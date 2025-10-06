Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Nhà nông
Thứ hai, ngày 06/10/2025 06:09 GMT+7

Ở tỉnh Thái Nguyên có xóm khá giả, ra ngõ đụng triệu phú nông dân VAC (vườn-ao-chuồng)

+ aA -
Hà Thanh - Kiều Hải Thứ hai, ngày 06/10/2025 06:09 GMT+7
Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng, cùng với cách trồng cây ăn quả, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, nhiều hộ dân ở xóm An Thành, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên (địa bàn huyện Phú Bình trước đây) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp VAC (vườn–ao–chuồng), trong đó nổi trội là mô hình trồng bưởi Diễn. Nhờ đó, xóm An Thành là xóm triệu phú, nông dân phần lớn là nhà khá giả...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Từ vài chục cây bưởi Diễn đến thu nhập trăm triệu/năm từ kinh tế tramg trại VAC

Những ngày này, khu vườn của bà Phạm Thị Thái, xóm An Thành (xã Kha Sơn) đang tỏa hương bưởi dịu nhẹ. Vườn bưởi 100 gốc của bà Thái được trồng đều tăm tắp, quả tròn mọng báo hiệu một mùa thu hoạch bội thu.

Vườn bưởi Diễn sai trĩu quả của gia đình bà Phạm Thị Thái, xóm An Thành (xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Hà Thanh

“Gia đình tôi bắt đầu trồng bưởi Diễn từ năm 2003. Thời gian đầu chỉ trồng thử vài chục cây, sau thấy hiệu quả nên mở rộng dần. Đến nay, mỗi năm thu được khoảng 4.000 quả, mang về nguồn thu vài chục triệu đồng”, bà Thái chia sẻ.

Không chạy theo sản lượng, bà Thái chú trọng chăm sóc cây bưởi theo hướng hữu cơ. Tất cả phân bón được ủ từ nguồn phân chuồng hoai mục, kết hợp phân vi sinh và bùn ao đã qua xử lý. Nhờ vậy, quả bưởi Diễn ở đây có vị ngọt thanh, múi ráo, mọng nước, vỏ mỏng và thơm đặc trưng.

Bà Thái kiểm tra bưởi tại vườn. Ảnh: Hà Thanh

“Khách mua chủ yếu là khách quen. Ai đã ăn bưởi của nhà tôi rồi thì năm nào cũng gọi đặt. Có người ở tận Hà Nội, năm nào đến mùa cũng về lấy hàng”, bà Thái vui vẻ nói.

Không chỉ trồng bưởi, gia đình bà còn tận dụng hơn 5 sào mặt nước nuôi cá và nuôi thêm 500 con gà ta. Mỗi năm, sản lượng cá đạt khoảng 5 tấn, với giá bán trung bình 30.000 đồng/kg. Nhờ mô hình VAC tổng hợp, thu nhập bình quân của gia đình bà đạt từ 150 – 200 triệu đồng/năm, vừa có nguồn thu ổn định, vừa tận dụng được triệt để các nguồn lực sẵn có.

Xuất khẩu lao động ở nước ngoài trở về, làm giàu với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp VAC (vườn-ao-chuồng)

Cũng ở xóm An Thành, anh Hoàng Hà – một lao động từng xuất khẩu tại Hàn Quốc là điển hình khác cho tinh thần dám nghĩ, dám làm. Sau 6 năm làm việc ở xứ người, năm 2014 anh trở về quê với số vốn tích lũy được để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

“Ban đầu tôi chỉ có một ao cá nhỏ, nhưng dần dần mở rộng lên 3 ao, tổng diện tích khoảng 11 sào. Năm 2015, tôi bắt đầu trồng bưởi Diễn, kết hợp thêm bưởi đào đường và bưởi Hoàng. Giờ vườn đã có khoảng 200 cây, bước vào giai đoạn cho thu hoạch ổn định”, anh Hà chia sẻ.

