Tin bão mới nhất: Bão số 12-cơn bão FENGSHEN hạ cấp đột ngột trước khi đổ bộ đất liền, áp thấp mới có thành bão số 13?

*TIN MỚI NHẤT-Một áp thấp nhiệt đới đang tiến vào biển Đông.

Tin bão mới nhất: Áp thấp mới đang tiến về vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông

Hôm qua, trong bản tin bão của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách TP.Đà Nẵng khoảng 190km thì một áp thấp nhiệt đới mới lại hình thành gần biển Đông.

Tin bão mới nhất, đến 7 giờ sáng nay (23/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, trong 24-48 giờ tới, áp thấp này sẽ nhanh chóng suy yếu trên khu vực Bắc Biển Đông.

Cụ thể, đến 7 giờ ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Tin bão mới nhất, sau bão số 12, một áp thấp đang tiến vào khu vực Bắc biển Đông. Ảnh: nchmf.

Đến 7 giờ ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông. Lúc này, cường độ bão suy yếu dần, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 12 - FENGSHEN, tin cuối cùng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (23/10), sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực Tp. Huế - Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông và hoàn lưu sau bão nên tình hình mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, gió mạnh trên biển còn phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và gió mạnh trên biển tiếp theo. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, trong 24 - 48 giờ tới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn: >150mm/3h.

Riêng tại khu vực từ Nam Quảng Trị - TP. Đà Nẵng, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200–400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Ngoài ra, ngày và đêm 23/10, khu vực từ Gia Lai - Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–30mm, cục bộ trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 48–72 giờ tiếp theo (đến ngày 25/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40–80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.Mưa lớn ở khu vực này có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp độ 1 toàn khu vực; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2.