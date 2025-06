Hai Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng nghỉ hưu

Ngày 3/6 Công an TP. Hải Phòng vừa Công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công và Giám đốc CATP về công tác cán bộ, thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao QĐ và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường tặng hoa chúc mừng Đại tá Đào Quang Trường và Đại tá Lê Nguyên Trường. Ảnh CA HP.

Tại buổi lễ, đại diện Ban tổ chức đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6/2025 đối với Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP và Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP; công bố Quyết định của Giám đốc CATP về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 12 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và 2 cán bộ chỉ huy Công an cấp xã.

Buổi lễ cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc CATP. Buổi lễ cũng công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP về việc thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá, Trung tá lên Thượng tá và nâng lương cấp bậc hàm Thượng tá cho 28 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng và tương đương; nâng lương cấp bậc hàm Trung tá cho 18 đồng chí là Trưởng Công an cấp xã; thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy, từ Đại úy lên Thiếu tá và từ Thiếu tá lên Trung tá cho 23 đồng chí là Trưởng Công an cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP khẳng định, các đồng chí tự nguyện xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, tạo điều kiện cho việc sắp xếp công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới là các đồng chí lãnh đạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín lớn, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CATP, đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố ghi nhận, tặng thưởng các phần thưởng cao quý, gương mẫu đi đầu trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vì lợi ích chung của tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, thể hiện tinh thần đồng thuận cao trong đội ngũ chỉ huy Công an các cấp trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Ngành Công an.