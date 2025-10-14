Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ ba, ngày 14/10/2025 14:34 GMT+7

Chương trình tri ân đối tác tại Canada - Lực đẩy để PVCFC bứt phá doanh số

Mỹ Ngọc Thứ ba, ngày 14/10/2025 14:34 GMT+7
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng – Canada 2025” dành cho hệ thống Nhà phân phối, Đại lý và Đối tác kinh doanh xuất sắc trên toàn quốc. Đây không chỉ là sự kiện tri ân, mà còn là một bước đi trong chiến dịch tăng cường kết nối, thúc đẩy kinh doanh và mở rộng thị trường của PVCFC.
Gần 15 năm hình thành và phát triển, PVCFC luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi chiến lược kinh doanh. Từ nghiên cứu sản phẩm, xây dựng chính sách phân phối đến các chương trình tri ân, mọi hoạt động của Công ty đều hướng đến mục tiêu mang lại giá trị thiết thực, nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho đối tác.

Các chương trình khuyến mãi giá trị lớn dành cho khách hàng đại lý như tặng hàng chục chiếc xe ô tô cho C2 chiến lược, “Khám phá châu Âu - Vui cùng Euro”, “Đồng hành cùng Thịnh vượng – Canada 2025”, “Đón mùa vàng – Rước xe sang”, “Mùa Vàng Thắng Lớn”, “Thức giấc với mùa vàng”, “Bí kíp vàng”, chuỗi hội thảo kỹ thuật… đã minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng hành và định hướng phát triển bền vững mà PVCFC theo đuổi.

Trên nền tảng sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và chiến lược kinh doanh linh hoạt, doanh nghiệp không ngừng mở rộng thị trường, nâng cao độ phủ và khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng.

Chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng – Canada 2025” với sự tham gia của hàng trăm khách hàng xuất sắc.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, PVCFC ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 12,8 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, vượt 175% kế hoạch và tăng trưởng 49% so với cùng kỳ. Thành quả này có được nhờ sự tin tưởng, hợp tác và đồng hành bền chặt của hệ thống đối tác trên cả nước.

Dù thị trường còn nhiều biến động và doanh nghiệp phải đối mặt với không ít thách thức, các Nhà phân phối vẫn kiên trì, nỗ lực cùng PVCFC duy trì đà tăng trưởng, giữ vững thị phần và nâng cao vị thế thương hiệu tại Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế.

Chương trình không chỉ tăng thêm sự gắn kết mà còn là dịp để các đối tác và PVCFC cùng chia sẻ định hướng phát triển.

Để ghi nhận sự gắn bó ấy và tiếp thêm năng lượng cho giai đoạn tăng tốc cuối năm, PVCFC đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng – Canada 2025” từ ngày 05 đến 14/10/2025, quy tụ hàng trăm đối tác chiến lược xuất sắc.

Hành trình không chỉ là hoạt động gắn kết mà còn là dịp để các đối tác và PVCFC cùng chia sẻ định hướng phát triển, trao đổi kế hoạch kinh doanh và thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành phân bón.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức chu đáo, chương trình mang đến cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn và khác biệt. Từ Toronto sôi động đến thác Niagara hùng vĩ, qua Ottawa thanh bình, Montreal cổ kính và Quebec thơ mộng, đoàn khách hàng của Phân bón Cà Mau đã cùng nhau viết nên hành trình đáng nhớ - nơi trải nghiệm, kết nối và tri ân hòa quyện trong sắc thu rực rỡ của đất trời Bắc Mỹ.

Tại đây, đoàn được dạo bước bên dòng Saint Lawrence ngàn đảo, chiêm ngưỡng lâu đài Frontenac tráng lệ, thưởng thức rượu vang tuyết đặc sản Canada và lưu lại những khoảnh khắc thân tình, ấm áp - biểu trưng cho tinh thần đồng hành và gắn kết lâu bền.

Đoàn tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng tại Canada.

Chuyến đi được ghi dấu bằng niềm vui và cảm xúc, mở ra một chặng đường hợp tác mới giữa PVCFC và hệ thống đối tác trên toàn quốc. Từ tinh thần “Chung một niềm tin – Vươn mình phát triển”, PVCFC tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng đối tác để cùng nhau bứt phá trong giai đoạn cuối năm, hướng đến những mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm 2026, từ đó kiến tạo nhiều giá trị thịnh vượng hơn, bền vững hơn.

