TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mua bán dâm ngay trong quán karaoke; xác minh vụ cụ ông bị cụ bà đánh nhập viện

Mua bán dâm trong quán karaoke dịp nghỉ lễ 2/9

Công an kiểm tra hành chính quán karaoke, phát hiện hành vi mua bán dâm. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện trong phòng hát Karaoke Vip 3 có 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm gồm N.V.G (SN 1995) ở Mê Linh, Hà Nội và H.H (SN 2007) ở TP.Hòa Bình, Hòa Bình (nhân viên của quán); N.H.Q (SN 2000) ở Mê Linh, Hà Nội và B.T.N.M (SN 2002) ở Hàm Yên, Tuyên Quang (nhân viên của quán).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác minh vụ cụ ông tại Trung tâm Bảo trợ xã hội bị cụ bà đánh nhập viện

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau - nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 5 ngày 1/9, mọi người ở trung tâm nghe tiếng la ở phòng số 15 (khu B) chạy đến kiểm tra thì phát hiện cụ ông T.V.N chảy máu vùng đầu nên lập tức điện báo lãnh đạo trung tâm.

Sau đó, ông T.V.N được sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. Ngay khi đó, lãnh đạo trung tâm mời cụ bà N.T.T làm việc thì cụ T thừa nhận có dùng cây đánh ông T.V.N ở phòng số 15 khu xã hội (khu B).

Nhận thấy vụ việc phức tạp, lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau đã gọi điện báo Công an xã Định Bình, TP.Cà Mau.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, bệnh nhân T.V.N có kết quả chụp CT đầu bị xuất huyết não, đang thở máy và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện tiếp tục điều trị.

Hiện, vụ việc cụ ông ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau nhập viện sau khi bị cụ bà đánh đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Gần 200 cảnh sát bắt quả tang hàng chục đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke

Gần 200 cảnh sát ở Quảng Bình đã đột kích, kiểm tra cơ sở karaoke Thiên Đường II trong đêm 2/9. Ảnh: CA

Cụ thể, vào khoảng 23h30, ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã lập kế hoạch, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đột kích, kiểm tra tại cơ sở karaoke Thiên Đường II.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại 8 phòng hát với 39 đối tượng đang có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy để "bay lắc".

Tại các phòng hát, Công an Quảng Bình phát hiện nhiều đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy để bay lắc. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng với một số thuốc dạng viên và một số tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận là ma túy dạng ketamin.

Qua test nhanh phát hiện có 37 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Lực lượng công an phát hiện ma túy và công cụ sử dụng tại các phòng hát. Ảnh: CA

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận hành vi mua bán hoặc sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy.

Đa số các đối tượng đều trẻ tuổi và sinh sống trên địa bàn Quảng Bình.

Cơ sở karaoke Thiên Đường II.

Được biết, cơ sở karaoke Thiên Đường II có 28 phòng hát và thường xuyên là điểm đến của dân chơi Quảng Bình.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ nhiều đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ.

Cảnh sát mật phục bắt quả tang 2 đối tượng mua bán heroin

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định trong thời gian gần đây, nhiều "con nghiện" trong diện quản lý của cơ quan chức năng đều không đi khỏi địa bàn nhưng vẫn có ma túy sử dụng.

Hai đối tượng Long (trái) và Nghị (phải) tại cơ quan công an khi bị bắt đang giao dịch 1 bánh heroin trị giá 190 triệu đồng. Ảnh: CTV

Chính vì vậy, nghi vấn về một đường dây ma túy đang đưa ma túy vào địa bàn tỉnh đã được lực lượng công an đặt ra.

Trong khi đó, Công an huyện Đạ Tẻh cũng xác định Hoàng Thanh Nghị không có việc làm ổn định nhưng lại dư giả về tài chính. Tuy nhiên, qua xác minh thì Nghị không có thực hiện các giao dịch kinh tế, làm ăn nào ngoài việc bán quán nhỏ có thu nhập bấp bênh. Nghị cũng từng có tiền án về tội hiếp dâm. Trong quá trình chấp hành án, Nghị lại mua bán trái phép ma túy trong trại và bị tuyên án thêm 9 năm tù.

Chính vì những lý do trên, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an huyện Đạ Tẻh xác lập chuyên án, triệt xóa đường dây ma túy trên.

Sau đó, nhiều trinh sát đã được tung ra nhằm rà soát, xác minh đường dây ma túy trên, tập trung nhiều nhất vào đối tượng Hoàng Thanh Nghị.

Trong một diễn biến khác, các trinh sát xác định tháng 7/2022, xe máy hiệu Exciter của Nghị được một đối tượng tên Phan Thanh Long điều khiển ở tỉnh Bình Dương. Long từng là bạn tù của Nghị ở Vũng Tàu và nghiên ma túy đá, nằm trong diện quản lý của chính quyền địa phương.

Chính vì vậy, hơn 30 chiến sĩ mật phục cứng từ ngày 31/8 tại các điểm dọc trên Quốc lộ 20 và thôn 3 (xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh).

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1/9, các lực lượng đồng loạt đột kích vào một căn nhà tại thôn 3, xã Quảng Trị, bắt quả tang Long và Nghị đang mua bán 1 bánh heroin. Bước đầu đối tượng Long khai nhận giao 1 bánh heroin cho Nghị theo đơn đặt hàng 190 triệu đồng. Nghị đã chuyển cho Long 112 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi bán hết số heroin trên.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, mở rộng vụ án.

Đã bắt được nghi phạm trộm nhiều đồng hồ nước ở TP.HCM

Theo điều tra, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV) là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước trên địa bàn quận 1, quận 3 (trừ các phường 12, 13, 14). Thời gian qua, công ty di dời đồng hồ nước ra ngoài, có gắn hộp bảo vệ, góp phần kéo giảm tình trạng thất thoát nước.

Trần Quốc Đại (41 tuổi, sống lang thang) - nghi phạm trộm hàng loạt đồng hồ nước ở khu vực trung tâm TP.HCM, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Trong tháng 8/2022, công ty đã ghi nhận nhiều trường hợp bị mất đồng hồ nước. Tại khu vực quận 3 ghi nhận 36 trường hợp mất đồng hồ nước tại các phường 2, 4, 5, 9, 10 và phường Võ Thị Sáu, trong đó phường Võ Thị Sáu mất 27 cái.

Ngày 1/9, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 3 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an quận 1 cùng các đơn vị liên quan xác định Đại là nghi phạm liên quan vụ trộm như hình ảnh camera ghi lại, nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Đại khai trong lúc đạp xe đi lượm ve chai, nhìn thấy đồng hồ nước lắp trên vỉa hè nên nảy sinh ý định trộm.

Ngày 4/8, Đại dùng kìm để tháo trộm nhiều đồng hồ nước tại các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần (quận 3). Trong tháng 8/2022, Đại lấy trộm được 25 đồng hồ nước tại khu vực quận 3.

Đại khai mỗi đêm trộm được nhiều nhất là 4 đồng hồ nước, ít nhất là 2 cái. Sau khi trộm, Đại dùng búa đập đồng hồ ra và bán cho người thu mua phế liệu dạo trên đường. Mỗi cái Đại bán 70.000 đồng.