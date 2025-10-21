SeABank mang cơ hội săn vé miễn phí cho khách hàng trải nghiệm Mỹ Tâm Live Concert 2025

Ngày 13/12/2025, “Họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm sẽ chính thức tổ chức Live Concert “See The Light – Tri Âm và ánh sáng” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với quy mô lên tới 40.000 khán giả. Đây là sự kiện đặc biệt có quy mô lớn nhất trừ trước tới nay của Mỹ Tâm, hứa hẹn trở thành một trong những đêm nhạc được mong chờ nhất năm.

Live Concert “See The Light – Tri Âm và ánh sáng” sẽ mang đậm dấu ấn Mỹ Tâm trong dòng chảy âm nhạc hiện đại bởi được đầu tư toàn diện về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác. Là sự hòa quyện giữa dòng nhạc hiện đại với yếu tố nghệ thuật sân khấu sáng tạo nhằm khẳng định vị thế bền vững suốt hai thập kỷ của nữ ca sĩ.

Trước thềm Live Concert, Mỹ Tâm chia sẻ: “Âm nhạc với Tâm luôn là dòng chảy kết nối những trái tim. Khi SeABank đồng hành, Tâm tin rằng ánh sáng của niềm tin, của tình yêu sẽ được lan tỏa xa hơn. Live Concert lần này là món quà gửi đến những Tri Âm đã cùng Tâm viết nên câu chuyện âm nhạc suốt hơn hai thập kỷ.”

SeABank - Nhà tài trợ độc quyền Mỹ Tâm Live Concert 2025

Tiếp nối sự hợp tác thành công từ sản phẩm thẻ Visa SeASoul 2in1, SeABank tiếp tục đồng hành cùng Mỹ Tâm với vai trò Nhà tài trợ độc quyền Live Concert “See The Light”. Live Concert sẽ mang đến một không gian âm nhạc tinh tế và tràn đầy cảm xúc, không đơn thuần là sự kiện giải trí mà là biểu tượng cho hành trình cống hiến và tỏa sáng của một nghệ sĩ hàng đầu, qua đó thể hiện triết lý thương hiệu “Kết nối giá trị cuộc sống” của SeABank.

Bên cạnh những giải pháp tài chính tối ưu, SeABank mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị tinh thần đa cảm xúc. Sự đồng hành cùng Live Concert “See The Light” chính là minh chứng cho nỗ lực kết nối niềm tin, tình yêu và khát vọng sống, để mỗi khoảnh khắc âm nhạc trở thành trải nghiệm quý giá trong hành trình của khách hàng.

Đại diện SeABank cho biết: “Đồng hành cùng Live Concert với quy mô lớn nhất từ trước tới nay của ca sĩ Mỹ Tâm, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng và cộng đồng những giá trị vượt phạm vi tài chính. Âm nhạc là cầu nối của yêu thương và SeABank tự hào khi trở thành nhịp cầu đưa khách hàng đến gần hơn với những trải nghiệm giàu cảm xúc.”

Vé của chương trình sẽ được mở bán sớm từ 20h ngày 5/11/2025 với 7 hạng vé từ 1,500,000 VND đến 12,000,000 VND. Đặc biệt, chương trình mở bán sớm dành riêng cho khách hàng sở hữu và thanh toán bằng thẻ Visa SeASoul 2in1 do SeABank phát hành, và được ưu đãi 15% giá vé công bố, điều này chắc chắn sẽ tạo nên “cơn sốt” săn vé trong cộng đồng Tri Âm nói riêng và khán giả yêu nhạc nói chung.

