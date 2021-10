Cô gái gốc Việt bỏ việc ở Ngân hàng Thế giới để tạo đế chế cà phê hương vị Việt tại Mỹ

"Khi bỏ công việc quản lý quốc tế tại World Bank để theo đuổi điều gì đó sáng tạo hơn, tôi biết mình cần phải giới thiệu hương vị Việt Nam đến ngôi nhà Mỹ", Debbie Wei Mullin chia sẻ về nguồn gốc của thương hiệu cà phê Copper Cow Coffee do cô sáng lập.



Khi còn nhỏ, Debbie Wei Mullin đã được ảnh hưởng những di sản của quê hương Việt Nam từ văn hóa đến ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Khi bắt đầu hành trình kinh doanh sau này, cô đã hướng đến di sản đó để ra mắt Copper Cow Coffee, một loại cà phê hương vị Việt đang được Whole Foods tung ra toàn quốc.

Năm 2016, Mullin về TP HCM để tìm nguồn cà phê Việt Nam hoàn toàn tự nhiên. Với mạng lưới từ MIT và World Bank, cô thực hiện mục tiêu hỗ trợ nông nghiệp bền vững tại Việt Nam - đi tìm hạt cà phê tốt nhất, giàu mùi vị và có hương thơm của cà phê Việt Nam.

Nhà báo Dave Knox của Forbes đã trò chuyện với Debbie, Giám đốc điều hành và Người sáng lập của Copper Cow Coffee.

Debbie Wei Mullin- Giám đốc điều hành và Người sáng lập của Copper Cow Coffee. Ảnh uncommongoods

Hãy bắt đầu với câu chuyện nguồn gốc của Copper Cow. Mục đích của việc thành lập doanh nghiệp là gì?

-Debbie Wei Mullin: Có một vài điều trong cuộc sống đã thúc đẩy tôi đi theo hướng này. Điều đầu tiên là tôi lớn lên ở Mỹ với tư cách là con của một bà mẹ Việt Nam và nhận ra rằng mọi người đang ăn thức ăn thực sự khác với tôi đang ăn khi lớn lên. Tôi nghĩ mình đang ngồi trên một mỏ vàng và nếu mọi người có thể thử ẩm thực Việt Nam và nhận ra nó tuyệt vời như thế nào, chúng ta có thể giàu có. Nhưng tôi có rất nhiều cô dì chú bác đến đây tị nạn, mở nhà hàng, và sau đó tôi thấy cuộc sống của những người họ hàng này vất vả như thế nào. Trong một thời gian dài, điều đó khiến tôi sợ hãi không dám dấn thân vào ngành công nghiệp thực phẩm.

Sau đó tôi đã trở lại Việt Nam để thăm mẹ và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi vì tôi biết mình muốn làm điều gì đó cho quê hương Việt Nam của tôi.

Trong thời gian làm việc tại Ngân hàng Thế giới, tôi nhận ra đó không phải là con đường tuyệt vời cho mình và tinh thần kinh doanh của tôi bắt đầu được thổi bùng lên "ngọn lửa đam mê".

Tôi bắt đầu quan sát thị trường cà phê Việt Nam và nhận ra đây là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Tôi đã lớn lên với trải nghiệm cà phê truyền thống của Việt và tôi nảy ra ý tưởng có thể thực hiện một phiên bản California hiện đại từ chất liệu cà phê pha phin truyền thống của Việt Nam đã tạo nên tiếng vang trong giới trẻ ngày nay mà những người như tôi đang được trải nghiệm dường như là một cơ hội tuyệt vời.

Và đó là cách Copper Cow Coffee ra đời.

Điều gì khiến cà phê Việt Nam trở nên độc đáo?

Wei Mullin: Có một số cách để bạn có thể định nghĩa cà phê Việt Nam. Đầu tiên, chúng tôi định nghĩa nó là cà phê được trồng ở Việt Nam. Thứ hai, điều độc đáo của cà phê Việt Nam là các giống cà phê được trồng ở đó. Nhưng mọi thứ đều quan trọng với cà phê, chẳng hạn như cách trồng chủ yếu là đất đỏ bazan đã khiến hạt cà phê của Việt Nam có một hương vị rất đặc biệt, thơm ngon. Cuối cùng, hạt cà phê của Việt Nam thường được rang đậm vì ảnh hưởng của Pháp và được phục vụ với sữa đặc có đường, đó cũng là cách chúng tôi bán cà phê hương vị Việt Nam.

