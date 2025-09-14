Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 14/09/2025 18:10 GMT+7

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League

PV Chủ nhật, ngày 14/09/2025 18:10 GMT+7
Để chuẩn bị cho mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, CLB Long An đã chiêu mộ trung vệ cao 1m93 người Ukraine là Yevhen Martynenko. Đây là lần đầu tiên, Yevhen Martynenko đến châu Á thi đấu.
Trung vệ Ukraine cao 1m93 Yevhen Martynenko gia nhập CLB Long An

Việc sáp nhập hành chính giữa Long An và Tây Ninh từng khiến số phận CLB Long An trở nên mờ mịt. Trong khi CLB Quảng Nam rồi CLB Hoà Bình bị giải thể, thì tin vui đã đến khi có một đơn vị mới sẵn sàng tiếp nhận và vận hành CLB Long An ở mùa giải 2025/2026. Không chỉ đơn thuần là chuyện tồn tại, CLB Long An - vốn từng 2 lần vô địch V.League vào các năm 2005 và 2006, còn thể hiện quyết tâm tái thiết khi xây dựng một dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.

Ngoài ra, với việc mỗi CLB tại giải Hạng Nhất Quốc gia kể từ mùa giải 2025/2026 được phép sử dụng 1 ngoại binh, CLB Long An cũng đã nhanh chóng mang về trung vệ Yevhen Martynenko.

Trung vệ Yevhen Martynenko trong màu áo CLB Fana. Ảnh: CLB Fana.

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Yevhen Martynenko sinh năm 1993, quốc tịch Ukraine và thi đấu ở vị trí trung vệ. Trước khi khoác áo CLB Long An, Yevhen Martynenko từng thi đấu cho một vài CLB khá có tiếng ở giải VĐQG Ukraine như Vorskla Poltava hay Chornomorets, rồi cũng từng sang Na Uy thi đấu cho Fana.

Hồi giữa năm 2018, Yevhen Martynenko từng được định giá lên tới 600.000 euro khi chuyển từ Chornomorets sang Vorskla Poltava, sau đó giá trị của anh giảm dân, tháng 8/2022 chỉ còn 200.000 euro và hiện tại thì không còn được định giá.

Chiều cao ấn tượng, kinh nghiệm thi đấu dày dạn của Yevhen Martynenko chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho CLB Long An trong mùa giải 2025/2026. Anh nhiều khả năng sẽ là con bài quan trọng bậc nhất trong tay HLV Nguyễn Ngọc Linh.

Mới đây, CLB Long An đã có khởi đầu như mơ tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026 khi cầm hoà Quy Nhơn United 1-1 sau 90 phút thi đấu trước khi đánh bại đối thủ này 3-1 trên chấm luân lưu 11m, qua đó giành vé đi tiếp.

