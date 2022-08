Lai Châu: Phá 2 chuyên án, bắt 5 đối tượng, thu 24 bánh heroin

Clip: Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ đối tượng mua bán ma tuý, thu giữ 24 bánh heroin và nhiều tang vật.

Công an Lai Châu phá liên tiếp 2 chuyên án ma tuý lớn

3 đối tượng nguy hiểm, tham gia vào vụ mua bán ma túy, bị bắt sáng ngày hôm nay (14/8) là Giàng A Vàng (SN 1993), Giàng A Giàng (SN 1976) và Vàng A Chớ (SN 1982).

Qua khai thác được biết, Giàng A Vàng ở bản Huổi Thủng 2, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Giàng A Giàng ở bản Trạm Púng và Vàng A Chớ ở bản Dền Thàng, cùng thuộc xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Tang vật thu giữ 16 bánh heroin, 2 xe máy, 5 điện thoại di động và một số tài liệu liên quan.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào lúc 10h30' ngày 13/8, tại cống thoát nước phía tả ly âm, hướng xã Trung Chải đi huyện Mường Tè thuộc km 348+50, quốc lộ 4H, địa phận bản Trung Chải, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an huyện Nậm Nhùn và Tổ công tác số 2 Công an tỉnh phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

3 đối tượng Giàng A Vàng (SN 1993), Giàng A Giàng (SN 1976) và Vàng A Chớ (SN 1982) bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Ảnh: Bảo Anh

Tổ công tác tiến hành áp sát kiểm tra, các đối tượng phát hiện đã bỏ chạy. Giàng A Vàng bị bắt quả tang tại hiện trường cùng 16 bánh nghi là heroin cùng 1 điện thoại di động.

Tiếp tục truy xét, tổ công tác đã bắt giữ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng Giàng A Giàng và Vàng A Chớ, thu giữ của mỗi đối tượng thêm 1 xe máy và 2 điện thoại di động.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai đã cùng nhau nhận vận chuyển 16 bánh heroin từ xã Pắc Ma, huyện Mường Tè (Lai Châu) đến xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) để bán.



Nếu thành công, các đối tượng sẽ được nhận tiền công 20 triệu đồng/1 bánh. Trong lúc chuẩn bị "giao dịch" thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

2 đối tượng Vàng A Sồng, Hờ A Thu bị bắt vì về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Bảo Anh

Trước đó, ngày 11/8, tại bến phà Pá Ngùa, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an huyện Than Uyên, Tân Uyên bắt quả tang 2 đối tượng Vàng A Sồng, sinh năm 1995, trú tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên và Hờ A Thu, sinh năm 1995, trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.