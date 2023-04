Ảnh ấn tượng tuần: Cận cảnh "nỏ thần" An Dương Vương và chiếc xe dành cho người dơi Ảnh ấn tượng tuần: Cận cảnh "nỏ thần" An Dương Vương và chiếc xe dành cho người dơi

"Nỏ thần" An Dương Vương bắn hàng chục mũi tên cùng lúc do kỹ sư người Việt chế tạo, thực trạng hồ Tây trước ngày Hà Nội dự kiến khôi phục tàu du lịch, chiếc xe Batpod dành cho người dơi... là loạt ảnh tuần qua do PV Dân Việt ghi lại.