GMT+7

Sân bay quốc tế Long Thành ấn định ngày cất cánh thương mại, đánh dấu bước ngoặt lớn của hàng không Việt Nam

+ aA -
Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:22 GMT+7
Sân bay quốc tế Long Thành chính thức ấn định mốc vận hành, dự kiến chạy thử kỹ thuật cuối năm 2025 và đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ tháng 6/2026, đánh dấu bước tiến lớn của hạ tầng hàng không Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đã có mốc thời gian cụ thể cho chuyến bay thương mại đầu tiên tại Sân bay quốc tế Long Thành

Ngày 3/10, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Thông tri hàng không AIC 07/25, công bố kế hoạch đưa Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vào khai thác.

Đây là một trong những cột mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hạ tầng hàng không quốc gia, hướng tới việc hình thành trung tâm trung chuyển quốc tế tại khu vực phía Nam.

Thông tri AIC từ Cục Hàng không Việt Nam. Ảnh: T.L

Theo Thông tri, Sân quốc tế bay Long Thành nằm tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía Đông.

Cảng có độ cao 60m (tương đương 197 feet) so với mực nước biển và được định danh với mã ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế) là VVLT, mã IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) là LTH.  

Hạ tầng giai đoạn 1 của Sân bay quốc tế Long Thành bao gồm 2 đường cất hạ cánh song song (05R/23L và 05L/23R), được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay quốc tế cấp 4F, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 777, 787 hay Airbus A350.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu tiên của việc đưa sân bay vào vận hành sẽ phục vụ các chuyến bay kỹ thuật, dự kiến diễn ra trong tháng 12/2025.

Đây là bước chạy thử nhằm kiểm tra, hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống kỹ thuật – khai thác của sân bay, từ đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống dẫn đường bay đến khu nhà ga, công trình phụ trợ và hệ thống điều hành bay.

Tiếp đó, giai đoạn chính thức khai thác thương mại sẽ bắt đầu từ tháng 6/2026, với việc mở cửa đón những chuyến bay thương mại đầu tiên.

Công nhân thi công gói thầu tại Sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thông tin chi tiết về cấu hình hạ tầng, khu vực khai thác, dịch vụ hàng không và phi hàng không... sẽ được Cục Hàng không Việt Nam công bố trong Tập bổ sung AIP (AIP Supplement) theo chu kỳ AIRAC, dự kiến có hiệu lực từ ngày 11/6/2026.

Các dữ liệu nhận dạng sân bay, quy trình khai thác và hướng dẫn bay sẽ được cập nhật đầy đủ trong hồ sơ AIP AD 2.VVLT nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về an toàn, điều hành bay và khả năng phối hợp quốc tế khi Sân bay quốc tế Long Thành chính thức tham gia mạng lưới hàng không toàn cầu.

Việc xác lập mốc thời gian khai thác thương mại Sân bay quốc tế Long Thành được xem là bước tiến lớn trong kế hoạch phát triển hạ tầng hàng không quốc gia.

Khi đi vào hoạt động, Sân bay quốc tế Long Thành không chỉ góp phần giảm tải cho Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mà còn đóng vai trò đầu mối trung chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế của khu vực Đông Nam Á.

Theo quy hoạch, giai đoạn 1 của dự án có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trước khi tiếp tục mở rộng để đạt 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm ở giai đoạn hoàn thiện.

Máy bay Beechcraft KingAir 300 bay hiệu chuẩn Sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: T.L

Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, mọi thay đổi liên quan đến kế hoạch triển khai, thời điểm hiệu lực hoặc quy trình khai thác sẽ được thông báo cập nhật qua các ấn phẩm hàng không chính thức trong thời gian tới.

Ngày 26/9 vừa qua, Sân bay quốc tế Long Thành đã đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Theo đó, chiếc máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series cất cánh từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiếp cận đường băng số 1 Sân bay quốc tế Long Thành và bay trên đường băng để kiểm tra hệ thống đèn, sau đó máy bay tăng tốc bay lên cao trở lại.

Chuyến bay nhằm kiểm tra thực địa đường băng và thực hiện hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không tại Sân bay quốc tế Long Thành.

Theo kế hoạch đã được Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) phê duyệt, công tác bay hiệu chuẩn tại Long Thành sẽ kéo dài từ ngày 26/9 đến 24/10.

