Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (2/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm, điều tra vụ việc thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy bên đường.

Công an điều tra vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy trong bụi rậm. Nguồn: VOV

Theo thông tin ban đầu, sáng nay một số người dân đi qua đoạn đường mới mở nằm phía sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương mới thuộc phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì thấy một vật thể lạ bị cháy đen bên bụi cỏ ven đường.

Người dân lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Định Hòa đã có mặt bảo vệ hiện trường, chờ công an thành phố đến điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể trẻ sơ sinh cháy đen không thể nhận dạng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng trường đánh đập, túm tóc kéo lê tàn nhẫn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/9, anh Đặng Văn Th (trú đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) cho biết, con gái anh là cháu Đ.T.K.A (học sinh lớp 8/9 Trường THCS Chu Văn An, TP.Huế) vừa gửi đơn trình báo gửi đến Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An về việc cháu A bị nữ sinh cùng trường đánh đập tàn nhẫn.

Hình ảnh nữ sinh Đ.T.K.A (học sinh lớp 8/9 Trường THCS Chu Văn An, TP.Huế) bị nữ sinh cùng trường đánh đập tàn nhẫn được quay trong clip. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung đơn của cháu A, vào sáng 31/8, sau khi đến Trường THCS Chu Văn An để tập trung nhằm chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng, em A và một nữ sinh cùng lớp là em K.Ch đi xe đạp về nhà. Khi các nữ sinh này đi đến trước quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, TP.Huế, cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 300m) thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe.

Tiếp đó, nhóm này khống chế đưa em A tới một khu vực trống ở gần Trường Tiểu học Xuân Phú. Tại đây, em A bị 2 nữ sinh xông vào kéo tóc và đánh đập tàn nhẫn. Người đánh em A gồm nữ sinh Ng.Ch (học sinh lớp 7/3 Trường THCS Chu Văn An) và 1 nữ sinh khác tên Th.H (trước đây là học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An).

Cùng với việc bị đánh đập, nữ sinh Đ.T.K.A còn bị túm tóc kéo lê trên nền đất. Ảnh cắt từ clip



Trong khi em A bị đánh thì có nhiều học sinh cùng đứng xem và có 1 người đã quay clip. Đoạn clip này sau đó được gửi đến cho người chị họ của em A.

Đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh trong trang phục quần xanh, áo trắng liên tục đánh đập, dùng chân đạp mạnh vào người, đầu của em A. Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh đánh em A còn liên tục dùng hai tay túm mái tóc dài của em A rồi kéo lê xung quanh khu vực bãi đất trống. Đặc biệt, trong khi em A bị đánh thì có 1 nữ sinh thực hiện hành động "tự sướng" trước ống kính.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc nữ sinh Đ.T.K.A bị đánh nhằm ngăn chặn những sự việc đáng tiếc như thế này ngay từ đầu năm học.



Theo gia đình em A, sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, nữ sinh này trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, trên người có nhiều vết bầm tím nên gia đình phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ.

Phụ huynh em A cho biết, quan điểm của gia đình là nhà trường cũng như cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm vụ việc này để nhằm răn đe và để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra trong môi trường giáo dục.

Ngay sau khi nhận được được thông tin về vụ việc em A bị đánh đập tàn nhẫn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn những sự việc đáng tiếc như thế này ngay từ đầu năm học.

Hiện Công an phường Xuân Phú đã trực tiếp nắm thông tin từ em A để điều tra làm rõ vụ việc.

Nhiều "quái xế" tụ tập "đua kéo, nẹt pô" trong ngày lễ 2/9

Như Dân Việt đã thông tin: Từ 1 giờ đến 4h sáng 2/9, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) gồm: Đội CSGT - trật tự, hình sự, ma túy... cùng với Phòng CSGT và Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bình Định) và một số cơ quan nghiệp vụ của Công an thành phố, Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành phối hợp, nhanh chóng bắt giữ nhóm "quái xế" hơn 40 đối tượng điều khiển mô tô và ô tô tụ tập đua kéo, nẹt pô, chạy xe tốc độ cao.

Các đối tượng "quái xế" cùng phương tiện bị tạm giữ. Ảnh: CA

Khu vực diễn ra vụ việc ngay trên đường trục vào khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Nhơn Lý, đoạn qua Khu kinh tế Nhơn Hội, TP.Quy Nhơn và các đường liên thôn thuộc xã Nhơn Lý.