Anh Hoàng Hà, xóm An Thành, xã Kha Sơn bắt tay vào trồng bưởi từ năm 2015. Ảnh: Hà Thanh

Điểm đặc biệt trong mô hình của anh Hà là tận dụng triệt để nguồn dinh dưỡng hữu cơ sẵn có. Toàn bộ bùn ao sau mỗi vụ cá được hút lên để bón cho cây bưởi. Ngoài ra, anh còn ủ cá tươi để tạo thành nguồn phân hữu cơ bón gốc, giúp cây hấp thụ tự nhiên mà vẫn đảm bảo năng suất cao.

“Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo ra sản phẩm sạch, an toàn. Nhiều người đến ăn thử đều nhận xét bưởi Diễn ở đây có hương vị đặc biệt, vị ngọt sâu và mùi thơm khác với bưởi cùng giống ở nơi khác”, anh Hà cho biết.

Quả bưởi được trồng ở xóm An Thành, xã Kha Sơn to, căng mọng, có vị ngọt sâu và hương thơm đặc trưng. Ảnh: Hà Thanh

Hiện trong ao nhà anh đang có khoảng 3.000 – 4.000 con cá gồm rô phi, trắm, chép. Mỗi năm thu hoạch hai vụ vào tháng 4 và tháng 11 âm lịch, sản lượng bình quân đạt 6 tấn/năm. Riêng vụ tháng 4 vừa rồi, anh thu được 3 tấn cá, với giá bán trung bình 30.000đ/kg mang lại thu nhập 90 triệu đồng. Cùng với đàn lợn nái mang lại khoảng 200 triệu đồng mỗi năm, kinh tế gia đình anh Hà ngày càng ổn định.

Xóm An Thành-xóm triệu phú, dân giàu nhờ trồng bưởi Diễn

Theo ông Nguyễn Ngọc Thư, Trưởng xóm An Thành, mô hình trồng bưởi Diễn được bà con nơi đây tiếp cận từ năm 2007. Khi đó, một số hộ tiên phong trồng thử nghiệm và cho kết quả khả quan. Đến năm 2010, phong trào trồng bưởi lan rộng, nhiều hộ nhân giống mở rộng diện tích.

“Thời điểm giá bưởi Diễn đạt 20.000 đồng/quả, có hộ thu về 150 – 160 triệu đồng mỗi năm. Dù hiện nay giá có giảm, nhưng diện tích trồng bưởi vẫn ổn định. Cả xóm có 152 hộ thì 135 hộ trồng bưởi với tổng diện tích khoảng 10 ha”, ông Thư cho biết.

Những năm gần đây, xóm An Thành đẩy mạnh tuyên truyền để người dân trồng bưởi theo quy trình VietGAP và hữu cơ, hướng đến sản phẩm chất lượng cao, an toàn và thân thiện môi trường. Đặc biệt, mô hình ủ phân hữu cơ IMO được áp dụng rộng rãi, vừa giảm chi phí, vừa cải tạo đất, giúp cây bưởi sinh trưởng khỏe mạnh, cho quả thơm ngon, bóng đẹp.

Không chỉ vậy, nhiều hộ dân còn kết hợp trồng bưởi với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, hình thành mô hình VAC khép kín. Nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn của chính quyền địa phương, các hộ đã biết quy hoạch lại khu vườn, cải tạo ao hồ, sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý nước và chất thải, bảo đảm môi trường xanh – sạch – đẹp.

Ngoài trồng bưởi, nhiều hộ gia đình ở xóm An Thành còn phát triển hiệu quả mô hình VAC tổng hợp, mang lại thu nhập kinh tế cao. Ảnh: Hà Thanh

Theo người dân địa phương, thổ nhưỡng ở xóm An Thành rất phù hợp với cây bưởi Diễn: đất tơi xốp, có độ pH trung tính và tầng canh tác sâu. Nhờ vậy, cây phát triển khỏe, quả to đều, cùi mỏng, tép bưởi vàng ươm, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng.

