ác tình nguyện viên Đoàn, Tân và nhóm phóng viên chúng tôi, đã cơ bản làm tất cả những gì có thể làm. Chúng tôi làm, không chỉ với tư cách nhà báo, mà còn như các tình nguyện viên, tất cả vì cộng đồng.

Từ tháng 8/2021, Đoàn đã gửi đơn tố cáo Huỳnh Đắc Cường đến Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Tân, sau lần gặp thứ hai với phóng viên, đã quyết định ký đơn tố cáo Huỳnh Đắc Cường. Từng cháu bé Tân đã giúp, từng lần Cường theo sát đòi trả thù Tân, cả lần xông vào nhà nghỉ "cướp" "con mồi" từ tay Cường để giúp đỡ các cháu, đưa đi uống thuốc chống phơi nhiễm HIV ngay lập tức… tất cả đều hiện lên trong tài liệu điều tra của điều tra viên Cục Cảnh sát Hình sự, rồi Phòng Hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam. Các phóng viên báo Dân Việt / Nông Thôn Ngày Nay đã bàn giao chi tiết "hồ sơ điều tra" của mình cho cơ quan công an, với USB hình ảnh, văn bản mô tả, thống kê; có giấy xác nhận, chữ ký, cam kết về tính trung thực của tài liệu do mình đích thân tìm hiểu được. Sau khi đăng tải những kỳ đầu của bài viết, chúng tôi đã nhận được không ít các khoản tiền từ Mạnh Thường Quân, đề nghị chuyển tận tay cho các nạn nhân, nhất là các bé trai đang học cấp 2 mà đã bị lạm dụng tàn nhẫn, thậm chí lây HIV.

Nguyễn Nh. - là nạn nhân bị lạm dụng, hãm hiếp cực kỳ đau đớn năm lớp 11, đã nhiễm HIV/AIDS – có một câu chuyện không thể không kể lại. Nh. từng nguyền rủa cuộc đời với nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết đang "chờ đón" mình, "tất cả bí mật đau đớn sẽ theo tôi xuống mồ; tôi chỉ còn nước tìm đến cái chết để giải thoát". Em quyết liệt từ chối tiếp xúc với Trung tá Đặng Mạnh Hùng, Cục Cảnh sát Hình sự và phóng viên. Phải đến khi Huỳnh Đắc Cường bị bắt, em mới tin tưởng hơn và đồng ý nhận chút tiền từ Mạnh Thường Quân tốt bụng gửi qua phóng viên. Nhưng chỉ 1 phút sau khi em nhận tiền, chúng tôi đã nhận lại được ảnh chụp màn hình từ cậu bé con nhà nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo ấy: Cháu đã chuyển số tiền tài trợ vừa nhận được cho Quỹ Vaccine Việt Nam.

Có cậu bé, từ chỗ "rủa" chúng tôi xía vào đời người khác, sợ tương lai tan nát nếu lộ thân phận "đồng tính nam" hoặc nhiễm HIV, nay đã rất thân thiết. Có khi, 2 ngày "trốn" nhà ra gặp điều tra viên 2 lần để cung cấp thông tin, cháu vẫn vui vẻ. Bởi cháu tin, mình đang làm việc tốt, vì cộng đồng. Có cháu, lúc nào cũng chỉ thích được gặp chú "mang kiếng" (đeo kính) trong đoàn chúng tôi, vì tâm hồn non nớt vừa bước sang tuổi 15 của cậu thấy tin cái chú đó. Yêu cầu duy nhất với các chú công an, khi gặp cháu, phải có mặt "chú mang kiếng". Có cháu chỉ có thể gặp chúng tôi vào cuối buổi chiều, vì điện thoại của cháu còn dành cho em học bài online trong mùa dịch.

Có sống với các cháu, mới hiểu vì sao bạn Tân, một người đi làm thuê, từng được rèn luyện trong quân đội, đã bật khóc nức nở, khóc mấy chặp liền trước mắt nhóm phóng viên chúng tôi, khi mô tả nỗi đau của các nạn nhân "nhí" mà Tân từng chứng kiến.

