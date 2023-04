Ảnh ấn tượng tuần: Gia tài tiền tỷ trưng bày miễn phí của "gã điên" và robot chữ cháy ở Đà Nẵng

Tham dự Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam hôm 15/4 tại Bình Dương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ấn tượng với những màn biểu diễn của các VĐV cũng như hành trình phát triển của môn võ Việt đã có mặt hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ảnh: Ngọc Linh.

Xem chi tiết bài tại đây: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ấn tượng với Vovinam

Để chuẩn bị tốt cho kỳ SEA Games 32 diễn ra trong tháng 5/2023 tại Campuchia, các vận động viên thuộc đội tuyển đấu kiếm, boxing, vật, thể dục dụng cụ, taekwondo... đang dồn sức tập luyện để đạt được các mục tiêu huy chương SEA Games 32. Ảnh: Phạm Hưng.

Xem chi tiết bài tại đây: THÂM NHẬP NHỮNG "MỎ VÀNG" THỂ THAO VIỆT NAM TRƯỚC THỀM SEA GAMES 32

Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng có đường kính khoảng 2 km, xung quanh là đồi núi. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1999. Ảnh: Thanh Nhã.

Xem chi tiết bài tại đây: Ghé thăm thánh địa Mỹ Sơn - nơi được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới cách đây 24 năm

Nhiều học sinh khi đến thăm mô hình rau thủy canh tại thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đều rất háo hức và thích thú. Ảnh: Công Tâm.

Xem chi tiết bài tại đây: Học sinh háo hức với vườn rau thủy canh độc đáo ở Nha Trang

Người dân làng hoa Tây Tựu và Hạ Mỗ (Hà Nội) đang tất bật thu hoạch khi hoa loa kèn vào vụ. Những người làm vườn ở đây cho biết, năm nay hoa nở sớm và được mùa. Ảnh: Viết Niệm.

Xem chi tiết bài tại đây: Hoa loa kèn bung nở, nông dân Hà Nội thu chục triệu mỗi ngày

Robot chữa cháy điều khiển từ xa hứa hẹn trở thành "cách tay đắc lực" giúp các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng dập tắt đám cháy mà vẫn đảm bảo an toàn tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: Diệu Bình.

Xem chi tiết bài tại đây: Cận cảnh robot chữa cháy, điều khiển từ xa đầu tiên tại Đà Nẵng

Từng được chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Chế Nghĩa sử dụng từ 2002-2014, biệt thự cổ số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã hoang tàn xuống cấp, bên trong khuôn viên toàn cỏ dại, lá khô và rác thải. Ảnh: Ngọc Hải.

Xem chi tiết bài tại đây: Căn biệt thự cổ từng được chủ tịch Hà Nội sử dụng giờ ra sao?

Đã có người ngỏ ý muốn đổi ô tô tiền tỷ hay trả giá cao để mua lại kho gia tài của anh Duyệt, nhưng anh cương quyết từ chối. Thay vào đó, anh Duyệt chấp nhận tiếp tục làm “gã điên” như lời một số người thương anh. Ảnh: Ngọc Vũ.

Xem chi tiết bài tại đây: “Gã điên” có gia tài tiền tỷ không chịu bán, chỉ trưng bày miễn phí

Ngày 10/4, hàng chục cảnh sát thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám xét tại trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát ở TP.Thuận An (Bình Dương). Ảnh: Đăng Khôi.

Xem chi tiết bài tại đây: Bên ngoài trụ sở Tân Hiệp Phát khi công an khám xét nơi làm việc của cha con ông Trần Quí Thanh

Qua hàng nghìn năm tồn tại, dưới tác động của điều kiện tự nhiên cùng với sự biến đổi mạnh của dòng chảy đã tạo nên những hình thù kỳ thú, độc đáo trên những phiến đá ở "Vương quốc đá Lò Thung" có một không hai ở Quảng Nam. Ảnh: Trương Hồng - Xứ Tiên.

Xem chi tiết bài tại đây: Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” có một không hai ở Quảng Nam

Lớp sương mù dày đặc kèm mưa phùn xuất hiện cả ngày lẫn đêm khiến tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt, ùn tắc giao thông nghiêm trọng là thực trang đang diễn ra tại Hà Nội trong những ngày gần đây. Ảnh: Phạm Hưng.

Xem chi tiết bài tại đây: Hà Nội chìm trong sương mù kèm mưa phùn cả ngày lẫn đêm, người dân chật vật khi ra đường