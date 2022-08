Xe bị dán 2 thẻ thu phí tự động không dừng, Bộ GTVT nói gì?

Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ môi trường và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: "Khi hệ thống thu phí bị lỗi mới chỉ xử lý trách nhiệm theo hợp đồng kinh tế giữa các bên".



"Cơ sở pháp lý để xử lý trách nhiệm này được quy định tại Thông tư 15 của Bộ GTVT quy định về trạm thu phí đường bộ", ông Toàn cho hay.

Theo ông Toàn, quá trình vận hành các trạm thu phí gây ra lỗi để ùn tắc sẽ phải dừng thu phí hay nói cách khác là xả trạm.

"Thời gian xả trạm do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC họ sẽ phải có trách nhiệm đền bù cho nhà đầu tư BOT. Nếu lỗi do nhà đầu tư BOT thì doanh thu sẽ không được tính thời gian xả trạm vào phương án tài chính", ông Toàn khẳng định.

Cơ sở pháp lý cao nhất hiện nay của thu phí không dừng là Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT đang xem xét sửa đổi theo hướng nâng Quyết định này lên thành Nghị định.

"Khi đó sẽ quy định chặt chẽ hơn các mối quan hệ giữa các bên trong hoạt động thu phí tự động không dừng", ông Toàn chia sẻ.