Bà Phạm Thị Thái khẳng định: “Cùng là giống bưởi Diễn, nhưng bưởi ở Kha Sơn cho vị khác biệt do được bón phân hữu cơ, không dùng hóa chất. Bưởi để cả tháng vẫn giữ được mùi thơm, không bị khô tép”.

Năm 2018, xóm An Thành được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của các mô hình kinh tế hiệu quả như gia đình bà Phạm Thị Thái và anh Hoàng Hà.

Các mô hình kinh tế VAC hiệu quả tại xóm An Thành đã đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Hà Thanh

“Những hộ làm kinh tế giỏi như bà Thái, anh Hà là điển hình trong phong trào phát triển kinh tế vườn ao chuồng của xóm. Từ đó, bà con học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau làm giàu chính đáng”, ông Nguyễn Ngọc Thư khẳng định.

Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân, các mô hình VAC còn góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, bảo vệ môi trường nông thôn, gắn phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa mới.

Hiện nay, sản phẩm bưởi Diễn An Thành đã có mặt tại nhiều chợ trên địa bàn và được khách hàng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên biết đến. Người dân kỳ vọng trong thời gian tới, cùng với việc sản xuất theo quy trình hữu cơ và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu “Bưởi Diễn An Thành” sẽ ngày càng được khẳng định, mở ra hướng đi bền vững cho nông sản địa phương.

Tham khảo thêm

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Tổ hợp tác làm giàu của nông dân Lâm Đồng, nơi này có cây sầu riêng thấp mà trái quá trời

Tổ hợp tác làm giàu của nông dân Lâm Đồng, nơi này có cây sầu riêng thấp mà trái quá trời

Đây, giống nhãn quý, đạt 25 tấn/ha, quả ăn ngon, làm cây cảnh hot, nhân giống từ một cây nhãn đột biến ở tỉnh Vĩnh Long

Đây, giống nhãn quý, đạt 25 tấn/ha, quả ăn ngon, làm cây cảnh hot, nhân giống từ một cây nhãn đột biến ở tỉnh Vĩnh Long

Sáp nhập tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, đâu chỉ có vải thiều, còn loại quả ngon cây thấp tè trái quá trời này nữa

Sáp nhập tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, đâu chỉ có vải thiều, còn loại quả ngon cây thấp tè trái quá trời này nữa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (bão MATMO) hiện còn cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118- 133km/giờ), giật cấp 15.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Quảng Ninh 230km, loạt tỉnh mưa to đêm nay, cảnh báo mưa cường suất lớn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Quảng Ninh 230km, loạt tỉnh mưa to đêm nay, cảnh báo mưa cường suất lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 11 MATMO dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 MATMO dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Đọc thêm

Lập kỷ lục chưa từng có, HLV Guardiola muốn mời Wenger và Sir Alex đi ăn tối
Thể thao

Lập kỷ lục chưa từng có, HLV Guardiola muốn mời Wenger và Sir Alex đi ăn tối

Thể thao

Sau khi lập kỷ lục mới ở Premier League, HLV Pep Guardiola đã đùa vui rằng, ông muốn mời Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger đi ăn tối.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng
Nhà đất

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng

Nhà đất

Tín dụng toàn hệ thống tăng hơn 13% trong 9 tháng, đạt 17,41 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, chương trình cho vay nhà ở xã hội và người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cuối năm 2024.

Rashford lập công, Barcelona vẫn thua trận đậm nhất trước Sevilla
Thể thao

Rashford lập công, Barcelona vẫn thua trận đậm nhất trước Sevilla

Thể thao

Tuy tiền đạo Marcus Rashford tiếp tục toả sáng nhưng Barcelona vẫn gây thất vọng khi để thua 1-4 trước Sevilla tại vòng 8 La Liga 2025/26.

