Sau hai tháng kể từ khi chương trình Rap Việt kết thúc, Double2T vẫn đang là cái tên đắt show bậc nhất tại làng giải trí hiện tại. Giới truyền thông kháo nhau: "Thời điểm này, gặp Double2T còn khó hơn "lên giời". Điều này có đúng?

- Cũng phần nào như vậy. Rời Rap Việt, lịch trình của tôi dày đặc. Thời gian vừa qua, có tháng tôi nhận tới gần 40 show, ăn ngủ ở ô tô nhiều hơn trên giường. Nếu như năm ngoái tôi còn chưa bao giờ ngồi máy bay, chưa có hộ chiếu, năm nay tôi đã được đi khắp nơi từ Bắc vào Nam, sắp tới lại ra nước ngoài biểu diễn. Lịch đi show của tôi đã kín tới hết đầu năm 2024.

Nghe đồn một trong những lý do khiến quán quân Rap Việt chăm chỉ chạy show tới mức giảm 3,4kg trong một tháng là do… nợ nần quá nhiều?

- (Cười) Đó đúng là một trong số các lý do. Lúc tham gia Rap Việt, tôi đã phải vay tiền rất nhiều người. Chi phí tại TP.HCM – địa điểm diễn ra chương trình đắt đỏ gấp nhiều lần ở quê. Hầu hết tiền vay được tôi dùng để ăn uống, sinh hoạt. Bạn bè tôi đa số còn trẻ, đang đi làm thuê, chưa có nhiều tiền dành dụm. Có bao nhiêu họ hỗ trợ tôi bấy nhiêu. Vay hết lượt bạn bè, tôi quay sang vay mẹ.

Sau khi chương trình kết thúc, tôi chăm chỉ chạy show vì nóng lòng trả nợ cho bạn mình, cũng là muốn mang tiền về cho mẹ. Làm quán tóc 3 năm nay, tôi chưa giúp mẹ được gì nhiều, mỗi dịp Tết đến chỉ biếu gia đình được 1-2 triệu. Đã thế, thi thoảng tôi vẫn phải xin tiền mẹ để mua đồ của quán như điều hoà, máy móc… Điều ấy khiến mấy năm qua tôi luôn suy nghĩ và áy náy.

Từ một chàng trai trẻ làm thợ cắt tóc, giờ đây anh đã trở thành một ngôi sao trong showbiz. Cuộc sống bỗng nhiên thay đổi 180 độ có khiến anh bỡ ngỡ và áp lực?

- Những gì đang diễn ra hiện tại là thứ tôi đã mong ước từ rất lâu và từng không ít lần tự hỏi: "Liệu mình có chạm tay vào được?". Cũng bởi thế nên tôi vui mừng nhiều hơn là áp lực. Giờ đây, những giấc mơ của tôi khi xưa đã trở nên cụ thể, rõ ràng. Việc của tôi chỉ là thích nghi và làm quen với mọi thứ. Sau hơn hai tháng, tôi nghĩ mình cũng đã khá quen rồi.

Anh có kể mình đã biết tới Rap từ ngày nhỏ qua một chiếc Tivi đen trắng. Thế rồi sau đó, mọi thứ đã tiếp diễn như thế nào để có Double2T hiện tại?

- Bản Rap đầu tiên tôi nghe được có tên là "Bé kẹo mút". Khi ấy, chiếc Tivi của gia đình chỉ có hai màu đen trắng, tôi vẫn nhớ mình đã dán mắt vào màn hình xem rapper và nhóm nhảy biểu diễn, cảm giác như bị chinh phục hoàn toàn bởi những gì đang diễn ra trước mắt.

Ngày đó quê tôi chưa có điện cao thế, mọi phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, lúc có lúc không. Đến cấp 3, internet mới về tới huyện. Mỗi lần hết giờ học, tôi thường vào quán net đối diện cổng trường nghe nhạc. Khi có tiền thì ngồi vào máy mày mò, tìm hiểu, lúc không có tiền thì ngồi nghe nhạc ké bạn bè.

Dần dần, tôi quen những người bạn cùng đam mê với mình. Một trong số đó là Hải Ma – producer (nhà sản xuất âm nhạc - PV) người Tày. Hải Ma được tiếp cận với máy tính và âm nhạc sớm hơn tôi, cậu ấy biết dùng phần mềm mixing, nhạc. Tôi qua nhà bạn học theo, sau đó dần dà cũng ra quán net tải phần mềm và thu âm ngay tại đó.

