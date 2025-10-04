Sân bay quốc tế Long Thành ấn định ngày cất cánh thương mại, đánh dấu bước ngoặt lớn của hàng không Việt Nam

Đã có mốc thời gian cụ thể cho chuyến bay thương mại đầu tiên tại Sân bay quốc tế Long Thành

Ngày 3/10, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Thông tri hàng không AIC 07/25, công bố kế hoạch đưa Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vào khai thác.

Đây là một trong những cột mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hạ tầng hàng không quốc gia, hướng tới việc hình thành trung tâm trung chuyển quốc tế tại khu vực phía Nam.

Thông tri AIC từ Cục Hàng không Việt Nam. Ảnh: T.L

Theo Thông tri, Sân quốc tế bay Long Thành nằm tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía Đông.

Cảng có độ cao 60m (tương đương 197 feet) so với mực nước biển và được định danh với mã ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế) là VVLT, mã IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) là LTH.

Hạ tầng giai đoạn 1 của Sân bay quốc tế Long Thành bao gồm 2 đường cất hạ cánh song song (05R/23L và 05L/23R), được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay quốc tế cấp 4F, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 777, 787 hay Airbus A350.



Theo kế hoạch, giai đoạn đầu tiên của việc đưa sân bay vào vận hành sẽ phục vụ các chuyến bay kỹ thuật, dự kiến diễn ra trong tháng 12/2025.

Đây là bước chạy thử nhằm kiểm tra, hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống kỹ thuật – khai thác của sân bay, từ đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống dẫn đường bay đến khu nhà ga, công trình phụ trợ và hệ thống điều hành bay.

Tiếp đó, giai đoạn chính thức khai thác thương mại sẽ bắt đầu từ tháng 6/2026, với việc mở cửa đón những chuyến bay thương mại đầu tiên.

Công nhân thi công gói thầu tại Sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thông tin chi tiết về cấu hình hạ tầng, khu vực khai thác, dịch vụ hàng không và phi hàng không... sẽ được Cục Hàng không Việt Nam công bố trong Tập bổ sung AIP (AIP Supplement) theo chu kỳ AIRAC, dự kiến có hiệu lực từ ngày 11/6/2026.

Các dữ liệu nhận dạng sân bay, quy trình khai thác và hướng dẫn bay sẽ được cập nhật đầy đủ trong hồ sơ AIP AD 2.VVLT nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về an toàn, điều hành bay và khả năng phối hợp quốc tế khi Sân bay quốc tế Long Thành chính thức tham gia mạng lưới hàng không toàn cầu.

Việc xác lập mốc thời gian khai thác thương mại Sân bay quốc tế Long Thành được xem là bước tiến lớn trong kế hoạch phát triển hạ tầng hàng không quốc gia.

Khi đi vào hoạt động, Sân bay quốc tế Long Thành không chỉ góp phần giảm tải cho Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mà còn đóng vai trò đầu mối trung chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế của khu vực Đông Nam Á.

Theo quy hoạch, giai đoạn 1 của dự án có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trước khi tiếp tục mở rộng để đạt 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm ở giai đoạn hoàn thiện.

Máy bay Beechcraft KingAir 300 bay hiệu chuẩn Sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: T.L

Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, mọi thay đổi liên quan đến kế hoạch triển khai, thời điểm hiệu lực hoặc quy trình khai thác sẽ được thông báo cập nhật qua các ấn phẩm hàng không chính thức trong thời gian tới.

Ngày 26/9 vừa qua, Sân bay quốc tế Long Thành đã đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Theo đó, chiếc máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series cất cánh từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiếp cận đường băng số 1 Sân bay quốc tế Long Thành và bay trên đường băng để kiểm tra hệ thống đèn, sau đó máy bay tăng tốc bay lên cao trở lại.

Chuyến bay nhằm kiểm tra thực địa đường băng và thực hiện hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không tại Sân bay quốc tế Long Thành.

Theo kế hoạch đã được Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) phê duyệt, công tác bay hiệu chuẩn tại Long Thành sẽ kéo dài từ ngày 26/9 đến 24/10.