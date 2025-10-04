Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Hoàng Sa 530km, dự báo đêm mai Quảng Ninh, Ninh Bình có gió mạnh dần

Tin bão mới nhất hôm nay vào 8h về bão số 11 (bão MATMO)

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 11 (bão MATMO) ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 11 mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo vị trí, diễn biến bão số 11 (bão MATMO), các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cảnh báo rủi ro cấp 3

Cập nhật bản tin bão mới nhất hôm nay, dự báo đến 7 giờ sáng mai, bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí bão dự kiến trên phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Đông. Cường độ bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Bản tin mới nhất dự báo vị trí, hướng di chuyển của bão MATMO, sắp trở thành cơn bão số 11. Theo dự báo, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ cơn bão này. Ảnh: nchmf.

Đến 7 giờ sáng 6/10, bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần .

Vị trí bão dự kiến trên trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Đến 19 giờ ngày 6/10, bão số 11 (bão MATMO) dự báo trên khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 15- 20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Đất liền Quảng Ninh, Ninh Bình mai có gió mạnh dần, cảnh báo mưa cường suất lớn

Do tác động của bão MATMO, tin bão mới nhất hôm nay cảnh báo trên biển khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều mai (5/10), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối mai (5/10), khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).



Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối mai (5/10).

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, bản tin bão mới nhất cảnh báo, từ đêm mai (5/10), trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.).

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tiếp tục có đợt mưa lớn diện rộng.

Từ đêm mai đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Khu vực Hà Nội: Từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