Đam mê tới vậy, tại sao sau khi tốt nghiệp phổ thông, Double2T không chọn theo âm nhạc mà lại quyết định đi học cắt tóc?

- Ở huyện miền núi tôi sống, việc theo học âm nhạc là điều quá đỗi xa lạ. Mọi người xung quanh đều chỉ có hai lựa chọn: Đi học đại học, nếu trượt đại học thì sẽ học nghề. Tôi nằm trong số những người thi trượt, bởi vậy mới quyết định học cắt tóc. Tôi nghĩ học nghề nhanh kiếm tiền hơn, kinh phí bỏ ra lại không quá nhiều, đỡ gánh nặng cho cha mẹ.

Thời gian mở quán cắt tóc, anh có từng nghĩ mình sẽ bỏ nhạc Rap?

- Có chứ, dù rất đam mê nhưng không ít lần câu nói này vang lên trong đầu tôi: "Mình chắc phải bỏ cuộc thôi". Lý do là bởi sau khi đi làm cắt tóc một thời gian, tôi vẫn chăm chỉ sáng tác và đăng tải những bản Rap của mình lên internet. Đáng buồn là các sản phẩm ấy không được mọi người đón nhận như tôi mong đợi. Nhìn lượt view thưa thớt mỗi lần mở máy tính, nghĩ mình cứ lầm lũi kiếm tiền tích cóp rồi lại đổ vào âm nhạc nhưng chẳng có kết quả gì, đã có lúc tôi thất vọng. "Mình không lo được gì cho bố mẹ thì thôi, hơn 20 tuổi mà đôi khi bố mẹ vẫn phải lo lắng cho mình", tôi rất buồn với suy nghĩ ấy.

Có điều, tôi không thể rời xa âm nhạc. Dù không biết tương lai mình thế nào, nhưng mỗi lần đi xem show diễn, thấy các ca sĩ, rapper trên sân khấu khuấy động khán giả, tôi khao khát vô cùng một ngày mình sẽ được đứng ở vị trí đó. Mỗi lúc có cảm hứng, tôi lại dành thời gian cặm cụi làm nhạc. Không hiểu sao khi làm nhạc tôi thấy mình rất khoẻ, không bao giờ chán, không bao giờ mệt. Cắt tóc thì khác, đó là công việc tôi bắt buộc phải làm để nuôi sống bản thân. Không ít thời điểm tôi thấy mình "đuối" khi cứ phải duy trì cuộc sống mưu sinh như thế.

Quyết định ghi danh tại Rap Việt mùa 3 đã tạo nên tên tuổi của anh ở thời điểm hiện tại. Ở phía ngược lại, cũng chính anh đã góp phần quan trọng giúp chương trình cú lội ngược dòng thành công cho chương trình, sau mùa 2 khá im ắng và giảm nhiệt. Động lực nào khiến anh quyết định tạm gác công việc cắt tóc, ghi danh làm thí sinh Rap Việt?

- Tôi theo dõi gameshow Rap Việt từ mùa 1, nhưng khi ấy chưa có can đảm để dự thi, dù ước muốn đã nhen nhóm trong đầu. Đến mùa 2, khi tôi định tham gia gia thì thấy quá nhiều tên tuổi lớn trong danh sách thí sinh tham dự. Đó đều là những người đã nằm trong list nhạc của tôi hàng ngày, như Seachains, Blacka…, tôi nghĩ so với họ mình còn bé nhỏ quá. Đến mùa 3, khi chuẩn bị hết tinh thần, tôi mới quyết định sẽ cho mình cơ hội.

Tôi vẫn nhớ ngày bắt ô tô xuống Hà Nội, nhờ bạn bè đèo xe máy tới điểm casting của Rap Việt. Lúc tôi tới là 8h sáng, số thứ tự xếp hàng đã là gần 5000. Tới 4h chiều, tôi được gọi vào phòng, sau đó nhận được tấm vé đi tiếp, bắt đầu những thứ đẹp đẽ sau đó.

Việc đầu tiên sau khi nhận tấm vé đi tiếp đó có phải là về Tuyên Quang và đóng cửa quán cắt tóc?

- Tôi đóng cửa quán khi bước chân tới vòng 2 của Rap Việt, nhưng cũng không nói lý do với bất kỳ ai, chỉ ngày ngày ngồi trong phòng thu làm nhạc. Thời điểm ấy tôi quyết định tự cho mình nghỉ cắt tóc một năm, tập trung vào đam mê, nếu thất bại thì lại về mở quán.

Mấy tháng đó, tôi hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội, nhiều bạn bè nhắn tin hỏi thăm, tuy vậy tôi không dám trả lời. Thú thật là tôi cũng không biết mình sẽ đi tới đâu, sợ phải dừng chân sớm. Mãi đến khi tập của tôi phát sóng, biết mình được vào Nhà chung, tôi mới dám đăng tải thông tin đầu tiên để chia sẻ với mọi người.

Chiến thắng của Double2T tại Rap Việt truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ về hành trình đầy diệu kỳ để chạm tới giấc mơ. Thế nhưng, cũng không ít khán giả cũng so sánh anh với người bạn thân – Á quân 24kRight, cho rằng anh không xứng đáng đứng trên cậu ấy. Một số ít bình luận còn cho rằng anh được "điểm cộng miền núi". Những ý kiến đó có khiến tình bạn của cả hai phần nào ảnh hưởng?

- Ngay những ngày còn ở Nhà chung, chúng tôi cũng đã từng nói chuyện với nhau về ngôi vị quán quân của chương trình Rap Việt. Khi đó, một số thí sinh trong gameshow bảo nhau: "Anh em đang chơi rất thân như thế này. Nếu một người được quán quân, không biết tụi mình còn vui như vậy nữa không nhỉ?"

Cũng bởi vậy, trước đêm Chung kết, tôi suy nghĩ khá nhiều. Chị cũng biết đấy, 24kRight là người thân thiết nhất với tôi tại chương trình. Thêm nữa, tôi hiểu những áp lực của cậu ấy khi đã có người hâm mộ, có danh tiếng từ trước khi tham gia Rap Việt. Ở phần còn lại, tôi cũng nghĩ mình khó có được danh hiệu quán quân. Với tôi, vào đến tận đêm Chung kết với tôi đã là điều quá tuyệt vời rồi. Thế nhưng, bất ngờ là, may mắn đến bởi tôi nhận được nhiều bình chọn từ khán giả.

Khi được xướng tên đứng ở ngôi vị quán quân, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Người khác trong hoàn cảnh đó thì chắc là vui lắm, còn tôi không biết mình nên vui hay buồn, sẽ phải làm gì. Thú thật tôi có phần nặng nề, thứ tôi nghĩ nhiều nhất sau khi đoạt giải là liệu tôi và 24kRight có còn thân được như trước hay không?

Lo lắng của tôi đã bị 24kRight gạt đi sau đó. Khi tôi nhắn tin, cậu ấy ngay lập tức nhắn lại: "Bạn hâm à? Bạn nghĩ tôi là người thế nào? Hôm nay, bạn được quán quân tôi cũng rất vui sướng và xúc động. Đi với nhau từ vòng 1 tới giờ, tôi biết bạn xứng đáng như thế nào, đừng suy nghĩ gì cả". Cho tới hiện tại, tôi với cậu ấy vẫn như những ngày đầu, vẫn rất thân thiết và gắn bó.

Những từ ngữ vốn quen thuộc với người miền núi phía Bắc như "À Lôi"; "Noọng"… giờ đây đã được giới trẻ nói ở khắp nơi như những cụm từ thông dụng. Có thể nói, Double2T đã không chỉ mang văn hoá truyền thống lên sân khấu, mà còn kéo gần khoảng cách giữa người miền núi và người miền xuôi, điều mà trước đó ít nghệ sĩ làm được. Sự đón nhận của khán giả đối với những ca khúc mang đậm nét văn hoá miền núi phía Bắc có khiến anh bất ngờ?

- Có chứ! Ban đầu, tôi lo lắng bởi không biết người đồng bằng nói riêng, những khán giả nói chung có nghe được thể loại đó không, dù cũng hy vọng vào những sáng tác của mình. Trong các bản Rap, tôi thường đưa vào đó khá nhiều ngôn ngữ của người đồng bào dân tộc, những hoạt động, bản sắc, thói quen của họ. Tôi tự hỏi nếu lỡ mọi người không hiểu, liệu họ có đón nhận được? Hiệu ứng của À Lôi và Thanh âm miền núi sau đó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã không dám nghĩ mọi thứ lại tốt đẹp tới như vậy.

Cũng là một người dân tộc, lớn lên tại miền núi phía Bắc, tôi chứng kiến không ít người trẻ xung quanh tôi đang dần lãng quên văn hóa dân tộc, hoặc cố gắng phủ nhận nguồn gốc của chính mình. Double2T dường như ngược lại. Dù là người Kinh 100%, anh dường như hiểu rất rõ ngôn ngữ và văn hoá của những dân tộc thiểu số?

