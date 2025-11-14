Mới đây, BTV VTV Hoài Anh vừa lên tiếng khẩn cấp trên trang cá nhân, cảnh báo tình trạng tài khoản mạo danh ngày càng tinh vi khi xuất hiện nhiều trang Facebook sử dụng tên và hình ảnh của cô nhưng vẫn được gắn “tích xanh” như tài khoản thật. Điều này khiến người dùng khó phân biệt thật – giả, đồng thời tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng.

BTV Hoài Anh bức xúc vì tài khoản giả mạo mình có tích xanh. Ảnh: FBNV

Nữ BTV VTV cho biết cô vô cùng hoang mang khi tài khoản chính chủ đi báo cáo vi phạm, nhưng tài khoản giả mạo cũng có dấu xác minh khiến việc phân định trở nên bất khả thi. Hoài Anh lo lắng: “Giả mạo mà cũng có tích xanh thì phân biệt kiểu gì? Tích xanh chính chủ đi báo cáo mà tài khoản bị cáo cũng xanh, Facebook có nhầm lẫn không? Có khi nào lại khóa nhầm trang chính chủ không?”.

Theo Hoài Anh, mức độ nguy hiểm nằm ở việc các trang giả mạo có thể sử dụng công nghệ để tăng lượt theo dõi ảo, khiến nhiều người dễ nhầm lẫn. Cô cho biết có trang mạo danh chỉ từ 1.000 lượt theo dõi nhưng sau vài ngày đã tăng vọt lên 11.000, tạo cảm giác “chính chủ” hơn cả trang thật.

Bày tỏ sự bức xúc, Hoài Anh đăng thông báo khẩn, kêu gọi người hâm mộ đồng loạt báo cáo để trang giả mạo nhanh chóng bị xử lý: “Cả nhà đồng loạt báo cáo giúp Hoài Anh với. Lượng theo dõi của trang giả đang tăng rất nhanh. Nếu để lâu thì càng nhiều người nhầm tưởng".

BTV Hoài Anh từng dẫn chương trình Thời sự trên VTV1. Ảnh: FBNV

Nữ BTV VTV cũng chia sẻ sự mệt mỏi khi phải liên tục xử lý các tình huống tài khoản mạo danh: “Ngày đêm chỉ mong Facebook giải quyết vụ này. Tích xanh mà phát tùm lum thì sao người ta phân biệt được đâu là thật đâu là giả”.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời đặt ra câu hỏi về cơ chế xác minh tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc “tích xanh” bị lạm dụng khiến người nổi tiếng dễ bị lợi dụng hình ảnh, còn khán giả thì đứng trước nguy cơ bị lừa đảo nếu không cảnh giác.

BTV Hoài Anh cho biết cô vẫn đang tiếp tục làm việc với nền tảng để xác minh và xử lý các tài khoản mạo danh, đồng thời mong cộng đồng cùng hỗ trợ để tránh những hệ lụy không đáng có.

BTV Hoài Anh từng dẫn Bản tin Thời sự 19h của VTV

BTV Hoài Anh sinh năm 1980, từng công tác tại Trung tâm truyền hình Việt Nam ở TP.HCM, sau đó là VTV9 trước khi trở thành người dẫn chương trình nói giọng miền Nam đầu tiên giữ sóng Bản tin Thời sự 19h của VTV. Nữ BTV từng nhận giải thưởng VTV Awards năm 2014 - năm đầu tiên giải thưởng này được tổ chức, ở hạng mục bình chọn “Người dẫn chương trình ấn tượng nhất”. Cô cũng nhận giải “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất” do Tạp chí truyền hình VTV tổ chức, với sự bình chọn của cả khán giả và hội đồng chuyên môn.

Từ đầu năm 2022, BTV Hoài Anh chia tay Thời sự 19h và chuyển sang công tác Ban Văn Nghệ Đài truyền hình Việt Nam. BTV Hoài Anh cho biết cô sẽ dẫn dắt một chương trình trang trọng, ấm áp và mang đậm tính chuyên môn, lý luận. Nữ BTV và khán giả sẽ có cơ hội được gặp gỡ nhiều tên tuổi nghệ sĩ lớn, đình đám ở các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh những bộ áo dài truyền thống quen thuộc như khi dẫn Thời Sự 19h, Hoài Anh cũng tiết lộ cô sẽ “làm mới” mình với những trang phục váy áo mà ngày trước nữ BTV nhà đài chưa có cơ hội được mặc.

Ở tuổi ngoài 40, BTV Hoài Anh luôn khiến nhiều người phải ghen tị bởi nhan sắc “lão hóa ngược” cùng gu thời trang sành điệu, phong cách. Hiện tại, Facebook cá nhân của cô có 300.000 người theo dõi. Những hình ảnh, khoảnh khắc cô chia sẻ đều nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích từ dân mạng.