Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 530km, dự báo đêm mai Quảng Ninh, Ninh Bình có gió mạnh dần

Kiều Tâm Thứ bảy, ngày 04/10/2025 08:34 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.
Tin bão mới nhất hôm nay vào 8h về bão số 11 (bão MATMO)

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 11 (bão MATMO) ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 11 mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo vị trí, diễn biến bão số 11 (bão MATMO), các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cảnh báo rủi ro cấp 3

Cập nhật bản tin bão mới nhất hôm nay, dự báo đến 7 giờ sáng mai, bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí bão dự kiến trên phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Đông. Cường độ bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Bản tin mới nhất dự báo vị trí, hướng di chuyển của bão MATMO, sắp trở thành cơn bão số 11. Theo dự báo, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ cơn bão này. Ảnh: nchmf.

Đến 7 giờ sáng 6/10, bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần .

Vị trí bão dự kiến trên trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Đến 19 giờ ngày 6/10, bão số 11 (bão MATMO) dự báo trên khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 15- 20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Đất liền Quảng Ninh, Ninh Bình mai có gió mạnh dần, cảnh báo mưa cường suất lớn

Do tác động của bão MATMO, tin bão mới nhất hôm nay cảnh báo trên biển khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều mai (5/10), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối mai (5/10), khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối mai (5/10).

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, bản tin bão mới nhất cảnh báo, từ đêm mai (5/10), trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.).

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tiếp tục có đợt mưa lớn diện rộng.

Từ đêm mai đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Khu vực Hà Nội: Từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ: Dưới biển rộn ràng, trên bờ nhộn nhịp
Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ: Dưới biển rộn ràng, trên bờ nhộn nhịp

Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Nghinh Ông 2025 là "Tết biển" của người dân Cần Giờ với những hoạt động đặc sắc, sôi nổi trên đường phố và dưới biển, đặc biệt là nghi thức rước Ông.

Châu Âu đã rơi vào 'bẫy' của ông Putin?
Điểm nóng

Châu Âu đã rơi vào "bẫy" của ông Putin?

Điểm nóng

Gần đây, người châu Âu liên tục được nghe nói rằng: "Chúng ta đã ở trong tình trạng chiến tranh với Nga rồi". Đôi khi họ còn nói thêm rằng đó vẫn là một cuộc chiến tranh hỗn hợp. Nhưng từ "chiến tranh" đã ăn sâu vào ý thức người châu Âu, gợi lên những nỗi sợ hãi tương ứng.

Lễ Khánh thành AEON Tân An trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam 
Doanh nghiệp

Lễ Khánh thành AEON Tân An trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam 

Doanh nghiệp

Ngày 4/10/2025, Công ty TNHH AEON Việt Nam (viết tắt là “AEON Việt Nam”) chính thức tổ chức Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thương Mại AEON Tân An - Chào Mừng Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Tây Ninh Lần Thứ 1, Nhiệm Kỳ 2025 - 2030. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược tăng tốc mở rộng đầu tư của Tập đoàn AEON tại Việt Nam – thị trường trọng điểm chiến lược của Tập đoàn, bên cạnh Nhật Bản.

TP.HCM “chốt” hướng xử lý khu đất vàng Thương xá Tax
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM “chốt” hướng xử lý khu đất vàng Thương xá Tax

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều năm “án binh bất động”, khu đất từng là Thương xá Tax – biểu tượng thương mại một thời đã được UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý.

Cảnh báo mới nhất về mưa ngập diện rộng, đỉnh lũ trên sông phía Bắc dự báo ngang trận lũ lịch sử 2024 do bão Yagi
Nhà nông

Cảnh báo mới nhất về mưa ngập diện rộng, đỉnh lũ trên sông phía Bắc dự báo ngang trận lũ lịch sử 2024 do bão Yagi

Nhà nông

Cảnh báo mới nhất về mưa ngập diện rộng. Tại họp báo trưa nay (7/10), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các chuyên gia đã có những đánh giá mới nhất về tình hình mưa lớn gây ngập lụt nặng tại Hà Nội và đỉnh lũ trên các sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. Ông Khiêm cảnh báo, đỉnh lũ trên nhiều sông Bắc Bộ năm nay có thể ngang trận lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi.

