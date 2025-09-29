Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão

Tin bão mới nhất hôm nay, trưa ngày 29/9 về bão số 10 (bão BUALOI), cập nhật vị trí bão số 10

Theo bản tin bão mới nhất hôm nay, đến 10h sáng nay, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An-Trung Lào.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng do bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11;...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, tại trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Vị trí bão số 10 (bão BUALOI) theo bản tin bão mới nhất hôm nay. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đến 22 giờ tối nay, bão số 10 (BUALOI) ở trên khu vực Thượng Lào. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió dự báo dưới cấp 6. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (bao gồm đảo Hòn Ngư); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Dự báo mưa to dài ngày do hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI)

Theo tin bão mới nhất hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 10 (bão BUALOI), trên biển khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) và vùng biển từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Ven biển và các đảo từ Quảng Ninh - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn trong trưa và chiều ngày 29/9.

Trên đất liền, khu vực từ Ninh Bình đến Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Đặc biệt, từ trưa nay đến 30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100- 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ trưa 29/9 đến đêm 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực theo bản tin bão mới nhất hôm nay. Ảnh: nchmf.gov.vn

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất

Theo tin bão mới nhất, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, mưa rất to. Khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh đã có mưa vừa, có nơi mưa to trong 12 giờ qua. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.



Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; Thanh Hoá, Nghệ An từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng từ 10-40mm, có nơi trên 60mm.



Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường trên các tỉnh thành: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

