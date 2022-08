Bộ Công an phá đường dây môi giới bán dâm giá 2.000 USD

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội triệt phá đường dây hoạt động môi giới mại dâm qua mạng internet do Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cầm đầu.