Kè đê sông Vu Gia – Quảng Huế sụt lún hàng trăm mét, Đà Nẵng ban bố tình huống khẩn cấp
Nhà nông

Kè đê sông Vu Gia – Quảng Huế sụt lún hàng trăm mét, Đà Nẵng ban bố tình huống khẩn cấp

Nhà nông

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở nghiêm trọng tại kè sông Vu Gia và kè sông Quảng Huế, xã Vu Gia, nhằm bảo vệ an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu.

Thái Nguyên căng mình ứng phó mưa lũ, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân
Tin tức

Thái Nguyên căng mình ứng phó mưa lũ, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân

Tin tức

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu, sạt lở, giao thông ách tắc cục bộ, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cảnh báo đường lên cầu Nhật Tân ngập sâu, máy bơm chạy hết công suất đưa nước ra khỏi nhà dân
Tin tức

Cảnh báo đường lên cầu Nhật Tân ngập sâu, máy bơm chạy hết công suất đưa nước ra khỏi nhà dân

Tin tức

Đường Võ Chí Công đoạn gần cầu Nhật Tân phường Tây Hồ (Hà Nội) ngập sâu, cơ quan chức năng cảnh báo các phương tiện di chuyển theo hướng khác, tránh các tai nạn không đáng có xảy ra.

Một số người tê chân tay khi đi qua điểm ngập ở Hà Nội, nghi rò điện
Tin tức

Một số người tê chân tay khi đi qua điểm ngập ở Hà Nội, nghi rò điện

Tin tức

Sáng 7/10, nhiều người đi qua điểm ngập tại nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa, Hà Nội) có biểu hiện tê chân tay, thậm chí ngã khuỵu, nghi do rò rỉ điện dưới nước.

Hà Nội nước ngập lênh láng: Người lao động vừa làm việc, vừa lo... chạy lụt
Xã hội

Hà Nội nước ngập lênh láng: Người lao động vừa làm việc, vừa lo... chạy lụt

Xã hội

Hà Nội mưa lớn do hoàn lưu của bão Matmo, gây ngập nhiều tuyến đường. Nhiều người lao động được làm việc ở nhà nhưng vừa làm vừa phải... chạy lụt.

Ông tỷ phú nuôi lợn, chế biến gỗ rừng trồng ở Lào Cai được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

Ông tỷ phú nuôi lợn, chế biến gỗ rừng trồng ở Lào Cai được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Anh Đỗ Cao Cường, (SN 1981), thôn Bỗng, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai (địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trước sáp nhập) đã vươn lên trở thành tỷ phú chăn nuôi lợn, chế biến gỗ rừng trồng. Anh Đỗ Cao Cường được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình
Nhà nông

Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình

Nhà nông

Khu công nghiệp Liên Hà Thái, nằm trên địa bàn huyện Thái Thụy trước đây ở Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) đang nổi lên như một mô hình khu công nghiệp xanh tiên phong kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững.

Hé lộ sốc về giấy khai sinh gốc của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia
Thể thao

Hé lộ sốc về giấy khai sinh gốc của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Thể thao

Vụ bê bối giấy tờ cầu thủ đang khiến bóng đá Malaysia lao đao sau khi Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) xác nhận “chưa từng nhận được bản khai sinh gốc” mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dùng để chứng minh nguồn gốc cầu thủ gốc lai. Và mới đây, tất cả đều bàng hoàng khi FIFA công bố nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch gian dối.

Bất động sản vùng ven TP.HCM trỗi dậy nhờ hưởng lợi hạ tầng
Chuyển động Sài Gòn

Bất động sản vùng ven TP.HCM trỗi dậy nhờ hưởng lợi hạ tầng

Chuyển động Sài Gòn

Nhờ hưởng lợi từ hạ tầng giao thông bứt phá và dòng vốn đầu tư dịch chuyển, các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM như Bình Dương (cũ)…đang nổi lên mạnh mẽ.

TP.HCM: Giải ngân đầu tư công mới chỉ đạt 45% kế hoạch, vì sao?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Giải ngân đầu tư công mới chỉ đạt 45% kế hoạch, vì sao?

