Khoảng 7 tháng trôi qua tính từ ngày bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) tử vong vì bị bạo hành. Ngày mai (21/7), Tòa án nhân dân TP.HCM dự kiến xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé N.T.V.A.) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái).

Bị cáo Quỳnh Trang bị Viện KSND TP.HCM truy tố về các tội "giết người", "hành hạ người khác", còn bị cáo Thái bị truy tố tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm".

Chung cư Saigon Pearl - nơi bé gái 8 tuổi N.T.V.A sinh sống trước khi qua đời. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trước đó, ngày 25/12/2021 xảy ra sự việc đau lòng: Bé gái 8 tuổi sống tại TP.HCM nhập viện trong tình trạng cơ thể đầy vết thương, vết bầm tím và đã tử vong. Nguyên nhân nghi do bị bạo hành.

Bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Khoảng 19h45 ngày 22/12/2021, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM nhận được thông tin từ một bệnh viện trên địa bàn về việc tiếp nhận bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Nạn nhân được xác định là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1), cư trú tại chung cư Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM).



Quá trình điều tra, công an ghi nhận, trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím và các vết thương được khâu vá, vết thương mờ cũ trên vùng mặt... Từ đó, nghi vấn cháu bé bị đánh đập, bạo hành dẫn đến tử vong.

Bé N.T.V.A. là con ruột của ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM). Trước khi tử vong, cháu V.A. sống cùng ông Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành, đánh đập bé V.A. dẫn đến tử vong. Ngay lập tức, cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang để tiếp tục điều tra vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang khi làm việc với cơ quan công an và tại hiện trường nơi đánh đập, hành hạ bé V.A. Ảnh: CACC

Nỗi đau của người mẹ

Tối 27/12/2021, anh Nguyễn Quang Vinh - bác ruột của bé gái N.T.V.A có mặt tại chung cư Saigon Pearl để thắp nhang, tưởng nhớ và cầu nguyện cho bé gái xấu số. Rất nhiều người dân sống tại đây đã chia buồn cùng gia đình. Theo chia sẻ của anh, bé V.A. là cô cháu gái ngoan ngoãn, hiền lành và hiểu chuyện. Từ khi ba mẹ cháu ly hôn, V.A. và mẹ bị cấm cản gặp nhau. Đến 11h trưa ngày 23/12/2021, mẹ của bé V.A. nhận được cuộc gọi từ công an, thông báo việc con gái qua đời.

Khoảnh khắc cùng em gái đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để nhận diện, nhìn mặt cháu V.A. trước khi đội ngũ pháp y thực hành khám nghiệm, cả hai anh em tôi đều nghẹn ngào, đau đớn, không tả hết nổi cảm xúc... Em gái tôi khóc ngất, đau đớn tột cùng, có lúc thẫn thờ, lúc lại hoảng loạn. Em nhiều lần nói "Không phải V.A. đâu, không phải V.A. của em đâu', "V.A. ơi, con chỉ đang ngủ thôi đúng không?"... Anh Nguyễn Quang Vinh - bác ruột bé N.T.V.A.

Ngoài ra, anh Vinh cũng cho biết thêm, gia đình anh rất bức xúc vì đối tượng Nguyễn Kim Trung Thái không bị bắt và thản nhiên trước cái chết của con gái mình. Anh Vinh rất mong cơ quan công an điều tra, bắt và xét xử đúng người đúng tội để trả lại công bằng cho cháu V.A.



Bác ruột của bé V.A. cùng những người dân sinh sống tại chung cư Saigon Pearl thắp nhang cầu nguyện cho bé. Thực hiện: Mỹ Quỳnh

Ngày 28/12/2021, mẹ của bé V.A. là chị N.T.H. đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan thẩm quyền và Hội Bảo vệ trẻ em để yêu cầu xử lý nghiêm minh những kẻ gây ra cái chết đau đớn, tức tưởi cho bé V.A. Chị H. cho biết, vì có quan hệ bất chính với Nguyễn Võ Quỳnh Trang nên vợ chồng thường xuyên lục đục dẫn đến ly hôn. Thái được Tòa cho nuôi bé V.A.

Sau đó, Thái và Trang dọn về sống chung với nhau rồi cấm cản, không cho chị H. được gặp bé V.A. Suốt hơn một năm kể từ ngày ly hôn cho đến khi bé V.A qua đời, hai mẹ con chỉ được gặp nhau khoảng 2-3 lần, lần cuối cùng là khoảng tháng 12/2020.

Gia đình chúng tôi rất căm phẫn đối việc hành hạ chính con ruột mình của ông Nguyễn Kim Trung Thái và bạn gái của Thái. Không ngờ, người cha ruột sinh thành ra cháu lại cùng với người phụ nữ khác đánh đập, hành hạ... dẫn đến cái chết đau đớn của cháu. Cháu sinh sống cùng cha ruột của mình nhưng không nhận được sự nuôi dưỡng, yêu thương mà lẽ đương nhiên được nhận. Chị N.T.H. - mẹ bé N.T.V.A xót xa nêu trong đơn tố cáo.

