Biến vỏ loài cây thơm ngào ngạt thành tranh, thầy giáo Đồng Tháp có ngay sản phẩm OCOP 3 sao

Đam mê nghệ thuật tranh vỏ tràm

Đam mê nghệ thuật vẽ tranh, cắt dán thủ công từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp Trường Trung học sư phạm tỉnh Đồng Tháp năm 1990, thầy Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1969) công tác tại Trường Tiểu học Phú Đức một thời gian, sau đó tiếp tục theo học Cao đẳng Mỹ thuật tại Trường Đại học Đồng Tháp để thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Cuối năm 2003, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật, thầy Cảnh trở về quê xã Phú Đức vừa dạy học, vừa sáng tác nhiều tác phẩm tranh nghệ thuật bằng các loại chất liệu khác nhau rất độc đáo và mới lạ.

Nổi bật, vào năm 2004, tác phẩm tranh nghệ thuật bằng vỏ tràm đầu tiên về đàn chim sếu đón bình minh ở Vườn Quốc gia Tràm Chim được thầy Cảnh thực hiện thành công đã là nguồn cảm hứng và trở thành động lực để thầy Cảnh chọn phát triển dòng tranh từ chất liệu vỏ tràm cho đến nay.

Thầy Cảnh với bức tranh đàn sếu đón bình minh bằng vỏ tràm.

Thầy Cảnh vui vẻ chia sẻ: "Tôi là con thứ ba trong một gia đình có 7 anh em. Ba má tôi chuyên nghề làm ruộng; trong nhà không có ai theo nghề làm tranh. Xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật và hơn nữa bản thân tôi là giáo viên dạy vẽ trong trường nên ước muốn sáng tạo ra một vài tác phẩm tranh thủ công bằng hình thức xé, dán để minh họa cho học sinh trong những giờ dạy vẽ. Sau khi tác phẩm tranh vỏ tràm đầu tiên về đàn chim sếu đón bình minh ở Vườn Quốc gia Tràm Chim của tôi ra đời, đưa vào trường minh họa cho các tiết dạy vẽ, được các đồng nghiệp và học sinh thích thú, động viên tôi tiếp tục sáng tác nhiều tranh vỏ tràm vừa phục vụ cho việc giảng dạy - vừa trưng bày, giới thiệu tại các khu, điểm du lịch. Đến năm 2012 dòng tranh vỏ tràm của tôi mới bán ra thị trường, được nhiều người khen ngợi. Năm 2018, tôi phát triển mạnh ở lĩnh vực sáng tác tranh vỏ tràm".

Thầy Cảnh vào Vườn Quốc gia Tràm Chim tìm vỏ tràm ưng ý.

Thổi hồn vỏ tràm vào tranh

Để có được một bức tranh vỏ tràm đẹp, có hồn, thầy Cảnh phải trải qua quá trình khổ luyện và kỳ công.

Đầu tiên, phải tìm kiếm nguyên liệu chính là vỏ tràm. Theo thầy Cảnh, không phải loại vỏ tràm nào cũng sử dụng được. Cái khó ở đây là khâu thu mua, hái lượm vỏ tràm về phân loại màu sắc.

Sau khi chọn vỏ tràm dày, bền chắc và phân loại các màu tự nhiên của vỏ tràm như: trắng, hồng phấn, vàng, xanh, xám, nâu, đen… rồi phết hồ dán lên tờ giấy catton cứng đã in sẵn hình ảnh cần làm. Tiếp đó, dùng kéo cắt rời những hình ảnh đã dán các loại vỏ tràm lên rồi dùng hình ảnh có dán vỏ tràm vừa cắt rời tiếp tục phết hồ và dán lên nền bức tranh đem phơi khô. Khi tranh vỏ tràm khô, tiếp tục dùng viết lửa kẻ, cắt… tạo phong cảnh để có bức tranh đẹp, sống động. Cuối cùng, đưa tranh vỏ tràm vào đóng khuôn thành phẩm. Chất liệu vỏ tràm cũng phải xử lý sao cho bền đẹp, không bị mối, mọt và không phai màu sắc. Lúc bắt đầu làm đến khi thành phẩm bức tranh vỏ tràm từ 7 - 15 ngày.

Sản phẩm tranh vỏ tràm của thầy Cảnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Với gần 20 năm hành nghề, thầy Cảnh đã sáng tác thành phẩm trên 1.000 bức tranh nghệ thuật bằng chất liệu vỏ tràm khô. Mỗi bức tranh có giá bán từ 700.000 đền đến trên 3 triệu đồng tùy kích cỡ.

Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, mỗi tháng, cơ sở sản xuất tranh vỏ tràm Thầy Cảnh xuất bán ra thị trường cả chục bức tranh vỏ tràm các loại, với giá từ 700.000 đồng/tranh trở lên. Nghệ nhân Nguyễn Văn Cảnh cho biết: “Khi khách hàng đặt mua bất kỳ bức tranh vỏ tràm lớn, nhỏ tôi đều hướng dẫn khách treo tranh nơi nào cho phù hợp và cách bảo quản để tránh ẩm mốc, hư hỏng… Sản phẩm tranh vỏ tràm của tôi có độ bền từ 15 năm trở lên”.

Chân dung tác giả bài viết được làm bằng vỏ tràm.

Trước những kết quả khả quan, thầy Cảnh đã có kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và thiết kế, liên kết với các tour du lịch lữ hành của các công ty, các Khu du lịch Vườn Quốc gia Tràm Chim, Gáo Giồng, Xẻo Quýt; liên kết với các điểm du lịch homestay, farmstay, vườn sinh thái… trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và những khu du lịch ngoài tỉnh Đồng Tháp để ký gửi những sản phẩm giới thiệu với khách du lịch.

Trong chuyến đến thăm cơ sở tranh vỏ tràm của thầy Cảnh, ông Trần Thanh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (nay là Bí thư Đảng ủy xã Tràm Chim) cho biết: “Tôi rất ấn tượng với sản phẩm tranh vỏ tràm của thầy giáo Nguyễn Văn Cảnh. Cơ sở tranh vỏ tràm của thầy Cảnh không chỉ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn mà còn tận dụng những vỏ cây tràm để sản xuất ra dòng tranh độc đáo. Tôi cũng chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục quan tâm hướng dẫn thủ tục giúp đỡ cơ sở tranh vỏ tràm của thầy Cảnh có được mặt bằng rộng rãi, thu hút mọi người đến tham quan, trải nghiệm, đặt hàng, mua về làm quà lưu niệm, quà tặng… nhằm phát triển kinh doanh ổn định và bền vững”.

Là một thầy giáo, Nguyễn Văn Cảnh lại có hướng khởi nghiệp ở lĩnh vực nghệ thuật từ nguồn tài nguyên bản địa, đó là điều đáng trân quý. Con đường khởi nghiệp của thầy Cảnh có thể trở thành động lực cho nhiều người học tập để lập thân, lập nghiệp. Bởi, con đường khởi nghiệp không giới hạn ngành nghề, lĩnh vực, tuổi tác mà dành cho những ai có niềm đam mê, khát vọng muốn vươn tới…