Chuyển động Sài Gòn

Dù tổng vốn đầu tư công năm 2025 đạt hơn 151.000 tỷ đồng, song đến tháng 9, TP.HCM mới giải ngân khoảng 45%, thấp hơn kỳ vọng, buộc thành phố phải làm rõ nguyên nhân và đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy nhằm đạt hơn 95% tỷ lệ giải ngân cuối năm 2025.

Bác sĩ rời nhà đi làm, nghe tiếng kêu cứu liền quay lại giúp hàng xóm sinh con
Xã hội

Bác sĩ rời nhà đi làm, nghe tiếng kêu cứu liền quay lại giúp hàng xóm sinh con

Xã hội

Trong lúc chuẩn bị đến nơi làm việc, bác sĩ Lê Hoàng Khải ở Cà Mau nghe tiếng kêu cứu từ nhà người hàng xóm khi sản phụ 43 tuổi đẻ rơi tại nhà, anh liền chạy sang ứng cứu.

Video dùng bao cát, nổ máy bơm: Người dân Hà Nội vật lộn chống ngập
Video

Video dùng bao cát, nổ máy bơm: Người dân Hà Nội vật lộn chống ngập

Video

Trận mưa lớn lịch sử trút xuống Hà Nội sáng 7/10 đã biến nhiều tuyến đường huyết mạch của Thủ đô thành sông, gây ra một cảnh tượng hỗn loạn và tê liệt. Hàng loạt tuyến đường lớn như Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Vành đai 3, Võ Chí Công đều ngập sâu, khiến xe cộ chết máy hàng loạt, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Người dân phải bì bõm lội nước, trong khi nhiều gia đình bất lực nhìn nước tràn vào nhà và tầng hầm.

Tại sao Trương Tam Phong cắm Ỷ Thiên kiếm giữa núi Võ Đang mà không ai dám lấy?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Trương Tam Phong cắm Ỷ Thiên kiếm giữa núi Võ Đang mà không ai dám lấy?

Đông Tây - Kim Cổ

Trên đỉnh Võ Đang, thanh Ỷ Thiên kiếm cắm giữa trời, bao năm qua không ai dám chạm. Thần binh ấy không chỉ là biểu tượng, mà còn ẩn chứa uy danh lẫy lừng của Trương Tam Phong – bậc chân nhân khiến cả võ lâm phải cúi đầu kính phục. Phải chăng đó là lời thề bất tử của Trương Tam Phong, hay là ẩn số mà giang hồ mãi chưa giải được?

Vụ suất ăn bán trú 'một quả trứng, vài lát chả' ở Quảng Trị: Hiệu trưởng xin lỗi
Xã hội

Vụ suất ăn bán trú "một quả trứng, vài lát chả" ở Quảng Trị: Hiệu trưởng xin lỗi

Xã hội

Liên quan đến vụ việc suất ăn bán trú chỉ có 1 quả trứng, vài lát chả và canh rau tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) gây bức xúc dư luận, Hiệu trưởng nhà trường nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh, cam kết không để tái diễn.

Tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu trong vụ hàng trăm vụ học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở An Giang
Pháp luật

Tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu trong vụ hàng trăm vụ học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở An Giang

Pháp luật

Liên quan vụ hàng trăm học viên cai nghiện trốn khỏi trung tâm ở An Giang, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra.

U23 Việt Nam bổ sung 'Mbappe Việt Nam” 18 tuổi
Thể thao

U23 Việt Nam bổ sung "Mbappe Việt Nam” 18 tuổi

Thể thao

Ninh Bình FC mới đây đã phát đi thông báo cho biết, tiền đạo Nguyễn Lê Phát đã được triệu tập bổ sung lên ĐT U23 Việt Nam trong đợt hội quân tháng 10/2025.

Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai ở Đà Nẵng: Áp lực lớn, thời gian gấp
Tin tức

Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai ở Đà Nẵng: Áp lực lớn, thời gian gấp

Tin tức

Sáng 7/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, yêu cầu các địa phương tăng tốc tiến độ, khắc phục khó khăn về nhân lực, kinh phí và đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Hà Nội tiếp tục có mưa to, mực nước chưa đưa được về ngưỡng an toàn, nhiều nơi ngập sâu
Tin tức

Hà Nội tiếp tục có mưa to, mực nước chưa đưa được về ngưỡng an toàn, nhiều nơi ngập sâu

Tin tức

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập tại Hà Nội trong ngày 7/10 là do mực nước trên hệ thống chưa đưa được về ngưỡng an toàn (đặc biệt là mực nước sông Nhuệ cao) do ảnh hưởng của cơn bão số 10, kết hợp với trận mưa lớn, liên tục trong thời gian ngắn của cơn bão số 11 (bão chồng bão).

Đại biểu Quốc hội: Cần có chế tài xử lý mạnh tay đối với cả người tiếp tay phá rừng
Bạn đọc

Đại biểu Quốc hội: Cần có chế tài xử lý mạnh tay đối với cả người tiếp tay phá rừng

Bạn đọc

Đại biểu quốc hội cho rằng, việc chặt hạ, phá rừng dần làm mất đi “lá phổi xanh” của đất nước, khiến thiên tai ngày càng khốc liệt hơn, khí hậu biến đổi cực đoan, đất đai bạc màu, nguồn nước cạn kiệt…

Đâm chết đối thủ sau cuộc hẹn đánh nhau rồi đến công an đầu thú
Pháp luật

Đâm chết đối thủ sau cuộc hẹn đánh nhau rồi đến công an đầu thú

Pháp luật

Trần Chí Hội, 31 tuổi, quê Cà Mau hẹn đối thủ đến cầu Sông Đốc, xã Sông Đốc chém nhau. Tại điểm hẹn hai bên lao đánh nhau, Hội dùng kéo đâm chết người đó rồi đến Công an xã đầu thú.

TP.HCM: Triều cường đạt đỉnh trong hai ngày, các địa phương chuẩn bị cọc cừ tràm, bao cát... để xử lý sự cố
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Triều cường đạt đỉnh trong hai ngày, các địa phương chuẩn bị cọc cừ tràm, bao cát... để xử lý sự cố

Chuyển động Sài Gòn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu các phường, xã ven sông lớn nắm chắc diễn biến của triều cường; khi xảy ra sự cố cần báo cáo nhanh để kịp thời xử lý, khắc phục.

Vùng mây đối lưu khổng lồ vẫn đang phát triển mạnh, cảnh báo một cơn mưa sắp dội xuống Hà Nội trong vài giờ tới
Nhà nông

Vùng mây đối lưu khổng lồ vẫn đang phát triển mạnh, cảnh báo một cơn mưa sắp dội xuống Hà Nội trong vài giờ tới

Nhà nông

Tin mới nhất về cảnh báo mưa ngập lụt ở Hà Nội, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh, sẽ lại dội một trận mưa xuống nội thành Hà Nội trong một vài giờ tới.

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg
Nhà nông

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

Nhà nông

“Câu cá sông Đà không phải lúc nào cũng may mắn. Có đêm được vài kg, có đêm ngồi phơi sương lạnh buốt mà chẳng một lần chuông rung. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có người may mắn trúng lớn. Như cách đây chục hôm, anh Tuấn ở phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập là TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) câu được con cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg.

Hành trình rau sạch WinEco: Từ nông trường đến bàn ăn Việt
Nhà nông

Hành trình rau sạch WinEco: Từ nông trường đến bàn ăn Việt

Nhà nông

Trong ẩm thực Việt, rau củ không chỉ là thành phần dinh dưỡng thiết yếu mà còn mang lại sự tươi mát, hương vị cân bằng cho bữa cơm. Người tiêu dùng ngày nay lựa chọn rau sạch không chỉ vì an toàn sức khỏe, mà còn để tận hưởng sự ngon – lành – tự nhiên trong từng món ăn. Rau sạch – ngon, an toàn, giá cả hợp lí cho bữa cơm gia đình Việt là mong muốn mà WinEco hướng tới trong suốt 1 thập kỷ hoạt động.

Hai phụ nữ ở Gia Lai mất tích trong đêm tại đập dâng Văn Phong, đã tìm thấy thi thể
Tin tức

Hai phụ nữ ở Gia Lai mất tích trong đêm tại đập dâng Văn Phong, đã tìm thấy thi thể

Tin tức

Hai phụ nữ ở xã Bình Phú (huyện Chư Prông, Gia Lai) được cho là đã rơi xuống đập dâng Văn Phong lúc đêm khuya. Một người được vớt lên trong đêm, người còn lại mất tích đến sáng hôm sau mới tìm thấy thi thể.

