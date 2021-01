Bến Tre: Quanh năm ngày tháng chỉ trồng thứ rau này mà nông dân ở đây kiếm tiền đều như vắt chanh

Tuy nhiên, để mô hình THT sản xuất rau an toàn ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) hoạt động sản xuất có hiệu quả và bền vững, trong thời gian tới các hộ nông dân nên thực hiện quy trình trồng rau theo hướng GAP (sản xuất nông nghiệp sạch).

Sản phẩm rau an toàn sau khi đưa ra thị trường phải đảm bảo 3 yêu cầu về an toàn cho môi trường, an toàn cho người tiêu dùng và an toàn cho người sản xuất. Nếu thực hiện đúng theo quy trình sản xuất tiêu chuẩn GAP, thì thời gian không xa sẽ mở ra hướng đi mới cho người nông dân xã Tân Thủy, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre).