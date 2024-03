Gia đình Hoàng Đức đi hơn 20 người từ Hải Dương tới Hà Nội cổ vũ ĐT Việt Nam

Gia đình Hoàng Đức đến Hà Nội cổ vũ ĐT Việt Nam

Sau trận lượt đi thua 0-1 ĐT Indonesia trên sân Gelora Bung Karno, ĐT Việt Nam đã trở về nước vào ngày 22/3 và nhanh chóng chuẩn bị cho trận lượt về đón tiếp đội bóng "xứ Vạn đảo" trên sân Mỹ Đình diễn ra hôm nay (26/3).

Ở chiều ngược lại, kết thúc trận thắng ĐT Việt Nam trên sân nhà, thầy trò HLV Shin Tae-yong nghỉ ngơi trong một ngày rồi mới di chuyển sang Việt Nam vào ngày 23/3 bằng chuyên cơ riêng. Đại diện ĐT Indonesia cho biết, dù có chút mệt mỏi do vừa trải qua thi đấu và di chuyển nhưng toàn đội rất vui vì được đón tiếp chu đáo và đảm bảo an ninh, an toàn.

Hôm nay, phụ huynh cùng vợ con các cầu thủ đã lên kế hoạch đến sân "tiếp lửa" cho các cầu thủ, PV Dân Việt đã liên hệ bà Hoàng Thị Thoa, mẹ cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức và ông Đỗ Huy Toàn, bố tiền vệ Đỗ Hùng Dũng để hỏi kế hoạch cổ vũ cho "Những chiến binh sao vàng" như thế nào.

Mẹ Hoàng Đức thường xuyên đến sân cổ vũ con trai (Ảnh: Cao Oanh).

Bà Hoàng Thị Thoa cho hay: "Hôm nay, gia đình tôi đến sân 20 người di chuyển từ Hải Dương đến Hà Nội cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Các chàng trai hãy yên tâm thi đấu, nếu hôm nay chúng ta có được chiến thắng thì cơ hội vào vòng loại 3 vẫn còn nguyên.



Hôm nay sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn với ĐT Việt Nam, nhưng ĐT Việt Nam có NHM ủng hộ. Các con hãy đồng lòng để có được chiến thắng trên sân nhà, vì màu cờ sắc áo".

Về phía mình, ông Đỗ Huy Toàn chia sẻ: "Tối hôm nay, có vợ Hùng Dũng là Triệu Mộc Trinh và con trai Titi ra sân cổ vũ, tôi không đi được do bị đau lưng".

Ông Toàn tiết lộ: "Trận đấu hôm nay, Hùng Dũng sẽ không được đá chính ngay từ đầu. Tôi và mẹ Dũng sẽ ở nhà theo dõi, cổ vũ từ xa.

Gia đình tôi định làm chục mâm cơm cổ vũ ĐT Việt Nam, nhưng hôm trước đội thua ĐT Indonesia đáng tiếc nên gia đình sẽ để những mâm cơm này lại và hy vọng sẽ được tổ chức mời mọi người nếu như ĐT Việt Nam có cơ hội lọt vào vòng loại 3.

Cuối cùng, tôi xin chúc các cầu thủ bình tĩnh, tự tin, để có được chiến thắng dành tặng NHM nước nhà".