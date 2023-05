Cận cảnh "lò lửa" 1.000 độ C của một làng rèn ở Thanh Hóa

Những ngày này, tại Thanh Hóa cũng như miền Trung trời nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời luôn ở mức cao, nhiều thời điểm lên đến hơn 40 độ C, khiến người dân hạn chế ra ngoài nếu không có công việc cần thiết. Thế nhưng ở làng rèn Tiến Lộc vẫn luôn đỏ lửa. Hàng ngày hàng trăm lao động vẫn ngày ngày vẫn mưu sinh bên những lò lửa rực đỏ lên tới cả 1.000 độ C. Những người phụ ở nơi đây được ưu tiên và chọn những công việc nhẹ nhàng hơn đàn ông. Những lò rèn ở Tiến Lộc bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa luôn rực lửa. Với tiết trời nắng nóng tới 40 độ C, những người làm nghề lâu năm như ông Lộc thường phải dậy từ 4 giờ sáng làm việc tới khoảng 9 giờ đến10 giờ thì nghỉ, chiều từ 15 giờ tới 18 giờ tối để không thể nào chịu được, vì thế để tránh nắng nóng đỉnh điểm. Dù đã được máy móc hỗ trợ rất nhiều, thế nhưng công đoạn nung nóng những thanh sắt vẫn phải sử dụng những chiếc lò lửa bằng than. Nghề rèn mang lại cho người dân cuộc sống no ấm, ổn định hơn, dù nó rất cơ cực, vất vả. Đặc biệt trong tiết trời nắng nóng, người làm nghề càng thêm khó nhọc, bởi không chỉ đối mặt với nắng nóng, họ còn thường xuyên tiếp xúc với những chiếc lò lửa lên tới cả 1.000 độ C. Những chiếc lò lửa được dùng để nung nóng sắt thép sau đó được đập dập thành những sản phẩm hoàn thiện như dao, liềm, cuốc. Để hạ nhiệt, quanh những người thợ luôn phải bật hết công suất những chiếc quạt công nghiệp.