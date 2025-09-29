Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão

V-Green và Viettel Post hợp tác triển khai hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và tủ giao nhận thông minh
Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông và logistics. Hai bên sẽ tối ưu mạng lưới của nhau để mở rộng hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin cho V-Green và hệ thống tủ giao nhận thông minh cho Viettel Post tại hàng nghìn điểm trên toàn quốc.