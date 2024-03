Hải Dương kiến tạo mô hình công dân số trong chuyển đổi số

Dự hội nghị có ông Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương; ông Hồ Đức Thắng, quyền Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự hội nghị có gần 300 đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, một số doanh nghiệp về công nghệ đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh, "Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định phương hướng và mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025 là cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đây cũng là chiến lược xuyên suốt, bao trùm của tỉnh. Trong đó, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài".

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tham quan gian trưng bày về công nghệ số của doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Việt.

Theo đó, tỉnh Hải Dương đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ phục vụ cho chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt đón đầu và có khả năng bứt phá mạnh mẽ để tạo ra các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị cao.

Đây cũng là các giải pháp ưu việt mang đến hiệu quả thiết thực cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp khi áp dụng công nghệ mới vào quá trình sản xuất, vận hành, cung cấp dịch vụ, hướng đến phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn liền với các thế mạnh và tiềm lực của địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đánh giá, trải qua 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền và địa phương đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác. Về chính quyền số: Tỉnh đã tập trung phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các ứng dụng nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số.

Các đại biểu trải nghiệm công nghệ số. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về Kinh tế số: Tỉnh Hải Dương đã tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp; triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong xúc tiến đầu tư và phát triển thương mại điện tử, cung cấp các giải pháp về tài chính điện tử, chuyển đổi số cho các hộ sản xuất nông nghiệp.

Về Xã hội số đã tăng cường hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Tổ chức triển khai nhiều hình thức nhằm phát triển kỹ năng số, công dân số và văn hóa số. Với những nỗ lực triển khai chuyển đổi số toàn diện, tích cực và đồng bộ. Trong 3 năm triển khai Nghị quyết về Chuyển đổi số, tỉnh Hải Dương 02 năm đạt xếp hạng thứ 14 và 01 năm đạt xếp hạng thứ 13 trong 63 tỉnh thành trên cả nước về mức độ chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cho rằng, từ những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số là một xu thế tất yếu cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ phát triển do chuyển đổi số mang lại. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực cần phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho người dân về chuyển đổi số; cùng với đó cần phải thu hút được sự đầu tư của các doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp số, doanh nghiệp công nghệ số. Huy động và phát huy tốt các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt.





Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho ứng dụng Smart - HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp của tỉnh và triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân cài đặt, khai thác, sử dụng các ứng dụng này một cách hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

"Qua Chương trình ngày hôm nay sẽ tạo cơ hội cho chúng ta được thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra các ý tưởng mới, cách làm hay, sáng tạo, mở ra những tầm nhìn mới trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh", Bí thư Tỉnh ủỷ Hải Dương cho hay.

Theo báo cáo kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh Hải Dương, đối với chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành tỉnh gồm 19 đơn vị, kết quả được chia thành 03 nhóm điểm:

Quang cảnh hội trường nơi diễn ra sự kiện Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Nhóm đạt điểm từ 75% trở lên có 5 đơn vị gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nội vụ.

Nhóm đạt điểm từ 70% đến dưới 75% có 08 đơn vị gồm Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhóm đạt điểm dưới 70% có 06 đơn vị gồm: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thanh tra tỉnh và Ban quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh.

Trong 19 đơn vị thuộc nhóm sở, ngành có Thanh tra tỉnh và Ban quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh không có dịch vụ công trực tuyến, theo đó có 05 chỉ số có liên quan không có điểm do vậy không thực hiện xếp hạng đối với Thanh tra tỉnh và Ban quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhấn nút khai trương Ứng dụng dành cho người dân Smart - Haiduong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Đối với chỉ số chuyển đổi số cấp huyện, thị xã, thành phố cũng được chia thành 3 nhóm điểm: Nhóm đạt điểm từ 65% trở lên so với điểm tối đa: Có 2 đơn vị (huyện Gia Lộc, huyện Kim Thành; nhóm đạt điểm từ 60% đến dưới 65% so với điểm tối đa: Có 9 đơn vị gồm: TP Chí Linh, huyện Tứ Kỳ, huyện Nam Sách, TP Hải Dương, huyện Cẩm Giàng, huyện Ninh Giang, huyện Thanh Miện, huyện Bình Giang, thị xã Kinh Môn; nhóm đạt điểm dưới 60% so với điểm tối đa: Có 1 đơn vị huyện Thanh Hà.

Nói về công tác chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương trong năm 2024, ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Năm 2024 sẽ là năm của Big Data và AI, ngành thông tin và truyền thông sẽ tích cực tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Hoàn thiện hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin cho chuyển đổi số gồm: hạ tầng Trung tâm dữ liệu của tỉnh, hạ tầng trong các cơ quan, đơn vị; hạ tầng phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám độc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tập trung xây dựng và làm giàu kho dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của tỉnh, xây dựng, cổng dữ liệu mở; triển khai đưa vào sử dụng một số ứng dụng dùng chung như: App Họp không giấy tờ trong toàn tỉnh; App Smart - Hai Duong phục vụ người dân; Cổng thông tin điện tử 3 cấp đồng bộ từ tỉnh xuống xã.

Ứng dụng AI, Big Data triển khai trợ lý ảo hỗ trợ cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân; phối hợp với Google triển khai thí điểm công cụ AI, Cloud để hỗ trợ người dùng tìm kiếm và trả kết quả trên Cổng thông tin đối ngoại. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, mô hình công dân số....

Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Đề án 06, bảo đảm tích hợp, chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tập trung triển khai các dịch vụ công thiết yếu, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực sự được xử lý trực tuyến, cung cấp các tiện ích và trải nghiệm mới cho người dân và doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tặng hoa tri ân các doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tại hội nghị, đã diễn ra một số hoạt động như: Ra mắt, bấm nút khai trương ứng dụng dành cho người dân (App Smart-Hai Duong) và Cổng Thông tin điện tử liên thông 3 cấp của tỉnh; phát động cuộc thi trực tuyến "Nét đẹp đoàn viên" trên App Smart-Hai Duong.

Phần thảo luận có sự tham gia ý kiến, phát biểu của một số doanh nghiệp về về công nghệ như: Giải pháp "Phát triển hạ tầng số đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp" của đại diện VNPT; chuyển đổi số với giải pháp của Dell Technologies của đại diện DELL; giải pháp "Trợ lý ảo phục vụ cán bộ, công chức và người dân" của VIETTEL.