- Ở nơi tôi sống thì người Kinh mới là thiểu số (cười). Người dân tộc chiếm 90%, đa số là người Tày, người Pà Thẻn. Những bản sắc dân tộc ngấm trong con người tôi từ ngày bé, bởi tôi sinh ra và lớn lên trong bản làng. Từ nhỏ tôi đã vui chơi trong lễ hội Lồng Tồng của người Tày, hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn…, nghe mọi người nói với nhau tiếng dân tộc. Bà con nơi tôi sống đều gần gũi, gắn bó và luôn vun vén cho nhau. Có lẽ tình cảm ấm áp ấy đã khiến mọi thứ in sâu trong tôi, chỉ là tôi đưa nó như thế nào vào trong âm nhạc.

Anh có khi nào sợ rằng, cứ hát mãi những thanh âm miền núi, mãi là "người miền núi chất", rồi đến một ngày khán giả sẽ chán mình?

- Đương nhiên sắp tới tôi sẽ mang tới khán giả những sáng tác mang nội dung về cuộc sống, tình yêu, bên cạnh những bản Rap về miền núi. Thế nhưng, màu sắc của bản thân mình – thứ đã khiến tôi nhận được tình cảm và tình yêu thương của khán giả, vẫn là thứ tôi sẽ lưu giữ và tiếp tục sáng tạo.

Huấn luyện viên BigDaddy – người đã dìu dắt tôi trong hành trình rại Rap Việt từng nói với tôi thế này: "Màu sắc riêng là thứ không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Khi em đã có nó và được đón nhận, tại sao em lại vội vàng thay đổi chúng? Hãy cứ đi, cho tới khi nào em chưa tới đỉnh, em không cần phải rẽ sang con đường khác". Cũng bởi nhận lời khuyên của anh, tôi càng kiên định với hình ảnh "người miền núi chất" mà mình đang xây dựng.

Không ít người cho rằng sự phóng khoáng của dòng nhạc Rap với việc không yêu cầu nhiều về kỹ thuật thanh nhạc đã giúp những người như Double2T, Đen Vâu có thể nối tiếng chỉ sau một đêm, trong khi những nghệ sĩ truyền thống có thể phải mất 10 tới 20 năm để làm điều đó. Quan niệm này có đúng?

- Tôi cho rằng nhạc Rap dễ tiếp cận với mọi người bởi nó nói lên những thứ rất thật và rất thẳng. Trong một bản rap có thể truyền tải nhiều thông điệp khác nhau, những thông điệp đó đều được thể hiện ấn tượng và sinh động.

Rap sinh ra từ những khu ổ chuột tại Mỹ để nói lên tiếng lòng của mọi người, cũng bởi vậy không có gì bất ngờ khi những rapper tại Việt Nam cũng vươn lên từ những hoàn cảnh có phần đặc biệt. Thế nhưng, bản thân tôi hay họ đều phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện lâu dài. 10 năm qua tôi cũng đã học hỏi, trau dồi mỗi ngày để có được tôi hiện tại. Tôi cho rằng thành công của rapper không phải chuyện ngày một, ngày hai như một số người vẫn nghĩ.

Thêm nữa, tại Việt Nam, nhạc Rap mới chỉ được mọi người đón nhận vài năm gần đây, đặc biệt sau sự xuất hiện của chương trình Rap Việt. Trước kia, rapper tại Việt Nam rất ít sân khấu để thể hiện, cũng tương đương với việc họ không kiếm được tiền như những ca sĩ khác. Rất nhiều rapper thế hệ trước phải kiếm tiền để nuôi đam mê. Mấy năm gần đây, chúng tôi mới có thể kiếm tiền từ Rap. Nói cách khác, những thứ chúng tôi đang có là thành quả của sự cống hiến mà nhiều thế hệ rapper đã bỏ ra, và tôi nghĩ là điều đó xứng đáng.

Trong những bài phỏng vấn sau đêm đăng quang rại Rap Việt, bên cạnh những hoạt động âm nhạc, Double2T có nhắc tới dự án mang điện tới miền núi. Tại sao anh lại có ý tưởng này?