Khi bạn quyết định tung ra Copper Cow, ý tưởng ban đầu và chiến lược tiếp cận thị trường là gì?

-Wei Mullin: 7 năm trước, chiến lược tiếp cận thị trường ban đầu của tôi thực sự là làm một loại cà phê Việt Nam pha sẵn lạnh. Cold brew chỉ mới bắt đầu thực sự phổ biến, sau đó tôi nhận ra rằng thật khó để sản xuất một thứ gì đó ở dạng uống sẵn, chứ chưa nói đến việc phân phối. Tôi thực sự không hiểu chúng tôi sẽ kiếm tiền bằng cách nào, đặc biệt là với thực tế rằng đây là công ty đầu tiên của tôi và việc gây quỹ là một thách thức lớn.

Chúng tôi đã có một gian hàng tại Fancy Food Show, một trong những triển lãm thương mại thực phẩm lớn nhất. Nhưng sản phẩm thức uống pha sẵn của chúng tôi đã thất bại ngay trước buổi trình diễn, do kết hợp sữa đặc và cà phê mà không thêm chất bảo quản và tôi đã không thể giới thiệu nó tại triển lãm. .

Copper Cow Coffee chỉ là cách uống cà phê mới độc đáo đậm đà hương vị Việt Nam.

May mắn thay, vài tháng trước đó, tôi đã nhìn thấy kiểu pha cà phê "đổ tràn" trên bàn làm việc của nhà cung cấp của chúng tôi, mà họ nói với tôi là công nghệ phổ biến ở Nhật Bản. Cha tôi đã pha cà phê phin mỗi ngày trong suốt cuộc đời khi tôi lớn lên nên khi tôi nhìn thấy kiểu pha cà phê này tôi đã liên tưởng ngay đến cách pha cà phê của người Việt. Điều đó có nghĩa là tôi có thể để cà phê và sữa đặc riêng biệt và chỉ cần tạo ra một gói kem để kèm khi rót cà phê ra cốc (thứ mà tôi phải gấp rút làm chỉ trong hai tuần trước buổi triển lãm). Vì vậy, chúng tôi đã đưa 19 nguyên mẫu của mình đến triển lãm và cuối cùng được chọn là một trong 5 sáng tạo hàng đầu của triển lãm ..

Với rất nhiều chuỗi cung ứng của bạn ở Việt Nam, bạn đã xây dựng mạng lưới đối tác của mình như thế nào?

-Wei Mullin: Tôi đã có nhiều người bạn làm việc ở các tổ chức phi chính phủ của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Tôi hỏi họ về các mối quan hệ khác liên quan đến lĩnh vực cà phê. Một trong những chuyến đi đầu tiên của tôi đến Việt Nam là để đoàn tụ gia đình và trong ba tuần, tôi đã đi khắp nơi để gặp bất cứ ai tôi có thể trong ngành cà phê. Thực sự thú vị khi thấy cảnh quan đã thay đổi như thế nào. Trong chuyến đi đầu tiên đó, tôi đã gặp gỡ 40 nhà cung cấp cà phê khác nhau. Tôi đã đến thăm các trang trại, nhà máy rang và tất cả các cuộc gặp gỡ với những người trong ngành cà phê cho đến khi tôi tìm thấy những người mà tôi cảm thấy thích hợp nhất với mình.

Những cuộc thảo luận này cũng giúp tôi nhận ra rằng có rất nhiều sự hoài nghi vì những lời hứa hão huyền của người khác. Mọi người nói với tôi rằng họ sẽ mang cà phê đặc sản của Việt Nam sang Mỹ vì Mỹ là thị trường cà phê đặc sản lớn nhất trên thế giới. Nhưng họ đã không thực hiện lời hứa đó. Điều đó đã dạy tôi hiểu tầm quan trọng của sự kiên trì đối với một người khởi nghiệp. Bạn phải khiến mọi người nhìn nhận bạn một cách nghiêm túc và nổi bật. Sự kiên trì đó cho những người này thấy rằng tôi sẽ sống theo những lời hứa mà tôi đã hứa.

