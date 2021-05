Tuyệt chiêu làm đá me hạt mềm siêu đơn giản giải nhiệt cho mùa hè

Món đá me hạt mềm là thức uống giải khát mùa hè siêu hấp dẫn với vị chua chua, ngọt ngọt được tạo nên từ vị chua của me, vị ngọt của dứa cùng vị bùi của đậu phộng.

Trong đó hạt me chứa nhiều protein, axit amin, các axit béo thiết yếu và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Dân Việt sẽ hướng dẫn cách làm đá me hạt mềm với công thức sau đây:

Nguyên liệu làm đá me hạt mềm:

- Me chín: 1kg (loại dùng để nấu canh chua)

- Dứa 1 trái Đường cát: 1kg

- Đậu phộng đã rang vàng và bỏ vỏ

Cách làm đá me hạt mềm:

Bước 1: - Đem dứa gọt bỏ vỏ, cắt hạt lựu.

- Phần thịt me có 2 cách làm:

*Cách 1: Me ngâm vào nước nóng, dằm kỹ rồi lọc lấy phần nước cốt. Nước cốt me bỏ ngăn mát tủ lạnh để bảo quản nhưng chỉ để được vài ngày. Khi sên với đường không cần cho thêm nước lọc. Cách này áp dụng cho những ai không có thời gian muốn làm nhanh gọn nhưng khi pha nước uống thì không thấy thịt me đâu hết vì tan trong nước hết rồi.

*Cách 2: Dùng dao nhọn tách phần thịt và hạt ra, cách này hơi lâu nhưng khi ăn bạn sẽ cảm nhận được thịt me và vị chua chua của me nhiều hơn. Thịt me tách kiểu này thì khô ráo bảo quản được lâu hơn nên hôm nay tách không hết hay lúc nào rãnh thì tách rồi cứ bỏ tủ lạnh phần thịt me này. Khi sên với đường lại phải thêm nước lọc vì thịt me khô.

Bước 2:

- Chọn những hạt me to, đều rồi rửa sạch, để ráo nước. Cho chảo lên bếp, cho hạt me vào rồi rang như rang đậu phộng cho đến khi lớp vỏ màu nâu bên ngoài giòn, lớp nhân màu trắng bên trong bắt đầu ngả vàng thì tắt bếp. Cho me ra bát rồi để nguội.

Bước 3:

- Sau khi me để nguội 15 phút, cho me vào túi vải rồi dùng chày đập nhẹ cho lớp vỏ tróc ra. Đổ me ra sàng rồi lọc lấy hạt.

Bước 4:

- Ngâm hạt me vào nước lạnh 1 đêm cho đến khi hạt me nở ra thì đãi sạch rồi để ráo nước.

Bước 5:

- Đổ nhân hạt me ra rổ rồi rửa sạch với nước sạch vài lần, sau đó để ráo nước.

Bước 6:

- Cho nhân hạt me vào nồi nước đã đun sôi rồi đun lửa nhỏ trong nhiều giờ. Nấu cho đến khi nhân hạt me mềm thì lại bỏ ra rửa sạch để ráo nước.

- Thường sẽ luộc 2 lần do lần đầu luộc me ra chất nhựa rất nhiều, nên sau khi luộc lần 1 rửa sạch rồi bắc nước luộc lần 2 đến khi chín mềm là được. Vì khi hạt me luộc thiệt mềm mình sên với đường hạt me sẽ lợi đường lại nên lúc đó sẽ dẻo dẻo dai dai ngon hơn chứ luộc hơi mềm thì sên với đường sẽ cứng lại chứ không được dẻo dẻo.

- Nếu có nồi áp suất thì có thể dùng thử cho nhanh nhưng đừng luộc nhừ quá thì sẽ không ngon.

Bước 7:

- Cho đường với ít nước lọc nấu cho tan đường rồi cho phần thịt me, dứa vào. Đun một hồi tiếp tục cho nhân hạt me vào nồi. Đun cho đến khi nào các gia vị hòa quyện vào me và có vị chua chua ngọt ngọt thì tắt bếp.

Bước 8:

- Để nguội me rồi cho vào hủ, đậy kín bỏ ngăn mát tủ lạnh là bạn có thể dùng được trong một thời gian dài. Nhưng me để từ 2 ngày trở lên mới ngon chứ uống liền không ngon.

Chúc mọi người thành công với món đá me hạt mềm.

*Món ăn và hình ảnh do FB Trường Thọ thực hiện.