Loạt phương tiện tham gia vụ việc được đưa về trụ sở công an. Clip: CA

Theo đó, lực lượng chức năng bắt giữ 42 mô tô và 1 ô tô, trong đó trên ô tô đang chở theo 2 mô tô đã được độ chế và 1 cây đao. Qua kiểm tra, phát hiện có 2 đối tượng dương tính với ma túy và 3 lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Được biết, các đối tượng tham gia có tuổi đời còn khá trẻ, chủ yếu từ 15 - 20 tuổi, đến từ các tỉnh Phú Yên, Gia Lai và một số địa phương tại tỉnh Bình Định.

Hiện, Công an TP.Quy Nhơn đang tạm giữ 43 phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, rạng sáng 2/9 lực lượng chức năng đã làm việc khẩn trương, tạm giữ 43 phương tiện và tiến hành lập biên bản, xử phạt. Trong đó, chủ yếu các lỗi không đội mũ bảo hiểm, thay đổi hình dáng, không có biển số, không có các loại giấy tờ, vi phạm nồng độ cồn và ma tuý…

Bắt quả tang 40 người ngồi quán cà phê ở Việt Nam đánh bạc tận... Campuchia

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Bình (SN 1985), Nguyễn Hoàng Tú (SN 1991), Nguyễn Văn Dự (SN 1979), Nguyễn Ngọc Minh Phụng (SN 1985) và Kim Chót (SN 1984, cùng ngụ huyện Trà Cú) điều tra về hành vi đánh bạc.

Nhóm người đánh bạc bị đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh. Nguồn: Dân Trí

Theo kết quả điều tra, chiều 30/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Trà Cú bất ngờ kiểm tra quán cà phê ở xã Lưu Nghiệp Anh, do Phụng làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 40 người đang đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng.



Cơ quan công an tạm giữ 2 tivi, đầu thu wifi, 2 đầu thu hình, thẻ nhớ, 43 điện thoại di động, 31 xe máy, 199 triệu đồng, 2.150 AUD (đô la Australia) và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do Phụng đứng ra tổ chức. Phụng tạo tài khoản cá nhân rồi truy cập vào trang cá cược có máy chủ đặt tại Campuchia để cho các con bạc xem trực tiếp các trận đá gà qua màn hình tivi.

Mỗi trận đấu, các con bạc (trong đó có Phụng) sẽ chọn bên thắng, thua và sát phạt lẫn nhau.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nam nghi phạm trẻ dùng clip nhạy cảm tống tiền phụ nữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên vừa bắt giữ Trần Đình Trung (22 tuổi, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trần Đình Trung - nghi phạm dùng clip nhạy cảm tống tiền phụ nữ. Ảnh: Công an huyện Duy Xuyên. Nguồn: Dân Trí

Thông tin cụ thể vụ dùng clip nhạy cảm tống tiền phụ nữ: Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ. Đến ngày 31/8, Công an huyện Duy Xuyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đình Trung.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một máy tính, 2 điện thoại di động.

Theo lời khai của Trung, vào đầu tháng 6, Trung sử dụng tài khoản Zalo, Facebook ảo để đăng tải nhiều bài viết có nội dung cho vay tiền online thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, giải ngân nhanh và tiến hành chạy quảng cáo. Khi có người dùng mạng xã hội khác liên hệ hỏi vay thì Trung yêu cầu họ phải cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chụp ảnh thẻ ngân hàng.

Từ đó, Trung truy cập vào website bán thẻ Zing rồi dùng thông tin tài khoản ngân hàng (thông tin trên thẻ ATM) của người có nhu cầu vay để mua thẻ Zing, đồng thời Trung gọi điện cho người vay lừa lấy mã OTP nhằm thực hiện trót lọt việc thanh toán. Sau khi mua được thẻ Zing, Trung bán thẻ Zing này để quy đổi ra tiền mặt.

Tính từ tháng 6 đến nay, Trung khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt được của nhiều người với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng công an còn phát hiện vào đầu tháng 6, thông qua mạng Facebook, Trung phát hiện những clip nhạy cảm của chị Mai. Trung chủ động tìm Facebook của chị Mai để nhắn tin với nội dung đe dọa nếu bị hại không chuyển tiền cho Trung thì sẽ tung những clip nhạy cảm lên mạng cho nhiều người biết.

Qua nhiều ngày bị đe dọa, chị Mai buộc phải chuyển cho Trung số tiền 1,5 triệu đồng.

Công an huyện Duy Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.