Điều gì làm cho Copper Cow Coffee trở nên nổi bật giữa những thương hiệu cà phê khác?

-Wei Mullin: Chúng tôi bắt đầu xem xét dữ liệu quốc gia về doanh số bán hàng tạp hóa cà phê và rằng có quá ít công ty cà phê được phân phối trên toàn quốc. Vấn đề là khi bạn khám phá ra cà phê, trước tiên bạn phải đến một quán cà phê, đặc biệt là các sản phẩm cà phê đặc biệt. Trải nghiệm tập trung vào quán cà phê đó sẽ khá mang tính khu vực. Ví dụ, nếu bạn đang ở LA, đó là Groundwork's hoặc ở Bay Area, đó là Blue Bottle. Thương hiệu đó sẽ trở nên mạnh mẽ ở đó vì sức hút của quán cà phê và tính đại sứ thương hiệu mà nó mang lại.

Chúng tôi là một công ty phân phối, vì vậy chúng tôi vượt qua những giới hạn địa lý đó. Ngoài ra, chúng tôi có câu chuyện thực sự xác thực này xoay quanh cách chúng tôi tạo ra sản phẩm và hương vị cà phê Việt Nam gây được tiếng vang với mọi người. Tuy chỉ mới hoạt động được bốn năm, nhưng mạng lưới phân phối của thương hiệu đã có hơn 3.000 nhà bán lẻ tại thị trường Mỹ, trong đó có Whole Foods và Walmart. Các khách hàng yêu mến Copper Cow cũng có thể đặt hàng qua web, hoặc đăng ký gói hội viên để nhận được sản phẩm mới mỗi tháng với giá ưu đãi.

Lần gọi vốn trên Shark Tank Mỹ.

Tháng này bạn sẽ ra mắt tại Whole Foods trên toàn quốc. Mối quan hệ đó đã bắt đầu như thế nào và những cơ hội nào khác dành cho thương hiệu trong năm nay?

-Wei Mullin: Đó là thời điểm thú vị vì ngay khi chúng tôi ra mắt, Whole Foods đã được Amazon mua lại. Thực sự phải mất vài năm chúng tôi mới thâm nhập được vào các khu vực đầu tiên của Whole Foods. Ngay trước đại dịch, chúng tôi thực sự may mắn khi được đến hai khu vực, cả Nam California, cũng như khu vực Rocky Mountain. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi chúng tôi đã thể hiện tốt như thế nào về tốc độ hàng tuần. Động lực đó đã cho chúng tôi cơ hội mở rộng ra toàn quốc, và vào tháng 10, chúng tôi sẽ lên kệ trong toàn bộ hệ thống Whole Foods.

Ngoài phân phối, chúng tôi thực sự vui mừng vì định dạng hoàn hảo cho hương vị. Chúng tôi có thêm những hương vị làm gia tăng sự thích thú và trải nghiệm của người dùng. Bạn không thể uống cả bình cà phê chỉ với một hương vị duy nhất, chúng tôi có thêm một hương vị cà phê hoa oải hương cho một ngày nào đó duy nhất trong tuần. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới trên mặt trận đó. Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi hiện đang cung cấp thứ gì đó tùy chỉnh hơn một chút về trải nghiệm mà bạn có thể chọn bất kỳ hương vị nào bạn muốn.

Với thành công của bạn, điều gì đã có tác động lớn đến những người nông dân trồng cà phê mà bạn đã làm việc với họ trong vài năm qua?

-Wei Mullin: Copper Cow chỉ tuyển chọn hạt cà phê từ những nông trại canh tác hữu cơ, và sẵn sàng chi trả gấp đôi giá thị trường để người nông dân Việt Nam phải đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Chất lượng cà phê ngày nay thật đáng kinh ngạc và sẽ còn tốt hơn nữa trong những năm tới. Nếu có những sản phẩm chất lượng, chúng tôi có thể tạo ấn tượng tốt với khách hàng, cũng như tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các đơn vị sản xuất cà phê bền vững tại Việt Nam.





Tuấn Anh (Theo Forbes)