Lần đầu tiên trong đời cầm bút của mình, tôi nhận thấy: Viết bài hay không, không còn là quan trọng nữa. Chung quy, là phải "tóm" được thủ phạm càng sớm càng tốt, chặn đứng chuỗi hành vi độc ác của hắn.

Theo lời một nhân viên làm việc tại Trung tâm điều trị xét nghiệm HIV tại Đà Nẵng, tại đây có không ít em nhỏ đã và đang điều trị HIV. Có nhiều em lấy nhiễm HIV từ rất sớm. Vì có quy định dưới 16 tuổi cần phải có phụ huynh dẫn đi và ký cam kết, nên có những cháu - vì muốn giấu các biểu hiện bệnh nguy hiểm mà - cố tình chưa đi xét nghiệm HIV.

Đây là điều rất nguy hiểm, bởi đợi khi đủ 16 tuổi đi xét nghiệm thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn suy giảm miễn dịch nặng.

Nhân viên này kể: "Có cháu, năm nay bắt đầu lên lớp 9. Bị dụ dỗ quan hệ tình dục và lây nhiễm từ khi học lớp 8. Nay, em ấy đã và đang điều trị HIV, được khoảng 4-5 tháng rồi...

Về việc sử dụng ứng dụng MXH để dụ dỗ trẻ em quan hệ tình dục, em thấy rất là nguy hiểm. Rất nhiều khi, lên "thế giới ảo" đó, người ta chỉ chăm chăm đi tìm "khoái lạc" đồng giới thôi. Những năm trước Việt Nam mình chỉ bùng dịch HIV/AIDS ở những đối tượng tiêm chích ma tuý, mại dâm? Tại sao bây giờ hơn 80% lượng bệnh nhân HIV/AIDS trong đợt "bùng dịch" này là đối tượng nam quan hệ đồng tính nam?

Ở trung tâm em đang làm việc: cứ 10 người tới xét nghiệm HIV thì, gần như có 8 người là quan hệ tình dục đồng giới rồi. Có ngày em dẫn 10 bạn vào xét nghiệm thì có 3 bạn dương tính với HIV. Có nhiều trường hợp gần đây, 3 bệnh nhân em gặp, họ tâm sự, họ chỉ quan hệ tình dục đồng giới có một lần là đã dính HIV luôn rồi. Mức độ lây lan HIV qua quan hệ tình dục đồng giới nam là rất nguy hiểm".

Khi Dân Việt khởi đăng loạt bài này, bác sỹ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD), người Việt Nam duy nhất được tổ chức HealthRight Quốc tế vinh danh vì những cống hiến trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em - đã viết email cho phóng viên:

"Báo cáo tổng kết 12/2021 của Dự án Quỹ toàn cầu về phòng chống bệnh HIV/AIDS cho thấy… đặc biệt HIV tăng nhanh và nhiều hơn trong nhóm tình dục đồng giới nam. Tỷ lệ nhiễm HIV tăng rất nhanh ở nhóm này, từ năm 2012 đến 2020 tăng hơn 5 lần, từ 2,3% lên 13,3%. Đặc biệt trong năm 2021, tỷ lệ lây nhiễm HIV tăng khoảng 30% trong nhóm này". Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cho biết vào ngày 8/11/2021: "Hiện có 20% người nhiễm HIV ở VN là người đồng tính nam, nhưng con số này có thể tăng lên 40% vào năm 2025".

Chúng tôi tin Huỳnh Đắc Cường sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, xứng đáng với các tội lỗi hắn đã phạm phải. Nhưng, dù thương các nạn nhân, thì vẫn cần phải nhìn nhận thẳng thắn: Nhiều cháu đã tuột ra khỏi vòng tay bao bọc, giáo dục của gia đình, sớm tụ bạ trên MXH cho người đồng tính, đồng ý đi gặp và quan hệ tình dục với Huỳnh Đắc Cường và có thể còn những người khác nữa.