Trưởng thôn phải có những kỹ năng cần thiết gì trong giai đoạn hiện nay?
Bạn đọc

Trưởng thôn phải có những kỹ năng cần thiết gì trong giai đoạn hiện nay?

Bạn đọc

Trưởng thôn không chỉ là “cầu nối” giữa chính quyền và người dân mà còn là người trực tiếp gắn bó, vận động, giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Để hoàn thành vai trò này, trưởng thôn cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng mềm, đồng thời tuân thủ nghiêm minh các quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; phá chuyên án 'khủng', thu giữ nửa tấn ma túy
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; phá chuyên án "khủng", thu giữ nửa tấn ma túy

Pháp luật

Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; bắt 2 đối tượng người nước ngoài, thu giữ nửa tấn ma túy; tạm giữ người đập phá nhà mẹ ruột và tấn công lực lượng công an... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 06/10/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 06/10/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc phiên chợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nông dân chạy đua thu hoạch lúa mùa trước siêu bão Matmo; Ra mắt Chi hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường Tân Khánh (Tp Hồ Chí Minh)…

Ông Putin cảnh báo ớn lạnh nếu tên lửa Tomahawk của Mỹ đến Ukraine
Điểm nóng

Ông Putin cảnh báo ớn lạnh nếu tên lửa Tomahawk của Mỹ đến Ukraine

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giáng một đòn mạnh vào mối quan hệ giữa Washington và Moscow nếu ông chấp thuận chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 6/10, bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do tác động của bão, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ hứng mưa lớn, khu vực Hà Nội thế nào?

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an
Gia đình

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

Gia đình

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 sẽ giúp bạn gửi lòng thành tới gia tiên, Thần linh, cầu mưa thuận gió hòa, gia đình bình an, may mắn.

Xem phim, tôi bỗng nhận ra yêu nhau đến mấy cũng chẳng thành nếu thiếu điều quan trọng này
Gia đình

Xem phim, tôi bỗng nhận ra yêu nhau đến mấy cũng chẳng thành nếu thiếu điều quan trọng này

Gia đình

Tôi đã rơi nước mắt khi xem đoạn kết của phim.

Trước khi thảm bại trước Ngô Quyền, Nam Hán Cao Tổ Lưu Nghiễm là vị hoàng đế tàn ác, bệnh hoạn ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Trước khi thảm bại trước Ngô Quyền, Nam Hán Cao Tổ Lưu Nghiễm là vị hoàng đế tàn ác, bệnh hoạn ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong sử sách Trung Hoa, Lưu Nghiễm được miêu tả như một vị quân chủ có tài mưu lược, biết khai thác lợi thế kinh tế của vùng Lĩnh Nam và từng xây dựng một chính quyền khá ổn định. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là chân dung một bạo quân bệnh hoạn, tàn ác, dâm dật và tham lam tột độ – một kẻ đã đưa Nam Hán từ đỉnh cao quyền lực rơi vào suy vong và chịu nhục nhã trong trận Bạch Đằng năm 938.

Chu Á Phu giúp nhà Hán đánh tan liên quân 7 nước, vì sao chết oan hơn cả Nhạc Phi?
Đông Tây - Kim Cổ

Chu Á Phu giúp nhà Hán đánh tan liên quân 7 nước, vì sao chết oan hơn cả Nhạc Phi?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào thời nhà Hán, có một vị tướng dũng mãnh vô song là Chu Á Phu từng dẹp tan loạn 7 nước, giúp hoàng thất vực lại quyền lực. Thế nhưng khi về cuối đời, ông lại bị vu oan đến mức chết đói trong tức tưởi.

Lào Cai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó bão số 11
Tin tức

Lào Cai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó bão số 11

Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 1121 /SGD&ĐT-VP về việc cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 11 (Matmo).

