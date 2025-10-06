Ở tỉnh Thái Nguyên có xóm khá giả, ra ngõ đụng triệu phú nông dân VAC (vườn-ao-chuồng)

Từ vài chục cây bưởi Diễn đến thu nhập trăm triệu/năm từ kinh tế tramg trại VAC

Những ngày này, khu vườn của bà Phạm Thị Thái, xóm An Thành (xã Kha Sơn) đang tỏa hương bưởi dịu nhẹ. Vườn bưởi 100 gốc của bà Thái được trồng đều tăm tắp, quả tròn mọng báo hiệu một mùa thu hoạch bội thu.

Vườn bưởi Diễn sai trĩu quả của gia đình bà Phạm Thị Thái, xóm An Thành (xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Hà Thanh

“Gia đình tôi bắt đầu trồng bưởi Diễn từ năm 2003. Thời gian đầu chỉ trồng thử vài chục cây, sau thấy hiệu quả nên mở rộng dần. Đến nay, mỗi năm thu được khoảng 4.000 quả, mang về nguồn thu vài chục triệu đồng”, bà Thái chia sẻ.

Không chạy theo sản lượng, bà Thái chú trọng chăm sóc cây bưởi theo hướng hữu cơ. Tất cả phân bón được ủ từ nguồn phân chuồng hoai mục, kết hợp phân vi sinh và bùn ao đã qua xử lý. Nhờ vậy, quả bưởi Diễn ở đây có vị ngọt thanh, múi ráo, mọng nước, vỏ mỏng và thơm đặc trưng.

Bà Thái kiểm tra bưởi tại vườn. Ảnh: Hà Thanh

“Khách mua chủ yếu là khách quen. Ai đã ăn bưởi của nhà tôi rồi thì năm nào cũng gọi đặt. Có người ở tận Hà Nội, năm nào đến mùa cũng về lấy hàng”, bà Thái vui vẻ nói.

Không chỉ trồng bưởi, gia đình bà còn tận dụng hơn 5 sào mặt nước nuôi cá và nuôi thêm 500 con gà ta. Mỗi năm, sản lượng cá đạt khoảng 5 tấn, với giá bán trung bình 30.000 đồng/kg. Nhờ mô hình VAC tổng hợp, thu nhập bình quân của gia đình bà đạt từ 150 – 200 triệu đồng/năm, vừa có nguồn thu ổn định, vừa tận dụng được triệt để các nguồn lực sẵn có.

Xuất khẩu lao động ở nước ngoài trở về, làm giàu với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp VAC (vườn-ao-chuồng)

Cũng ở xóm An Thành, anh Hoàng Hà – một lao động từng xuất khẩu tại Hàn Quốc là điển hình khác cho tinh thần dám nghĩ, dám làm. Sau 6 năm làm việc ở xứ người, năm 2014 anh trở về quê với số vốn tích lũy được để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

“Ban đầu tôi chỉ có một ao cá nhỏ, nhưng dần dần mở rộng lên 3 ao, tổng diện tích khoảng 11 sào. Năm 2015, tôi bắt đầu trồng bưởi Diễn, kết hợp thêm bưởi đào đường và bưởi Hoàng. Giờ vườn đã có khoảng 200 cây, bước vào giai đoạn cho thu hoạch ổn định”, anh Hà chia sẻ.

Anh Hoàng Hà, xóm An Thành, xã Kha Sơn bắt tay vào trồng bưởi từ năm 2015. Ảnh: Hà Thanh

Điểm đặc biệt trong mô hình của anh Hà là tận dụng triệt để nguồn dinh dưỡng hữu cơ sẵn có. Toàn bộ bùn ao sau mỗi vụ cá được hút lên để bón cho cây bưởi. Ngoài ra, anh còn ủ cá tươi để tạo thành nguồn phân hữu cơ bón gốc, giúp cây hấp thụ tự nhiên mà vẫn đảm bảo năng suất cao.

“Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo ra sản phẩm sạch, an toàn. Nhiều người đến ăn thử đều nhận xét bưởi Diễn ở đây có hương vị đặc biệt, vị ngọt sâu và mùi thơm khác với bưởi cùng giống ở nơi khác”, anh Hà cho biết.