Những hình ảnh được ghi lại trong đêm 27/12/2022 tại sảnh chung cư Saigon Pearl, nơi bé V.A. sống những ngày cuối cùng. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong đó, theo quy định tại Khoản 2, Điều 140 người nào hành hạ, đối xử tàn ác với người mình nuôi dưỡng thì có thể bị xử phạt từ 1 – 3 năm tù.



UBND TP.HCM cũng có văn bản khẩn yêu cầu Công an thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi tử vong.

Dư luận dữ dội lên tiếng đòi công bằng cho bé gái

Ngay sau khi sự việc được đăng tải trên cơ quan thông tấn báo chí, dư luận trong và ngoài nước hết sức phẫn nộ, bức xúc. Hàng ngàn lời kêu gọi chung tay, làm đơn gửi chính quyền để đòi sự công bằng cho bé N.T.V.A.

Trên mạng xã hội, hàng trăm các hội nhóm cũng được lập ra để theo dõi vụ việc, đăng tải các băng rôn, biểu ngữ... với mong muốn cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc, bắt đối tượng Nguyễn Kim Trung Thái; không đồng tình việc đối tượng này vẫn được "nhởn nhơ" bên ngoài xã hội...

Không chỉ dừng lại ở đó, suốt thời gian qua, rất nhiều hội nhóm trên Facebook đã tổ chức đến Chung cư Saigon Pearl (nơi bé V.A. sinh sống), nhà riêng ông bà nội bé V.A., nơi bé học... để thắp nến, đặt hoa tưởng nhớ.

Lễ cầu siêu cho bé V.A. tại chùa Tường Nguyên và các hoạt động đòi lại sự công bằng cho bé ở TP.HCM. Ảnh: FB

Tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM)- nơi gia đình gửi tro cốt bé V.A. cũng tổ chức lễ cầu siêu với mong muốn bé V.A. được ra đi thanh thản. Buổi lễ cầu siêu này được nhiều người dân gần xa đến tham dự, ai cũng thấm đẫm nước mắt vì thương cảm cho số phận cô bé V.A.

Ngày 30/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và cho đây là vụ án điểm để phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm trẻ em.

Cha đẻ của bé V.A. - Nguyễn Kim Trung Thái bị bắt sau vài ngày xảy ra sự việc. Ảnh: CACC

Khuya ngày 30/12/2021, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối Nguyễn Kim Trung Thái, cha đẻ của bé V.A. vì có hành vi đồng phạm, giúp sức người tình của mình là bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ, bạo hành dẫn đến cái chết thương tâm của bé N.T.V.A.

Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái được VKSND quận Bình Thạnh phê chuẩn.









Công an TP.HCM: Quyết liệt, công tâm, đưa vụ bạo hành làm án điểm

Tối 31/12/2021, Công an TP.HCM thông tin, bước đầu đã xác định đối tượng Thái có vai trò là đồng phạm, giúp sức cho bà Trang thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu thấy đủ cơ sở, cơ quan điều tra sẽ chuyển đổi tội danh phạm tội của các đối tượng.

Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, công an TP.HCM thống nhất sẽ đưa đây là vụ án điểm để đưa ra xét xử điểm để răn đe cho toàn xã hội, không thể để tiếp tục xảy ra trường hợp tương tự. Ông Quang khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã thực hiện rất quyết liệt, công tâm để đưa sự thật ra ánh sáng.

Ngày 1/1/2022, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM làm đơn kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh xem xét, thay đổi tội danh khởi tố đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" và làm rõ hành vi "đồng phạm", "che dấu tội phạm" hay "chủ mưu" của Nguyễn Kim Trung Thái đối với cái chết của bé gái 8 tuổi N.T.V.A.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong lên Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra xử lý.

Ngày 5/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án "giết người" và "che giấu tội phạm". Theo đó, cơ quan điều tra ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "giết người", Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Kim Trung Thái về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Những hình ảnh được hai kẻ Thái - Trang đăng lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Ngày 16/2/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo kết luận giám định nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái V.A là do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Những kẻ thủ ác sắp phải trả giá

Ngày 19/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua Viện cùng cấp để đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "giết người" và "hành hạ người khác" theo Điều 123, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); Bị can Nguyễn Kim Trung Thái bị đề nghị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" theo Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngày 4/5/2022, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, bé gái 8 tuổi N.T.V.A. là con của Nguyễn Trung Kim Thái và chị N.T.H. Vợ chồng Thái và chị N.T.H ly hôn vào tháng 8/2020, Thái được Tòa án nhân dân quận 1 giao quyền chăm sóc cháu V.A.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Thái có quan hệ tình cảm với nhau, đến 9/2020, Trang dọn về sinh sống cùng bố con Thái tại một căn hộ cao cấp ở phường 22, quận Bình Thạnh. Đến khoảng tháng 10/2021, bé V.A. phải học trực tuyến ở nhà do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Dụng cụ Trang, Thái dùng để đánh đập, bạo hành bé N.T.V.A. Ảnh: CACC

Từ ngày 7/12/2021 - 22/12/2021, Trang đã nhiều lần đánh đập bé V.A. bằng các hung khí như cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối máy hút bụi), gây nên nhiều vết bầm trên người cháu A. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập, hành hạ nhưng không can ngăn, thậm chí còn tham gia chửi mắng và đánh bé V.A.