Tham khảo thêm

Phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất thế nào?

Phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất thế nào?

Đồng Nai đấu giá đất gần sân bay Long Thành thu gần 7.000 tỷ đồng

Đồng Nai đấu giá đất gần sân bay Long Thành thu gần 7.000 tỷ đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất thế nào?

Phương án khai thác đồng thời sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất, trong đó Long Thành đóng vai trò trung tâm quốc tế còn Tân Sơn Nhất tập trung nội địa, hướng tới phát huy hiệu quả đầu tư ngay từ giai đoạn đầu.

Đồng Nai ban hành nghị quyết mới về hỗ trợ xe buýt, hướng tới phát triển giao thông xanh

Giao thông - Xây dựng
Đồng Nai ban hành nghị quyết mới về hỗ trợ xe buýt, hướng tới phát triển giao thông xanh

Đọc thêm

Người dân chờ cả tiếng đồng hồ, đặt dép, mang đồ ăn đến “xí chỗ” mua bánh Trung thu
Xã hội

Người dân chờ cả tiếng đồng hồ, đặt dép, mang đồ ăn đến “xí chỗ” mua bánh Trung thu

Xã hội

Cận ngày Tết Trung thu, rất đông người dân, trong đó có người được thuê xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ mua bánh trung thu tại một số tiệm bánh truyền thống.

UBND TPHCM giao chỉ tiêu giảm gần 4.500 hộ nghèo, cận nghèo cho 168 phường, xã và đặc khu
Giảm nghèo nông thôn

UBND TPHCM giao chỉ tiêu giảm gần 4.500 hộ nghèo, cận nghèo cho 168 phường, xã và đặc khu

Giảm nghèo nông thôn

UBND TPHCM giao chỉ tiêu giảm gần 4.500 hộ nghèo, cận nghèo cho 168 phường, xã và đặc khu, nhằm hoàn thành mục tiêu an sinh năm 2025.

Chelsea vs Liverpool (23h30 ngày 4/10): Cùng làm khó nhau?
Thể thao

Chelsea vs Liverpool (23h30 ngày 4/10): Cùng làm khó nhau?

Thể thao

Chelsea vs Liverpool là cuộc đọ sức thuộc vòng 7 Premier League 2025/2026 và hai bên có thể cùng không đạt mục đích giành chiến thắng khi phong độ của họ ở những trận gần đây rất thất thường.

Kiến trúc cánh buồm Pháp tại Blanca City: Dấu ấn vượt thời gian bên Bãi Sau
Nhà đất

Kiến trúc cánh buồm Pháp tại Blanca City: Dấu ấn vượt thời gian bên Bãi Sau

Nhà đất

Từ những cánh buồm Pháp từng cập bến Vũng Tàu nhiều thế kỷ trước, Blanca 6-7 khơi nguồn cảm hứng kiến tạo nên biểu tượng mới giữa Bãi Sau. Sắc trắng tinh khôi, dáng hình thanh thoát, những mái vòm mềm mại và ô cửa kính rộng mở hướng biển đã định hình phong cách sống khác biệt: vừa lưu giữ ký ức văn hóa, khẳng định vị thế tinh hoa vừa đáp ứng nhu cầu sống hiện đại.

Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni - hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
Y tế

Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni - hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới

Y tế

Ngày 3/10 tại Hà Nội, Ba trụ cột giáo dục – y tế hàng đầu Việt Nam là Trường Đại học Y Hà Nội, Hệ thống Y tế Vinmec và Trường Đại học VinUni – đã ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế toàn diện, đạt đẳng cấp quốc tế.

Hà Nội khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh gần 750 tỷ đồng có 6 làn xe
Tin tức

Hà Nội khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh gần 750 tỷ đồng có 6 làn xe

Tin tức

Hà Nội khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh – công trình trọng điểm cửa ngõ phía Đông có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng với 6 làn xe, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng Vành đai 2 và tạo động lực phát triển cho Thủ đô.

Đón lộc mùa thu 2025, 3 con giáp nhận tấm vé vàng, rộn ràng thăng chức, thu nhập tăng thêm
Gia đình

Đón lộc mùa thu 2025, 3 con giáp nhận tấm vé vàng, rộn ràng thăng chức, thu nhập tăng thêm

Gia đình

Mùa thu năm 2025, 3 con giáp may mắn sẽ đón nhận cơ hội vàng, mở ra bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp. Đây là thời điểm thuận lợi để họ thăng chức, tăng thu nhập.