Quả bưởi được trồng ở xóm An Thành, xã Kha Sơn to, căng mọng, có vị ngọt sâu và hương thơm đặc trưng. Ảnh: Hà Thanh

Hiện trong ao nhà anh đang có khoảng 3.000 – 4.000 con cá gồm rô phi, trắm, chép. Mỗi năm thu hoạch hai vụ vào tháng 4 và tháng 11 âm lịch, sản lượng bình quân đạt 6 tấn/năm. Riêng vụ tháng 4 vừa rồi, anh thu được 3 tấn cá, với giá bán trung bình 30.000đ/kg mang lại thu nhập 90 triệu đồng. Cùng với đàn lợn nái mang lại khoảng 200 triệu đồng mỗi năm, kinh tế gia đình anh Hà ngày càng ổn định.

Xóm An Thành-xóm triệu phú, dân giàu nhờ trồng bưởi Diễn

Theo ông Nguyễn Ngọc Thư, Trưởng xóm An Thành, mô hình trồng bưởi Diễn được bà con nơi đây tiếp cận từ năm 2007. Khi đó, một số hộ tiên phong trồng thử nghiệm và cho kết quả khả quan. Đến năm 2010, phong trào trồng bưởi lan rộng, nhiều hộ nhân giống mở rộng diện tích.

“Thời điểm giá bưởi Diễn đạt 20.000 đồng/quả, có hộ thu về 150 – 160 triệu đồng mỗi năm. Dù hiện nay giá có giảm, nhưng diện tích trồng bưởi vẫn ổn định. Cả xóm có 152 hộ thì 135 hộ trồng bưởi với tổng diện tích khoảng 10 ha”, ông Thư cho biết.

Những năm gần đây, xóm An Thành đẩy mạnh tuyên truyền để người dân trồng bưởi theo quy trình VietGAP và hữu cơ, hướng đến sản phẩm chất lượng cao, an toàn và thân thiện môi trường. Đặc biệt, mô hình ủ phân hữu cơ IMO được áp dụng rộng rãi, vừa giảm chi phí, vừa cải tạo đất, giúp cây bưởi sinh trưởng khỏe mạnh, cho quả thơm ngon, bóng đẹp.

Không chỉ vậy, nhiều hộ dân còn kết hợp trồng bưởi với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, hình thành mô hình VAC khép kín. Nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn của chính quyền địa phương, các hộ đã biết quy hoạch lại khu vườn, cải tạo ao hồ, sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý nước và chất thải, bảo đảm môi trường xanh – sạch – đẹp.

Ngoài trồng bưởi, nhiều hộ gia đình ở xóm An Thành còn phát triển hiệu quả mô hình VAC tổng hợp, mang lại thu nhập kinh tế cao. Ảnh: Hà Thanh

Theo người dân địa phương, thổ nhưỡng ở xóm An Thành rất phù hợp với cây bưởi Diễn: đất tơi xốp, có độ pH trung tính và tầng canh tác sâu. Nhờ vậy, cây phát triển khỏe, quả to đều, cùi mỏng, tép bưởi vàng ươm, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng.

Bà Phạm Thị Thái khẳng định: “Cùng là giống bưởi Diễn, nhưng bưởi ở Kha Sơn cho vị khác biệt do được bón phân hữu cơ, không dùng hóa chất. Bưởi để cả tháng vẫn giữ được mùi thơm, không bị khô tép”.

Năm 2018, xóm An Thành được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của các mô hình kinh tế hiệu quả như gia đình bà Phạm Thị Thái và anh Hoàng Hà.

Các mô hình kinh tế VAC hiệu quả tại xóm An Thành đã đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Hà Thanh

“Những hộ làm kinh tế giỏi như bà Thái, anh Hà là điển hình trong phong trào phát triển kinh tế vườn ao chuồng của xóm. Từ đó, bà con học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau làm giàu chính đáng”, ông Nguyễn Ngọc Thư khẳng định.

Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân, các mô hình VAC còn góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, bảo vệ môi trường nông thôn, gắn phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa mới.

Hiện nay, sản phẩm bưởi Diễn An Thành đã có mặt tại nhiều chợ trên địa bàn và được khách hàng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên biết đến. Người dân kỳ vọng trong thời gian tới, cùng với việc sản xuất theo quy trình hữu cơ và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu “Bưởi Diễn An Thành” sẽ ngày càng được khẳng định, mở ra hướng đi bền vững cho nông sản địa phương.