Khuya ngày 10/12/2021, từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé.

Ngày 22/12/2021, V.A. ở nhà học trực tuyến với Trang, Thái đi làm. Trong quá trình dạy học, Trang bắt cháu A. quỳ để kiểm tra bài, đánh đập, dùng chân đạp, đá vào bụng, hông. Đến 15h cùng ngày, Thái xem camera, thấy Trang đánh cháu V.A. nên gọi về nhà nói Trang đừng đánh nữa rồi cúp máy. Đến 18h cùng ngày, Trang thấy cháu V.A. bất tỉnh nên gọi Thái về nhà. Khi về, Thái sơ cứu cho cháu V.A. rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên cháu V.A. tử vong sau đó.

Trong lúc cháu V.A. được các bác sĩ cấp cứu, Thái đã về nhà đăng nhập vào tài khoản quản lý camera và xóa hết dữ liệu 4 camera trong nhà.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái bị tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ; có nhiều vết thương cũ, gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải... Trong khi đó, kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân chết của cháu V.A. do bị phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái V.A

Ngày 6/5/2022, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình của bé N.T.V.A. trong vụ án có công văn gửi Viện trưởng Viện KSND TP.HCM về việc kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái từ tội "hành hạ người khác" sang tội "giết người".

Theo bà Nữ, chuỗi hành động của Thái – là cha ruột của bé V.A. nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng bé V.A., trực tiếp một lần dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé V.A.; các lần Trang đánh đập bé V.A. Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera. Hành động này của Thái đã góp phần gây ra tổn thương là nguyên nhân "dẫn đến chết người hoặc là yếu tố cộng thêm dẫn đến chết người", là giúp sức, thúc đẩy các hành động của Trang gây ra tổn thương là nguyên nhân "gây ra chết người". Do đó, Thái phải cùng chịu trách nhiệm với hành vi sai phạm của Trang về tội giết người.

Nếu cơ quan thẩm quyền xác minh, điều tra và xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật thì chúng tôi sẽ theo cơ quan điều tra. Còn nếu khởi tố không đúng tội danh, bỏ lọt tội phạm thì chúng tôi sẽ theo đến cùng, tiếp tục khiếu nại để điều tra, làm rõ hơn các hành vi phạm tội, đòi lại công bằng cho đứa trẻ Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM

Ngày 22/6/2022, Tòa án Nhân dân TP.HCM có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên sẽ xử kín.

Ngay sau khi nhận được thông tin sẽ xét xử kín vụ án, dư luận thêm một phen "sục sôi" vì không đồng tình. Đa phần đều cho rằng, đây là vụ án hết sức tàn nhẫn, bị hại lại là trẻ em, cần thiết phải xử công khai để tránh việc "thiếu minh bạch" và răn đe cho xã hội. Phía gia đình nạn nhân cũng không đồng ý và gửi đề nghị cơ quan chức năng đưa vụ án ra xét xử công khai.



Đây là vụ án "Giết người", bị hại đã tử vong nên việc xét xử kín theo tinh thần Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao là không phù hợp. Mặt khác, các cơ quan tố tụng từ ban đầu đã xác định đây là vụ án điểm để ngoài mục đích xử lý nghiêm mà còn để răn đe, phòng ngừa tội phạm xâm hại quyền trẻ em. Về nguyên tắc, khi xét xử án điểm thì Tòa án phải tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong và sau khi xét xử". Đơn yêu cầu xét xử công khai vụ án của người thân bé N.T.V.A.

Ngày 11/7/2022, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM quyết định sẽ đưa vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ra xét xử công khai vào ngày 21/7. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Đại diện Viện KSND TP.HCM là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải.

Ngày 19/7/2022, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết đã làm đơn kiến nghị gửi chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. T rong đơn kiến nghị, bà Nữ yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, thay đổi tội danh “hành hạ người khác” sang tội “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.



Hàng triệu người dân trên cả nước đang trông chờ một bản án thích đáng cho những kẻ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của đứa trẻ vô tội. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Mức án cao nhất nào dành cho hai bị cáo Thái - Trang?

Căn cứ tội danh của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái bị Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày mai (21/7), có thể thấy mức án cao nhất bị cáo Trang có thể đối diện là tử hình. Trong khi đó, bị cáo Thái có thể bị phạt tù từ 5-8 năm.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố điểm b, n, q khoản 1 Điều 123 tội "giết người" và điểm a, khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự tội "hành hạ người khác". Điều 123 (tội giết người) quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết người dưới 16 tuổi (điểm b); có tính chất côn đồ (điểm n); vì động cơ đê hèn (điểm q);

Điều 140 Bộ luật Hình sự (tội hành hạ người khác) quy định, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm (khoản 2): Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ (điểm a).

Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, tội danh giống bị cáo Trang ở Điều 140 (tội hành hạ người khác) và Điều 389 (tội che giấu tội phạm) quy định, người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật Hình sự, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm (khoản 1): Điều 123 (tội giết người).