Hoàng Hường, từ hoạt động phòng khám trái phép, lùm xùm trên mạng xã hội đến vòng lao lý
Bạn đọc

Hoàng Hường, từ hoạt động phòng khám trái phép, lùm xùm trên mạng xã hội đến vòng lao lý

Bạn đọc

"Doanh nhân" Hoàng Hường trước khi bị bắt từng nhiều lần vướng vào những tranh cãi khi livestream trên mạng xã hội.

Hai mô hình hay, 1 là trồng cam trái quá trời, 2 là trồng đào cho thu nhập tốt ở một xã vùng III ở tỉnh Lạng Sơn
Giảm nghèo nông thôn

Hai mô hình hay, 1 là trồng cam trái quá trời, 2 là trồng đào cho thu nhập tốt ở một xã vùng III ở tỉnh Lạng Sơn

Giảm nghèo nông thôn

Xã Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn được hình thành bởi ba xã vùng III (Thanh Lòa, Thạch Đạn và Lộc Yên) đang có các loại cây trồng mới, mô hình mới cho thu nhập tốt, như trồng cam, trồng quýt, trồng đào cảnh...Sau sáp nhập, hợp nhất, chính quyền và người dân đang tìm các cách làm hay để giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu...

'Bà có 6 phút để chấp nhận' - Bộ trưởng Mỹ quát Thủ tướng Ukraine
Thế giới

'Bà có 6 phút để chấp nhận' - Bộ trưởng Mỹ quát Thủ tướng Ukraine

Thế giới

Tờ báo The New York Times dẫn lời các nhân chứng cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã lớn tiếng quát mắng Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko - khi đó còn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế - trong quá trình thảo luận về một thỏa thuận liên quan đến tài nguyên khoáng sản

Trung thu ở xã Pà Cò (Phú Thọ): Bản làng em hòa trong tiếng hát
Nhân ái

Trung thu ở xã Pà Cò (Phú Thọ): Bản làng em hòa trong tiếng hát

Nhân ái

Tối 3/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã tổ chức chương trình “Trăng Đại Ngàn – Vui Tết Trung Thu cùng trẻ em vùng cao” cho các em nhỏ thôn Bò Liêm tại Nhà văn hóa thôn (xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ).

TP.HCM đẩy mạnh phong trào phòng cháy chữa cháy tại chỗ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh phong trào phòng cháy chữa cháy tại chỗ

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”, đặt mục tiêu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và nhân rộng các mô hình PCCC tại chỗ.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương
Tin tức

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương
9

Tin tức

Ông Nguyễn Văn Phương đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng trước khi được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều 3/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Sáng 4/10, tại Hội trường Bộ Công an (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu dứt điểm giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm trong tháng 11
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu dứt điểm giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm trong tháng 11

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 11/2025. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ

Tin sáng (4/10): FAM bị “bỏ rơi”, ĐT Việt Nam hưởng lợi?
Thể thao

Tin sáng (4/10): FAM bị “bỏ rơi”, ĐT Việt Nam hưởng lợi?

Thể thao

FAM bị “bỏ rơi”, ĐT Việt Nam hưởng lợi?; Barcelona theo đuổi Dayot Upamecano; M.U quyết tâm giữ chân Bruno Fernandes; Arsenal để ngỏ khả năng chia tay Gabriel Jesus; MC Champions League đầy gợi cảm hóa ra là sản phẩm AI.

Thanh tra Đà Nẵng điểm mặt nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai phạm nghiêm trọng
Kinh tế

Thanh tra Đà Nẵng điểm mặt nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai phạm nghiêm trọng

Kinh tế

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản có sai phạm nghiêm trọng, từ khai thác vượt ranh giới, bổ nhiệm giám đốc mỏ không đủ chuẩn đến “né” nghĩa vụ tài chính, gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng.

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ
Tin tức

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ

Tin tức

Theo thông tin mới nhất từ UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, sáng nay 4/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú.

