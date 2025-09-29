Định dọn cỏ quanh nhà, nghe lời con trai mang bán, nông dân TP.HCM bỗng chốc giàu lên

Trồng cây dược liệu quanh nhà, nông dân TP.HCM thu lợi lớn

Tại ấp 11, xã Đông Thạnh, TP.HCM, ông Võ Văn Môi có hơn 3.000m2 đất sản xuất nông nghiệp nhưng nguồn thu không ổn định do giá cả bấp bênh. Vì thế, ông Môi cũng nản lòng canh tác cầm chừng không tìm được lối ra. Năm 2021, trong khi đang dọn dẹp các cây dại quanh nhà cho sạch sẽ thì con trai ông vốn học chuyên ngành y học cổ truyền đã ngăn cản. Vì cho rằng đó là các dược liệu tốt, có thể trồng để làm thuốc trị bệnh cho bà con.

Nghe lời con, sau thời gian tìm hiểu, ông cải tạo đất bắt đầu trồng thử nghiệm các loại dược liệu bản địa như đinh lăng, hương nhu, ngải cứu, cam thảo, nghệ đen, tía tô, sả... trên diện tích đất vườn của gia đình. Đây là các loài cây rất dễ trồng, dễ chăm sóc, kinh phí đầu tư ban đầu ít.

Ông Võ Văn Môi làm giàu với mô hình trồng cây dược liệu ngắn ngày. Ảnh: H.G

Ban đầu chỉ ông chỉ làm mô hình nhỏ, để có cây dược liệu cho con trai nghiên cứu, bốc thuốc chữa trị cho người dân. Dần dà, các nhà thuốc quanh vùng tìm đến “đặt hàng” để cung cấp dược liệu thường xuyên cho họ.

Nhận thấy nhu cầu thị trường cao, người nông dân sinh năm 1964 này quyết tâm mở rộng mô hình với diện tích lớn hơn. Ông nhờ các bạn học của con mình tìm thêm nguồn giống dược liệu để nhân giống trồng quy mô áp dụng quy trình canh tác hướng hữu cơ và kiên trì nghiên cứu thị trường, sản phẩm của ông dần được người tiêu dùng tin tưởng và tìm đến. Toàn bộ quy trình từ trồng, thu hoạch đến chế biến đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, không sử dụng hóa chất độc hại, giúp giữ nguyên dược tính của cây.

Ông Môi chia sẻ: "Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ việc tìm nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, đến việc nghiên cứu công thức sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Tôi biết tiềm năng của dược liệu quê hương rất lớn, nhưng làm sao để phát triển nó theo hướng chuyên nghiệp, bài bản lại là một thách thức không nhỏ".

Mô hình trồng cây dược liệu với hệ thống tưới tiêu tự động của ông Võ Văn Môi

Không nản lòng, ông đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành dược liệu. Không chỉ dừng lại ở việc trồng và bán dược liệu thô, ông Môi sớm nhận ra rằng muốn phát triển bền vững, phải tạo ra giá trị gia tăng từ chế biến sâu. Theo đó, ông tìm ra những công nghệ cao khi áp dụng hệ thống tưới bán tự động; máy sấy khô nguyên liệu; hệ thống máy xay nguyên liệu… để chế biến thành những loại thuốc có giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo ông, việc trồng dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao, gấp 3-10 lần trồng lúa. Với các cây dược liệu ngắn ngày, mỗi năm ông thu hoạch 5-6 vụ. Trên tổng diện tích canh tác, sản xuất 3.000m2, hàng năm, ông Môi thu lợi nhuận bình quân từ 500-700 triệu đồng.

Bắt tay “hàng xóm” trồng dược liệu cùng nhau làm giàu

Ông Môi hướng dẫn nghề trồng dược liệu cho các hộ nông dân có nhu cầu, để ai cũng có thể có thu nhập tốt từ công việc này. Từ đó, nhiều bà con đã có những hướng đi thích hợp từ nghề trồng dược liệu. Mỗi một hộ dân trồng dược liệu đều được hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, đảm bảo được chất lượng theo tiêu chuẩn mới về dược liệu sạch và an toàn.

Ông Võ Văn Môi kiểm tra các thành phẩm dược liệu được đóng gói

Sau đó, ông liên kết với các hộ nông dân được mình hướng dẫn để thu mua dược liệu thô, sơ chế rồi cung cấp dược liệu ổn định cho các công ty dược liệu, các nhà thuốc trên địa bàn TP.HCM, các bệnh viện như Bệnh viện Sư Vạn Hạnh.

Với việc kinh doanh hiệu quả và dẫn dắt bà con làm giàu, ông Võ Văn Môi hiện là chủ nhiệm CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Câu chuyện làm giàu của ông Võ Văn Môi không chỉ là bài học về sự quyết tâm mà còn truyền cảm hứng cho các nông dân mong muốn sản xuất dược liệu.