Độc quyền vé 0 đồng dành cho khách hàng SeABank

Song song với việc tài trợ, SeABank mang đến những chương trình săn vé 0 đồng hấp dẫn dành tặng khách hàng. Chương trình “săn vé” sẽ diễn ra 2 đợt, đợt 1 từ ngày 10/10/2025 đến hết ngày 24/10/2025 và đợt 2 từ ngày 25/10/2025 đến hết ngày 08/11/2025. Khách hàng thực hiện xác nhận nhận vé với cách thức dễ dàng, tiện lợi trên trên ứng dụng SeAMobile

Điểm nổi bật là chương trình được triển khai với 8 hình thức tham gia đa dạng, vừa đáp ứng nhu cầu tài chính khác nhau vừa giúp khách hàng trải nghiệm thêm các sản phẩm đột phá. Đồng thời gia tăng cơ hội sở hữu vé và không giới hạn vé cho một khách hàng.

Cách thức sở hữu vé Live Concert “See The Light – Tri Âm và ánh sáng”

Chương trình 1 - Tặng vé cho Khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Khách hàng có số dư tăng ròng lần lượt từ 1 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 8 tỷ đồng trở lên sẽ nhận các hạng vé tương ứng GA, SVIP, SeASoul Lounge.

Chương trình 2 - Tặng vé cho Khách hàng mở và chi tiêu thẻ: Khách hàng mở mới thẻ Visa SeASoul 2in1 và chi tiêu hợp lệ từ 5 triệu đồng sẽ nhận vé Deluxe. Ngoài ra, khi giới thiệu bạn bè mở thẻ cũng được tặng vé GA. Bên cạnh đó, 1000 vé

0 đồng

sẽ dành tặng cho khách hàng chi tiêu nhanh và nhiều nhất mỗi đợt xét thưởng theo quy định của SeABank.

Chương trình 3 - Tặng vé cho Khách hàng mua bảo hiểm: Khách hàng tham gia bảo hiểm Prudential hoặc bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định sẽ được tặng vé Deluxe.

Chương trình 4 - Tặng vé cho Khách hàng vay vốn: Tùy theo hạn mức giải ngân, khách hàng sẽ nhận các hạng vé lần lượt là GA, VVIP hoặc SVIP, có 1500 vé cho khách hàng tham gia chương trình này.

Chương trình 5 - Tặng vé cho Khách hàng mua tài khoản số đẹp: 200 khách hàng mua tài khoản số đẹp với phí từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được nhận vé Deluxe tham dự Live Concert âm nhạc của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Chương trình 6 - Tích tim đổi vé: Khách hàng được tặng vé khi thực hiện nhiệm vụ trên ứng dụng SeAMobile để tích “tim” và đổi vé. Với 150 - 400 tim, khách hàng có thể nhận tương ứng 01 vé GA, Deluxe hoặc VVIP.

Chương trình 7 - Quay số may mắn:

Khách hàng thực hiện nhiệm vụ trong chương trình săn vé trên SeAMobile nhận được lượt quay số và quay số may mắn thành công nhận giải thưởng sẽ nhận được 01 vé GA.

Chương trình 8 - Khách hàng ưu tiên:

Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình sẽ nhận 02 vé SeASoul Lounge.

Với quy mô 40.000 khán giả và sự đồng hành độc quyền từ SeABank, “See The Light - Tri Âm và ánh sáng”của Mỹ Tâm sẽ trở thành hành trình kết nối cảm xúc giữa âm nhạc, nghệ sĩ và khán giả. Đây là minh chứng sống động cho cam kết của SeABank trong việc đặt khách hàng ở trung tâm của mọi hoạt động, để mỗi khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu của nghệ sĩ cũng trở thành trải nghiệm đáng nhớ của khách hàng.

Bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm tài chính ưu việt, thông qua chương trình “săn vé” độc đáo SeABank mong muốn trao tặng khách hàng những giá trị sống trọn vẹn từ niềm vui âm nhạc, vẻ đẹp nghệ thuật đến sự gắn kết cộng đồng. Đó chính là cách SeABank hiện thực hóa sứ mệnh “Kết nối giá trị cuộc sống”, đồng hành cùng khách hàng trong từng nhịp điệu của cuộc sống.

Thông tin về SeABank



Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.



Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.