Ông Zelensky tuyên bố Nga hứng đòn nặng nề từ các cuộc tấn công chính xác của Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Nga hứng đòn nặng nề từ các cuộc tấn công chính xác của Ukraine

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy báo cáo rằng Nga đang nhập khẩu xăng và đây là kết quả chính xác của Cơ quan An ninh, Lực lượng Vũ trang, tình báo và các nhà sản xuất vũ khí Ukraine.

Phần giao lưu bằng tiếng Anh của Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand Internatinal gây tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Phần giao lưu bằng tiếng Anh của Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand Internatinal gây tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sự thể hiện của Nguyễn Thị Yến Nhi trong phần giao lưu bằng tiếng Anh tại cuộc thi Miss Grand International 2025 vào ngày 3/10.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 530km, dự báo đêm mai Quảng Ninh, Ninh Bình có gió mạnh dần
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 530km, dự báo đêm mai Quảng Ninh, Ninh Bình có gió mạnh dần

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 được hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người
Tin tức

Gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 được hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người

Tin tức

Theo hướng dẫn của Ban Vận động cứu trợ Trung ương-Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 với mức hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người.

Giá USD hôm nay 4/10: Ngân hàng đẩy giá kịch trần
Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/10: Ngân hàng đẩy giá kịch trần

Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/10 tại các ngân hàng vẫn tiếp tục niêm yết ở mức kịch trần cho phép là 26.420 VND/USD khi đóng cửa phiên 3/10.

Lữ Bố coi thường Quan Vũ, Triệu Vân, chỉ coi trọng 4 người nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Lữ Bố coi thường Quan Vũ, Triệu Vân, chỉ coi trọng 4 người nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Lữ Bố là một vị tướng mạnh nhất trong Tam Quốc, ông vốn tự cao tự đại và chỉ coi trọng đúng 4 người.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu siết chặt kỷ luật, xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai
Tin tức

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu siết chặt kỷ luật, xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
Tin tức

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

Tin tức

Tối 3/10/2025, khi bản tin VTV1 phát phóng sự “Bắt tạm giam Hoàng Hường”, có thể thấy nữ doanh nhân này nở nụ cười tươi. Hoàng Hường có thể cười với tất cả sự dày dạn sau bao năm "diễn" trước máy quay. Nhưng pháp luật không thể bị thách thức bởi sự ngạo mạn của bất kỳ ai.

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA
Thể thao

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Thể thao

Giữa tâm bão khủng hoảng vì 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu do gian lận hồ sơ, HLV Peter Cklamovski vẫn gây sốc khi triệu tập 14 cầu thủ gốc ngoại cho ĐT Malaysia.

Hamas đồng ý với đề xuất hòa bình, ông Trump yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza
Thế giới

Hamas đồng ý với đề xuất hòa bình, ông Trump yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu 3/10 đã yêu cầu Israel ngay lập tức ngừng ném bom Gaza sau khi Hamas đồng ý thả con tin và chấp thuận một số điều khoản khác trong kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh, dù những vấn đề gai góc như giải giáp vũ trang vẫn chưa được giải quyết.

Cây cảnh nở hoa xanh như gió biển, nhẹ như mây trời, không sâu bệnh, ít cần chăm sóc, 40℃ vẫn bung xõa
Gia đình

Cây cảnh nở hoa xanh như gió biển, nhẹ như mây trời, không sâu bệnh, ít cần chăm sóc, 40℃ vẫn bung xõa

Gia đình

Với cây cảnh này, nhiệt độ tới 40 nó vẫn có thể nở hoa và ngay cả kẽ tường, chỉ cần bám rễ được, cây cảnh cũng bất chấp để vươn lên.

Nông dân thế hệ mới tại TP.HCM kiến nghị được “cầm tay chỉ việc” công nghệ, kỹ thuật mới nhất
Chuyển động Sài Gòn

Nông dân thế hệ mới tại TP.HCM kiến nghị được “cầm tay chỉ việc” công nghệ, kỹ thuật mới nhất

Chuyển động Sài Gòn

Thấy hiệu quả tích cực từ nông nghiệp công nghệ cao, nhiều nông dân TP.HCM mong muốn được tiếp cận, hướng dẫn cũng như được chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật mới nhất vào sản xuất.

Tin đọc nhiều

1

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

2

"Một tiền lệ thảm khốc": Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine

'Một tiền lệ thảm khốc': Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine

3

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'

4

Tin chiều 2/10: HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 2/10: HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam

5

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn