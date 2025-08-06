Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 06/08/2025 08:34 GMT+7

Thủ tướng gợi mở một số vấn đề để Bộ Xây dựng hoàn thiện các dự án trọng điểm

Thế Anh Thứ tư, ngày 06/08/2025 08:34 GMT+7
Thủ tướng cũng đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, rà soát, xây dựng phương án, đề án và tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải (trước đây).
Hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng

Ngày 5/8, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo về hoạt động của Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực điều hành và tạo chuyển biến rõ nét trong toàn ngành.

Theo đó, đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển, khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài.

Cùng đó, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, ưu tiên kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, các công trình giao thông xanh, đô thị thông minh, hạ tầng số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ Bộ Xây dựng - một trong những đảng bộ có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua và qua các thời kỳ; được tổ chức trong không khí hào hùng của những ngày Cách mạng tháng 8 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Thủ tướng ghi nhận, cảm ơn, đánh giá cao nỗ lực rất lớn và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và Bộ Xây dựng, cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động của Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải trước đây đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào thành tựu, kết quả chung của cả nước.

Thủ tướng khái quát 9 nhóm thành tựu của Bộ, ngành Xây dựng nhiệm kỳ vừa qua: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thể chế tiến bộ; quy hoạch đồng bộ; hạ tầng đột phá; khó khăn được tháo gỡ; tổ chức xây dựng Đảng được nâng tầm; tương lai được kiến tạo; giá trị được gia tăng; tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy lùi.

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, rà soát, xây dựng phương án, đề án và tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải (trước đây), đây cũng là mong muốn của nhiều thế hệ trước đây.

Theo Thủ tướng, nhiệm kỳ này, cả nước đã dành 600 nghìn tỷ đồng cho giao thông vận tải, chiếm khoảng 1/4 tổng số vốn đầu tư phát triển của cả đất nước. "Giao thông đi trước mở đường, nếu không tập trung nguồn vốn, nếu không đẩy lùi được tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thì không thể có những công trình như hôm nay. Các công trình càng kéo dài thì càng đội vốn, càng lãng phí", Thủ tướng nói.

Về thể chế, Thủ tướng lấy ví dụ, Bộ Xây dựng đã xây dựng, trình Quốc hội ban hành 6 luật, 2 nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết, Chính phủ ban hành 73 nghị định. Về đột phá hạ tầng, đề cập dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng cho biết trong lần đầu tiên tới hiện trường dự án vào đầu năm 2023 thì ban quản lý dự án vẫn chưa có con dấu, tức là chưa hoạt động, nhưng sau đó đã được thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt và dự kiến cuối năm nay sân bay này sẽ cơ bản hoàn thành.

Cũng tới cuối nhiệm kỳ này, chúng ta sẽ có ít nhất 3.000 km cao tốc, thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, mở ra không gian phát triển mới, các khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ mới, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. "Thực tiễn cho thấy tỉnh, thành phố nào phát triển tốt hạ tầng giao thông thì tăng trưởng 2 con số nhiều năm liền, như Hải Phòng, Quảng Ninh", Thủ tướng nói.

Cùng với đó, ngành Xây dựng đã cùng các cơ quan liên quan quyết tâm, nỗ lực tháo gỡ, đưa vào hoạt động các dự án kéo dài như một số tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM.

Bên cạnh những kết quả, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, bất cập liên quan phát triển thị trường bất động sản, phân khúc nhà ở cho người thu nhập trung bình, thu nhập thấp; chưa khai thác hiệu quả lợi thế rất lớn về đường biển, đường thủy nội địa; phát triển đô thị nhanh nhưng chưa bền vững với các vấn đề về ách tắc giao thông, ô nhiễm, môi trường sống; xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số còn chậm; một số cơ chế, chính sách xoay chuyển chậm, nhiều thủ tục còn rườm rà.

Thủ tướng nhấn mạnh, một số bài học kinh nghiệm quan trọng: Đoàn kết, thống nhất; phản ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với diễn biến tình hình, đúng xu thế; Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, kiến tạo phát triển, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, kiểm tra.

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội xác định, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở một số vấn đề trọng tâm để Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, nghiên cứu, làm rõ, đưa ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Theo Thủ tướng, cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, giám sát diện rộng, từ sớm, từ xa nhưng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không để khuyết điểm nhỏ trở thành sai phạm lớn, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng: thực hiện tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, đặt mình vào địa vị của người dân khi đi làm thủ tục, góp phần mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân; hoạt động theo quy định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm, vận dụng sáng tạo 5 phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc đề ra các chủ trương, chính sách lớn; tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, giải thích, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, đôn đốc; sự gương mẫu của đảng viên.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đảng uỷ Chính phủ. Luôn đổi mới tư duy, hành động quyết liệt với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Qua đó, góp phần thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn. Thủ tướng nêu rõ trước mắt, tới cuối năm 2025 phải hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc (để đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc), trên 1.700 km đường ven biển; cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Triển khai các dự án đường sắt gắn với thu hút chuyển giao công nghệ, khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phát triển các cảng biển, cảng thủy nội địa…

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Bộ cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, gồm xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, thể chế, cơ chế chính sách, hành lang pháp lý, tiêu chuẩn, tiêu chí, công cụ để giám sát kiểm tra, thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật…

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, trọng tâm là giao thông xanh và đô thị thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở một số vấn đề trọng tâm để Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, nghiên cứu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy

Thủ tướng nhấn mạnh, tầm quan trọng của thúc đẩy phát triển giao thông xanh để hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.

"Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế quản lý từ Trung ương tới địa phương trong ngành Xây dựng; cử cán bộ luân phiên xuống hỗ trợ địa phương cho tới khi bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành trơn tru, thông suốt.

Đột phá phát triển các phương thức giao thông, tiếp tục triển khai các dự án đường bộ cao tốc, hàng không, ưu tiên đường sắt, đường biển và đường thủy nội địa; kết nối các phương thức giao thông, tạo hiệu ứng phát triển, giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Thủ tướng lưu ý xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi để huy động nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, mạnh dạn áp dụng các hình thức chỉ định thầu với các nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm, miễn là công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực.

Đánh giá cao nỗ lực của Bộ trong triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu hoàn thành trong tháng 8 này, Thủ tướng yêu cầu quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025; đến năm 2030 đạt tối thiểu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng chuẩn bị tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn nhân dịp 80 năm Quốc khánh; cùng các cơ quan làm tốt công tác xây dựng, chuẩn bị trường lớp cho các cháu học sinh trước thềm năm học mới, nhất là những trường lớp bị sụp đổ, hư hỏng do thiên tai, dứt khoát không để các cháu học sinh thiếu trường lớp và không để thiếu cơ sở khám chữa bệnh cho người dân.

Thủ tướng tin tưởng rằng với truyền thống hào hùng của hai Bộ trước đây và Bộ Xây dựng ngày nay, với sức mạnh nhân đôi, nhân ba và nỗ lực, cố gắng không ngừng, phong cách làm việc mới, hành động quyết liệt, Đảng bộ và Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kết quả, thành tựu cao hơn, năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước.

Bộ Xây dựng đề xuất Chủ tịch, Trưởng công an xã được xử phạt vi phạm giao thông đến 60 triệu đồng

Bộ Xây dựng đề xuất Chủ tịch, Trưởng công an xã được xử phạt vi phạm giao thông đến 60 triệu đồng
15

Bộ Xây dựng báo cáo phương án đầu tư hoàn chỉnh các hầm trên cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng báo cáo phương án đầu tư hoàn chỉnh các hầm trên cao tốc Bắc - Nam