Trong các nạn nhân của Cường, không ít cháu bị gia đình bố mẹ bỏ bê, hoặc cha mẹ mâu thuẫn, kinh tế khó khăn, khiến cháu rất chán nản. Có cháu gia đình khá giả nhưng cha mẹ đi làm ăn xa lâu ngày, con bị HIV rồi mà cha mẹ vẫn chưa biết, chưa về nhà. Các cháu "được thả rông" quá sớm khi còn thiếu kỹ năng sống, thiếu nhận thức để tự bảo vệ mình. Có cháu đã nhiễm HIV rồi, vẫn lên mạng xã hội B. để rủ và bị rủ đi nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Gã ác quỷ thì lì lợm, xảo quyệt và liều lĩnh. Một "nạn nhân" bị Cường gạ gẫm, kể lại (bằng văn bản): Qua app B., ổng gửi ảnh khác so với ảnh thật của ổng, tuổi tác cũng khai chưa tới 30. Ổng gạ em qua quan hệ tình dục. Bất kể sáng hay chiều ổng đều rủ, ổng dai lắm, ổng rủ cho bằng được. Như Dân Việt viết đúng 100℅, có lần ổng quan hệ, ổng nhắn em chạy qua cầu Cẩm Kim rồi đi qua nghĩa trang tới một cây cầu gần đó. Ổng đang quan hệ ở bụi cây. Em hỏi: "Không sợ người ta nhìn hả". Ổng nói "Có ai đâu chỗ này vắng".

Ổng thúc giục em qua đi vì ổng mới gọi thêm được bạn khác tham gia, tổng là 3 người đang ở đó. Ổng nói "qua đi em, em không cần làm gì hết, để bạn đó làm". Ổng còn gọi video call cho em xem các cảnh thác loạn đó… Lần sau ổng nhắn tin em nick "Siêu_Nhí", em thấy cái tên trẻ con mắc cười quá, em không trả lời. Em xin cam đoan những gì em kể là sự thật. Trong điện thoại của ổng còn tin nhắn rất nhiều, toàn tin dụ dỗ mấy bạn nhỏ như em thôi. Em SN 2000".

Cả mấy huyện, lực lượng tư vấn, chăm sóc người nguy cơ cao nhiễm HIV và đã nhiễm HIV như các cháu trong vụ này, hầu như chẳng có ai. Tất cả trông vào các tình nguyên viên. Họ tự bỏ tiền túi, tự dùng quan hệ cá nhân đi xin tiền giúp cho nạn nhân. Mà cũng chỉ có thể hỗ trợ ở lúc các bạn tình nguyện viên hết giờ làm việc thôi.

Khi loạt bài Quỷ ấu dâm đang đăng tải, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 16/1/2022, đã liên lạc và trò chuyện với chúng tôi. Ông trăn trở thừa nhận: "Cần xem xét lại vấn đề quản lý, xét nghiệm người nhiễm HIV trên địa bàn, nơi này đang bộc lộ nhiều bất cập. Tỉnh sẽ rà soát, chỉ đạo ngành y tế nâng cao hiệu quả của quản lý chăm sóc người có HIV".





















Nếu xem xét nghiêm túc, có lẽ tỉnh sẽ tìm được câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi: Vì sao?

Vì sao chỉ có các bạn trẻ tình nguyện hỗ trợ cho các trẻ bị nhiễm HIV, bị xâm hại dã man bởi Huỳnh Đắc Cường, trong khi các đơn vị liên quan ở tỉnh, ở huyện hầu như không có động thái gì? Vì sao có bạn trẻ ở tận Đà Nẵng, quan sát các nạn nhân, phán đoán và mạo hiểm điều tra về thủ phạm, trong khi không đơn vị nào ở địa phương có hành động hiệu quả nào, dù nhiều cháu phát hiện HIV, điều trị HIV bởi cơ sở nhà nước ở tỉnh Quảng Nam?

