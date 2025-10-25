Quá trời đặc sản, sản phẩm nông nghiệp an toàn tại triển lãm thành tựu nông nghiệp tỉnh Đồng Nai

Trải nghiệm không gian đặc sản nức tiếng tại Triển lãm Thành tựu Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai

Không chỉ là nơi tôn vinh những thành quả của nông nghiệp Đồng Nai, Triển lãm Thành tựu Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai còn mở ra một không gian sống động, nơi người xem được tận mắt chiêm ngưỡng, tận tay trải nghiệm và nếm thử hàng trăm đặc sản độc đáo của tỉnh Đồng Nai cũ và Bình Phước cũ.

Vừa bước vào khu trưng bày, mùi thơm ngọt ngào và sắc vàng óng của mật ong bánh tổ khiến nhiều người dừng lại thật lâu.

Khác với mật ong truyền thống, loại mật này được giữ nguyên trong khối sáp mà ong tự xây. Khi cắt ra, người dùng có thể ăn trực tiếp, cảm nhận vị ngọt đậm lan tỏa cùng độ dẻo dai của sáp ong.

Mật ong bánh tổ cùng với các sản phẩm mật ong khác tại gian hàng của Hội Nông dân xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai (đơn vị hợp nhất từ thị trấn Dầu Giây và 3 xã Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Lộ 25). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Lê Lộc Quân, người tiên phong làm mật ong bánh tổ ở Đồng Nai cho biết phải mất 5 năm nghiên cứu mới thành công. Loại mật này đặc, thơm, giàu dinh dưỡng và được xem là “mật ong chín”, dòng cao cấp nhất.

Người mua có thể dùng mật ong bánh tổ với bánh mì, trái cây hoặc pha trà. Khách quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc và châu Âu, rất ưa chuộng sản phẩm này, sẵn sàng trả giá cao gấp 3–4 lần so với mật ong thường.

Đến với gian hàng Cô Ba Chuyên, du khách sẽ được nghe điều bất ngờ một loại bưởi đặc vẫn đang sở hữu 5 tên gọi khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Hồng Quyên - Giám đốc Công ty TNHH Cô Ba Chuyên chia sẻ, nếu gọi cho đúng giống cây thì đó là bưởi đường lá cam. Tuy nhiên, trong giới mua bán nông sản, giống bưởi này vẫn đang lưu hành thêm 2 tên gọi khác là: Bưởi lá cam và bưởi đường cam.

Đặc sản bưởi Tân Triều (Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ





Rượu bưởi được đựng trong những bình rượu làm bằng gốm đẹp mắt. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cả 3 tên gọi trên xuất phát từ việc giống bưởi này có vị ngọt, nhưng lá cây bưởi lại nhỏ như lá cây cam.

Ngoài ra, bưởi đường lá cam còn có 2 tên gọi khác gắn liền với tên gọi của vùng đất, là: Bưởi Tân Triều, và bưởi Biên Hòa.

“Cả 5 tên gọi đều chỉ 1 giống bưởi duy nhất, là đặc sản đất Đồng Nai xưa và có chỉ dẫn địa lý”, chị Quyên chia sẻ.

Ngoài ra, gian hàng còn có cả giống bưởi ổi, một giống bưởi truyền thống khác đất Biên Hòa xưa.

Bưởi ổi, một giống bưởi đặc sản khác của vùng đất Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Giữa khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp, gian hàng của Hội Nông dân Bù Gia Mập lại tạo điểm nhấn riêng với hương vị núi rừng.

Từ hạt ươi, măng khô, chuối hột, nấm linh chi đến bí kỳ nam, tất cả đều là sản vật tự nhiên.

Gian hàng với các đặc sản từ rừng của Hội Nông dân xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai (đơn vị giữ nguyên sau sáp nhập). Ảnh: Nguyên Vỹ

Mỗi sản phẩm mang theo mùi hương rừng núi, khiến du khách cảm nhận rõ hơn sự phong phú của thiên nhiên miền Đông Nam bộ.

Triển lãm Thành tựu Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai khẳng định vị thế nông nghiệp xanh, sáng tạo và bền vững





Nấm mối đen, sản phẩm công nghệ cao của HTX Viet Farnm tại gian hàng của Hội Nông dân xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai (sáp nhập từ thị trấn Lộc Ninh, xã Lộc Thái, và xã Lộc Thuận). Ảnh: Nguyên Vỹ





Gian hàng trưng bày sản phẩm chế biến từ hạt điều của Hội Nông dân xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai (sáp nhập từ Xã Phú Trung và xã Phước Tân). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài nông sản, khu triển lãm còn xuất hiện những sản phẩm mang hơi thở văn hóa và sáng tạo.

Các sản phẩm văn hóa tại gian hàng của Hội Nông dân xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai (sáp nhập từ các xã Đức Hạnh, Phú Nghĩa và xã Phú Văn). Ảnh: Nguyên Vỹ

Gian hàng của chị Trần Thị Mỹ Linh, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai thu hút người xem với tranh thêu lá bồ đề.

Từng đường kim mũi chỉ tinh tế trên chiếc lá mỏng manh được chị Linh thực hiện tỉ mỉ.

“Thêu tranh trên lá bồ đề đòi hỏi kiên nhẫn gấp nhiều lần công việc khác, nhưng mỗi bức tranh đều chứa đựng giá trị văn hóa và ý nghĩa tâm linh về sự bình an, hạnh phúc”, chị Linh chia sẻ.

Sản phẩm tranh thêu tranh trên lá bồ đề của chị Trần Thị Mỹ Linh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Không chỉ trưng bày sản phẩm truyền thống, Triển lãm Thành tựu Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai còn mang đến góc nhìn hiện đại về nông nghiệp xanh và công nghệ cao.

Gian hàng của Công ty CP Cao su kỹ thuật Đồng Phú gây ấn tượng với các sản phẩm nệm, gối, foam được làm từ 100% cao su thiên nhiên.

Ông Đàm Duy Thảo – Tổng Giám đốc công ty cho biết toàn bộ quy trình sản xuất đều thân thiện với môi trường, từ nguyên liệu đến vận hành.

Đơn vị tận dụng hệ thống điện mặt trời để giảm 60% chi phí điện sản xuất và tái sử dụng 100% phụ phẩm. Mỗi tấm nệm khi hết vòng đời có thể tái chế, phân hủy tự nhiên mà không gây hại cho môi trường. Sản phẩm nệm Đồng Phú đã có mặt tại các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai (phải) tham quan sản phẩm đệm Đồng Phú. Ảnh: Nguyên Vỹ

Không gian triển lãm năm nay được chia làm 3 khu chính: Khu sản phẩm tiêu biểu và OCOP, khu công nghệ và chuyển đổi số, và khu thiết bị nông nghiệp. Mỗi khu đều thể hiện rõ sự sáng tạo, đổi mới và tinh thần cầu thị của người nông dân Đồng Nai trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, triển lãm là dịp để giới thiệu và tôn vinh những thành tựu nổi bật của nông nghiệp địa phương.

Sự kiện thu hút hơn 300 gian hàng, diễn ra từ ngày 24 đến 27/10, tạo cầu nối để nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi và mở rộng hợp tác.

Triển lãm không chỉ kể câu chuyện của những người nông dân kiên trì với nghề mà còn phản ánh hành trình nông nghiệp Đồng Nai vươn ra thế giới.