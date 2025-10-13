Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 13/10/2025 10:41 GMT+7

Đột phá mới về sân bay Gia Bình: Có đường sắt kết nối với Hà Nội

Thế Anh Thứ hai, ngày 13/10/2025 10:41 GMT+7
Bộ Xây dựng phê duyệt nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của sân bay Gia Bình khoảng 1.960ha.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời kỳ 2021 - 2030, sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Cùng đó, loại máy bay khai thác gồm: Máy bay B747, B777, B787, A380, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Thời kỳ 2021 - 2030 quy hoạch đường cất hạ cánh 07R/25L ở khu vực phía Bắc với kích thước 3.500x45m và đường cất hạ cánh 06L/24R ở khu vực phía Nam với kích thước 4.000x45m, cách đường cất/hạ cánh 07R/25L khoảng 1.800m.

Mô phỏng dự án sân bay Gia Bình.

Quy hoạch đường lăn song song phía Nam đường cất/hạ cánh 07R/25L, đường lăn song song phía Bắc đường cất/hạ cánh 06L/24R; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất/hạ cánh, sân đỗ.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay này có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn này quy hoạch đường cất/hạ cánh 07L/25R với kích thước 3.500x45m, cách đường cất/hạ cánh 07R/25L khoảng 366m về phía Bắc; quy hoạch đường cất/hạ cánh 06R/24L với kích thước 3.650x45m, cách đường cất/hạ cánh 06L/24R khoảng 366m về phía Nam.

Ngoài ra, quy hoạch bổ sung đường lăn song song giữa 2 đường cất hạ cánh ở khu vực phía Bắc và giữa 2 đường cất/hạ cánh ở khu vực phía Nam; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất/hạ cánh.

Bộ Xây dựng phê duyệt nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của sân bay Gia Bình khoảng 1.960ha.

Sân bay Gia Bình được định hướng kết nối với tuyến đường cao tốc từ Thủ đô Hà Nội tới sân bay Gia Bình và thành phố Hải Phòng; bố trí ga đường sắt đô thị tại khu vực nhà ga hành khách của cảng để phục vụ kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt đô thị nối với Thủ đô Hà Nội.

Quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông kết nối được xác định tại quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh để bảo đảm tính đồng bộ và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh hoàn thiện quy hoạch và đầu tư các tuyến đường bộ, đường sắt kết nối Thủ đô Hà Nội với sân bay Gia Bình.

Cùng đó, UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch sân bay Gia Bình vào quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan; tổ chức quản lý chặt chẽ tỉnh không, cao độ xây dựng theo quy định; nghiên cứu các giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước... đối với khu vực lân cận cảng hàng không.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo quy hoạch được duyệt, có phương án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng theo quy hoạch; phối hợp với Bộ Công Thương rà soát các quy hoạch liên quan đến hạ tầng cung cấp điện, nhiên liệu, năng lượng để điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm khả năng kết nối hạ tầng và khai thác của Sân bay Gia Bình theo quy mô quy hoạch.