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, nêu lên một câu hỏi chi tiết: Từ lễ tân nhà nghỉ, từ người dân, khi thấy một gã như Cường, đi với trẻ em như thế, bối cảnh nhạy cảm như thế, sao không lên tiếng, tìm hiểu, thậm chí có hành động? Biết mà không lên tiếng cũng là có "tội".

Vì sao mấy mươi ngày qua, kể từ khi lá đơn của công dân tố cáo Huỳnh Đắc Cường đã đưa đến tận nơi, gửi tận tay cán bộ cơ quan chức năng, mà chưa một ai liên lạc với người tố cáo, chưa một động thái điều tra nào, cho đến khi phóng viên cùng các điều tra viên của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) từ Hà Nội vào tới nơi?

Dù kẻ thủ ác đã bị bắt, bị khởi tố, nhưng hành trình khám phá vụ việc này với các phóng viên cơ bản là một câu chuyện rất buồn. Hậu quả đã xảy ra, rất nặng nề, mà chỉ với các bài báo (dù tâm huyết cỡ nào) cũng không thể "lật ngược ván cờ" được.

Các phóng viên, điều tra viên đều lặng lòng, có người bật khóc khi nghe Tân nức nở kể về các cháu bé bị nhiễm HIV, bị lạm dụng, cưỡng bức quan hệ tình dục từ khi quá trẻ, có cháu dưới 15 tuổi. Tân bảo: "Em không thể nào hình dung được, câu bé chưa đầy 16 tuổi, học giỏi, tương lai sán lạn; cao 1,8m; ngoan hiền, ước mơ làm bác sỹ để cứu người… giờ lại có thể bị dụ dỗ bởi một gã như Huỳnh Đắc Cường và rồi nhiễm HIV/AIDS. Em hằng tháng đi lấy thuốc, tư vấn, điều trị cho cháu mà đau đớn vô cùng. Nhiều đêm, em đã nghĩ, tại sao trời không để mình gánh tội cho cháu bé đó, để mình bị HIV và các cháu "thoát nạn" đi…".

Nạn nhân mà Tân đang hỗ trợ, bị ám ảnh và hoảng loạn mỗi khi nhớ lại thời khắc kinh hoàng với Cường, nên vẫn không chịu gặp chúng tôi. Chỉ vì đòi công lý mà Tân chấp nhận gửi phóng viên bản kết quả xét nghiệm HIV của cháu H. Giấy tờ ghi rõ tên, tuổi và đơn thuốc điều trị HIV/AIDS cho bé. Đọc các con số khô khốc, bất cứ ai cũng thấy phải lạnh gáy: "Quê: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam… H, sinh năm 2005, xét nghiệm 1/7/2021". Khi đi xét nghiệm, H. mới chỉ 16 tuổi, lúc bị dụ dỗ quan hệ tình dục rồi lây nhiễm HIV từ Cường, em còn nhỏ hơn nữa.

Và dòng kết luận đau lòng trong tờ giấy ấy: "Phòng xét nghiệm khẳng định HIV. Người đại diện đã ký tên - Vũ Thị H.V".

Có những em đã nổi đóa, có khi nguyền rủa chúng tôi, khi nhận được thông điệp là chúng tôi muốn gặp, giúp đỡ, hỏi chuyện, tố cáo, đề nghị bắt giữ đối tượng. Nhóm phóng viên đều hiểu, với các em, chúng tôi không giúp được gì nhiều. Nhưng điều thôi thúc chúng tôi phải đi đến cùng với loạt điều tra này là: Để nhiều em nhỏ khác không rơi vào nanh vuốt "Quỷ ấu dâm". Để không còn thêm những dòng kết luận "khẳng định HIV" cho trẻ 15 tuổi, thông tin nhói lòng từ phòng xét nghiệm.