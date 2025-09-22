Ngày 22/9, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời 2 thanh niên có hành vi đánh người trên địa bàn đến trụ sở làm việc, ghi lời khai.

Xôn xao clip 2 thanh niên cầm gậy đuổi đánh người trên đường

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 thanh niên tháo chạy trên đường, phía sau là 3 thanh niên khác, trong đó có 1 người cầm gậy đuổi theo.

Video ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Nguồn: MXH

Khi thanh niên này té ngã, 2 người (trong đó có người cầm gậy) lao vào hành hung, 1 người vung chân đạp mạnh vào đầu, cổ… nạn nhân.

Một người khác cũng chạy phía sau đến can ngăn thì bị thanh niên cầm gậy uy hiếp. Thanh niên bị hành hung đến khi nằm gục trên đường, người này được người dân đưa đi sơ cứu.

Sự việc khiến nhiều người ven đường hoảng hốt bỏ chạy vào bên trong, do 2 đối tượng khá manh động nên không ai dám can ngăn.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối 20/9 trên đường số 6, phường Tam Bình, TP.HCM.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phường Tam Bình điều tra, làm rõ.