- Tôi mong muốn mang điện lên miền núi bởi từ những trải nghiệm mình đã đi qua, tôi nhận thấy điện vô cùng quan trọng. Trước kia, khi chưa có điện lên bản làng, cuộc sống ở quê hương tôi vô cùng khó khăn. Mãi tới khi tôi học cấp 2, điện lưới mới về bản, sau đó một thời gian thì có trạm cao thế lớn. Từ lúc có điện, người dân thay đổi rất nhiều. Họ có máy móc, thiết bị để làm việc, có TV để xem. Từ trên TV họ học được nhiều thứ để phát triển tư duy, suy nghĩ, thay đổi cách canh tác. TV, đài báo cũng khiến họ dám nghĩ, dám ước mơ, dám khao khát thay đổi cuộc sống của mình.

Thực tế, việc mang điện lên miền núi là điều không hề đơn giản. Double2T dự định sẽ triển khai dự án này như thế nào?

- Tôi dự định sẽ mang điện bằng pin năng lượng mặt trời lên các bản làng. Lý do là bởi tại vùng cao khoảng cách từ nhà này tới nhà kia rất xa, việc kéo điện lưới không hề đơn giả. Cũng bởi vậy, pin năng lượng mặt trời là thứ tôi thấy khả thi nhất thời điểm hiện tại.

Sắp tới, bên cạnh việc cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc và lấy tiền đó cho quỹ, tôi cũng có thể sẽ kêu gọi quyên góp, kết hợp cùng với tổ chức Từ thiện thật – nơi tôi đã làm tình nguyện viên từ trước khi nổi tiếng.

Đương nhiên trong vấn đề từ thiện, việc quan trọng nhất phải làm là minh bạch. Khi nào tôi tối ưu được vấn đề này, trong đó có việc kết hợp với ngân hàng, kiểm toán nhà nước, công khai các khoản đầu ra – đầu vào, tôi mới chính thức công bố trên mạng xã hội. Tôi mong muốn có một tài khoản mà bản thân tôi hoặc Từ thiện thật đều không thể cầm số tiền quyên góp vào, mà mọi người đều có thể thấy biến động số dư. Thứ tôi nhận về chỉ là sản phẩm (pin mặt trời), sau đó, tôi mang chúng lên vùng cao và giúp đồng bào có cơ hội sử dụng điện.

Đứng trước mặt tôi hiện tại là một chàng trai 27 tuổi tràn ngập sự tự tin và những dự định. Nhưng từ những gì được người hâm mộ "đào xới" lại từ nhiều năm trước, có thể thấy một Double2T có vẻ khá khép kín?

- Đúng vậy. Tôi đã tự ti về công việc tôi làm, về nguồn thu nhập của mình lúc đó. Mở hiệu tóc nam ở quê, mỗi lần cắt tôi nhận vỏn vẹn 30.000 đồng. Dù khá đông khách, số tiền kiếm được mỗi ngày chỉ đủ cho tôi ăn uống và trang trải cuộc sống. Tôi cũng từng thích một số bạn gái, nhưng nhìn nhà họ có điều kiện, nhìn lại thu nhập và tương lai mù mịt của mình, tôi lại không dám thổ lộ.

Có một thời gian tôi không giao lưu nhiều, chỉ chơi với vài người bạn thân. Hơn một năm nay, tôi mới mở lòng hơn với cuộc sống bên ngoài.

Bây giờ thì mọi thứ đảo ngược hoàn toàn rồi. Tôi được biết có rất nhiều cô gái đang chủ động tấn công bạn. Một cô gái thế nào sẽ được Double2T dành tình cảm?

- Sự thay đổi quá nhanh cũng khiến tôi thấy hơi… kỳ lạ. Đã có lúc tôi suy nghĩ không hiểu họ quý mến mình bởi con người mình, hay vì những lý do nào khác. Với những người mới, tôi vẫn phần nào hơi e dè một chút. Còn cô gái tôi lựa chọn ở bên sẽ là người mà trái tim tôi mách bảo, không có tiêu chí gì đặc biệt cả.

Đó là những người mới, vậy còn người cũ. Cảm xúc của họ thế nào khi Double2T đã trở nên quá nổi tiếng?

- Các bạn đó có nhắn tin chúc mừng tôi. Khi tôi đi diễn tại Hà Nội, cũng có người yêu cũ đứng ở dưới xem tôi biểu diễn. Nhìn thấy cô ấy, tôi rất vui. Tôi trân trọng những gì đã đi qua cuộc đời mình, và biết ơn khi cũng được họ trân trọng, yêu quý ở thời điểm hiện tại.

Cảm ơn những chia sẻ của Doube2T!