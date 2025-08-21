Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Theo Chi cục Dân số, ngày 28/1/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.

Theo quyết định, TP Đà Nẵng (cũ) là một trong 21 tỉnh, thành phố trong cả nước có mức sinh thấp (số con trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dưới 2 con). Tỷ suất sinh trung bình giai đoạn 2015-2019 của thành phố là 1,99 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Ngày 25/1/2021, Bộ Y tế ban hành thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Hiện Đà Nẵng chưa hỗ trợ cho phụ nữ sinh 2 con sớm. Ảnh minh hoạ

Ngày 16/3/2021, UBND TP Đà Nẵng (cũ) ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 với 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện theo từng giai đoạn.

Giai đoạn 2015-2019, Đà Nẵng là địa phương có mức sinh thấp (1,99 con/phụ nữ), tuy nhiên tỷ lệ này vẫn tiệm cận mức sinh thay thế (tổng tỷ suất sinh trong khoảng 2,1 con/phụ nữ được coi là mức sinh thay thế).

Giai đoạn đầu thực hiện kế hoạch, thành phố đã tập trung nguồn lực vào công tác truyền thông “mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con”.

Do vậy, trong 5 năm gần đây, TP Đà Nẵng được xếp là một trong những địa phương đạt được tỷ lệ xoay quanh mức sinh thay thế: năm 2020 tỷ lệ này là 2,9 con/phụ nữ; năm 2021 là 2,2 con/phụ nữ; năm 2022 là 2,2 con/phụ nữ; năm 2023 là 2,3 con/phụ nữ và năm 2024 là 2,05 con/phụ nữ.

“Với mức sinh thực tế hiện nay, thành phố chưa triển khai thí điểm chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi” Chi cục Dân số thông tin.

Cũng theo Chi cục Dân số , trong thời gian tới, căn cứ hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, Chi cục Dân số thành phố và các đơn vị liên quan sẽ tham mưu Sở Y tế trình các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá lại mức sinh để có cơ sở đề xuất thí điểm và từng bước mở rộng các hỗ trợ, khuyến khích phù hợp.

