Điện Biên: Hơn 100 người xuyên đêm tìm kiếm 2 người mất tích

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt, ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: "Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện đã tìm kiếm suốt đêm nhưng không có kết quả. Đến 6h sáng nay (ngày 3/9), do thủy điện Nậm Núa xả lũ, nên các lực lượng tạm thời ngừng tìm kiếm. Sau 1 giờ tạm dừng, đến 7h sáng 3/9 các lực lượng tiếp tục tìm kiếm nhưng không có kết quả".

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên tích cực tìm kiếm nhưng do thủ điện Nậm Núa liên tục xả lũ ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Vinh Duy.

Theo ông Ngô Xuân Chinh, do thủy điện Nậm Núa liên tục xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập nên buổi chiều từ 13h đến 17h các lực lượng tiếp tục tìm kiếm nhưng do nước lũ dâng cao. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước. Hiện tại các lực lượng đang tạm thời nghỉ ngơi vì thủy điện Nậm Núa tiếp tục xả lũ.

Như Dân Việt đưa tin hai cháu Lò Thị T.L. (SN 2008, trú tại bản Mớ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) và Lò Thị B.T. (SN 2008, trú tại bản Phăng 1, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ) đến chơi, chụp ảnh tại chân thác nước ở khu vực suối Nậm Núa (địa phận bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên). Đến khoảng 11 giờ 45 phút, hai cháu bị trượt chân ngã xuống suối Nậm Núa và bị cuốn trôi mất tích.