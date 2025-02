Đi lên như một ngôi sao rồi ồ ạt đóng cửa trả mặt bằng, chuyện gì đã xảy ra với The Coffee House?

The Coffee House "bán mình" cho ông trùm lẩu nướng Golden Gate

Giới khởi nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực F&B ngày 19/2 dậy sóng trước thông tin Golden Gate - doanh nghiệp sở hữu hàng loạt thương hiệu như Kichi Kichi, Gogi House, Manwah… mua lại chuỗi cà phê đình đám The Coffee House.

Nguồn cơn thông tin đến từ việc DealStreetAsia cho biết Golden Gate có thể đã mua lại The Coffee House từ Seedcom. Chúng tôi đã liên hệ các bên liên quan nhưng đều chưa nhận được câu trả lời chính thức về vấn đề này.

Cửa hàng The Coffee House trên đường Hoa Sứ, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Tuy nhiên, một diễn biến khác đáng chú ý cho thấy dường như The Coffee House đã về chung một nhà với Golden Gate.

Theo cập nhật gần nhất của Công ty CP Thương mại dịch vụ Trà cà phê Việt Nam (The Coffee House), thì người đại diện pháp luật hiện nay của The Coffee House là ông Trần Việt Trung. Ông Trung là Chủ tịch CTCP Tập đoàn Golden Gate hiện nay.

Hồi tháng 12/2024, HĐQT Golden Gate đã thông qua phương án mua 99,98% vốn điều lệ một công ty trong ngành thực phẩm và đồ uống, tuy nhiên danh tính thương hiệu cũng như doanh nghiệp về chung một nhà với Golden Gate không được tiết lộ.

Để chuẩn bị cho thương vụ cũng như dồn nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư và mở rộng quy mô lớn, cuối năm 2024, Golden Gate đã quyết định hủy kế hoạch chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 53% cho năm 2023.

Sau đó, The Coffee House tăng vốn điều lệ từ gần 150 tỷ đồng lên hơn 400 tỷ đồng. Cổ đông nước ngoài là Ficus Asia Investment - công ty mẹ của Seedcom - chỉ còn nắm gần 19% vốn The Coffee House. Các cổ đông còn lại không được tiết lộ.

Chuyện gì đã xảy ra với The Coffee House?

Tin The Coffee "bán mình" cho Golden Gate diễn ra trong tình hình kinh doanh của The Coffee House liên tục lao dốc.

Nhắc đến The Coffee House, nhiều người đều biết đây là một trong những chuỗi cà phê đình đám của Nguyễn Hải Ninh.

The Coffee House từng đi lên như một ngôi sao, hướng đến mục tiêu “ai cũng có một quán cà phê gần nhà” khiến nhiều đối thủ dè chừng. Ảnh: The Coffee House

Chính thức có cửa hàng đầu tiên từ năm 2014, The Coffee House nhanh chóng phát triển và mở rộng tại TP.HCM. Chỉ một năm sau, The Coffee chính thức Bắc tiến vào thị trường thủ đô Hà Nội.

Tốc độ mở chuỗi cửa hàng của The Coffee House được giới kinh doanh F&B đánh giá là thần tốc. Đặc biệt, giai đoạn 2017-2018, The Coffee House thực hiện tham vọng: "Ai cũng có 1 The Coffee House gần nhà", đó cũng là thời điểm cứ mỗi tháng, thương hiệu cà phê này thông báo có thêm vài cửa hàng, tập trung nhiều nhất tại các quận như Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp tại TP.HCM.

Thời hoàng kim nhất, The Coffee House gần chạm mốc 200 cửa hàng.

Tuy nhiên, từ sau Covid-19, tốc độ tăng trưởng của The Coffee House chậm lại. Năm 2021, ông Nguyễn Hải Ninh - người được xem là linh hồn của The Coffee House cũng đã chia tay thương hiệu.

Gần đây, The Coffee House liên tục đóng nhiều cửa hàng trong khi nhiều đối thủ khác trên thị trường vẫn liên tục bành trướng.

Giai đoạn nửa cuối năm 2024, The Coffee House đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Cần Thơ và Đà Nẵng. Tại Hà Nội, Hải Phòng, thương hiệu cũng khai tử nhiều cửa hàng.

TP.HCM - thị trường mạnh nhất của The Coffee House cũng không ngoại lệ. Một số cửa hàng The Coffee House như chi nhánh trên đường Phạm Văn Chiêu, khu vực Phan Xích Long… đều thi nhau đóng cửa.

Thời điểm đó, The Coffee House còn gần 120 cửa hàng. Làn sóng đóng cửa chưa dừng lại, tính đến nay, tức thời điểm có tin "bán mình", theo cập nhật từ hệ thống, The Coffee House chỉ còn 93 cửa hàng.

Phía The Coffee House cho biết việc đóng bớt cửa hàng nhằm thích ứng với điều kiện thay đổi, tối ưu hóa chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống.

Về mặt hiệu quả kinh doanh, thống kê gần đây của các công ty nghiên cứu thị trường đều cho thấy doanh thu và thị phần của The Coffee House liên tục giảm, giãn dài khoảng cách chênh lệch với các "ông lớn" cà phê chuỗi khác.