4 ngày sinh Âm lịch may mắn, ai sở hữu sẽ tận hưởng hạnh phúc khi già đi, sau 40 không lo cơm ăn áo mặc
Gia đình

4 ngày sinh Âm lịch may mắn, ai sở hữu sẽ tận hưởng hạnh phúc khi già đi, sau 40 không lo cơm ăn áo mặc

Gia đình

Những người sinh ngày Âm lịch này thông minh, quyết đoán, làm đâu thắng đó. Sau 40 tuổi có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn, không thiếu tiền tiêu.

Phát hiện thi thể người đàn ông nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao tòa nhà chung cư tại Hà Nội
Tin tức

Phát hiện thi thể người đàn ông nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao tòa nhà chung cư tại Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà 34T (đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao của tòa nhà.

Bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ nửa tấn ma túy các loại ở Quảng Trị
Pháp luật

Bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ nửa tấn ma túy các loại ở Quảng Trị

Pháp luật

Ngày 5/10, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 500kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine, cùng nhiều tang vật liên quan.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục; không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) và thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao
Thể thao

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao

Thể thao

Phụ công xinh đẹp Phạm Thị Hiền khoe vóc dáng gây “sốt”. Hình ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bóng chuyền trong nước.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ, còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, bão số 11 có thể gây dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng
Chuyển động Sài Gòn

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng

Chuyển động Sài Gòn

Tối 5/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 chính thức khai mạc tại công viên Cần Thạnh xã Cần Giờ (TP.HCM) với chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”.

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực
Chuyển động Sài Gòn

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực

Chuyển động Sài Gòn

Ông Võ Hữu Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ (TP.HCM) cho biết nơi đây sẽ thành đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển tầm cỡ khu vực.

Tin tối (5/10): Malaysia 'chơi lớn', quyết đấu FIFA đến cùng
Thể thao

Tin tối (5/10): Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng

Thể thao

Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng; CĐV Chelsea tức giận vì Jorrel Hato; Nepal chốt danh sách đối đầu ĐT Việt Nam; cựu tuyển thủ Hà Lan thoát chết sau tai nạn giao thông; Messi tạo nên kỷ lục đáng nể.

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi tự ý mở đường và phá rừng tự nhiên để lấy gỗ bán nhằm vào mục đích cá nhân có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Trao học bổng 'Em tới trường' cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An
Nhân ái

Trao học bổng "Em tới trường" cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An

Nhân ái

Chiều 5/10, tại xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng nhà tài trợ đã trao học bổng “Em tới trường” cho em Trần Bùi Quốc Bảo (sinh năm 2013), học sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Quang Phiệt.

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu

Pháp luật

Một vụ việc gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại xã Sơn Đồng, TP.Hà Nội, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Hai mẹ con đang đi trên đường (người con gái đang mang bầu) bất ngờ bị một người đàn ông bịt mặt tấn công dã man...

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, với sự nhạy bén trong thị trường và khả năng ra quyết định quyết đoán, 3 con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả.

Nga tung đòn đánh lớn vào các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine
Điểm nóng

Nga tung đòn đánh lớn vào các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Điểm nóng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm qua nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho các cơ sở này.

Cổ phiếu Vingroup tăng phi mã, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giàu lại càng giàu thêm
Nhà đất

Cổ phiếu Vingroup tăng phi mã, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giàu lại càng giàu thêm

Nhà đất

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng gần 4 lần kể từ đầu năm, đưa vốn hóa tập đoàn vượt 680.000 tỷ đồng và giúp ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 16,8 tỷ USD, đồng thời xuất hiện thêm nữ tỷ phú USD thứ hai của Việt Nam.

Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia
Xã hội

Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia

Xã hội

Trung thu năm nay, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã trao tặng hơn 40.500 chiếc bánh Trung thu cùng hàng ngàn phần quà sữa đậu nành Number 1 Soya đến các em nhỏ trên khắp cả nước. Phần quà giản dị nhưng gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng rực rỡ, ấm áp.

Tin đọc nhiều

1

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

2

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

3

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

4

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

5

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay