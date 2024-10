Ảnh ấn tượng tuần: Diễn tập đánh bắt tội phạm xuyên biên giới và núi “vàng đen” ven Vịnh Hạ Long

Cụm cảng km6, phường Quang Hanh (TP.Cẩm Phả. Quảng Ninh) vài năm trước được mệnh danh là thiên đường than lậu vì hoạt động tập kết, sàng tuyển, phối trộn than tại đây hết sức phức tạp. Nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh hiện hoạt động kho bãi, vận chuyển than đã đi vào quy củ, bài bản. Ảnh: Quang Sơn.