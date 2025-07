Vào khoảng 2h sáng 25/7 tại Km571+800 quốc lộ 1A (thuộc TDP Đông Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng khiến 9 người chết, nhiều người bị thương.

Theo thông tin kiểm tra dữ liệu trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe ô tô BKS 43F-007.76 (biển màu vàng) đăng ký ngày 8/6/2023.

Chủ phương tiện là bà Vương Thị K.C (trú ở Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng). Chiếc xe mang nhãn hiệu THACO sản xuất năm 2023 tại Việt Nam, là loại ô tô khách giường nằm. Niên hạn sử dụng đến năm 2043.

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn giao thông.

Theo thiết kế chiếc xe được phép chở 25 người, trong đó 24 giường nằm và 1 ghế ngồi. Xe được kiểm định lần đầu vào ngày 9/6/2023 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D (tại Đà Nẵng).

Xe được đăng kiểm lần gần nhất vào ngày 5/6/2025 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (43-02S). Xe đã đạt các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Lần kiểm định tiếp theo của phương tiện là trước ngày 4/6/2026. Như vậy, thời điểm xe xảy ra tai nạn, phương tiện vẫn trong thời hạn kiểm định.

Được biết, chiếc xe giường nằm này đang được nhà xe Tân Kim Chi quản lý, sử dụng. Đại diện nhà xe xác nhận chiếc xe bị tai nạn ở Hà Tĩnh là xe hợp đồng chở khách du lịch. Xe đang hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng, khi giao thông trên tuyến đường này vắng, tuy nhiên, hậu quả của vụ lật xe rất nghiêm trọng. 9 người trên xe đã không qua khỏi, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo cơ quan công an, chiếc xe giường nằm BKS 43F-007.76 mất lái va vào các cột mốc bên đường dẫn đến lật xe.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá) đều âm tính.

Sau khi tai nạn xảy ra Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cứu giúp người bị nạn. Đồng thời, đề nghị cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.