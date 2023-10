Gia đình Quốc Trường từng rất khó khăn, có phải đó là lý do bạn muốn có nhiều tiền?

- Cha tôi là giảng viên khoa Nông nghiệp ĐH Cần Thơ, mẹ là thủ quỹ cũng của khoa Nông nghiệp ĐH Cần Thơ. Lúc cha mới tốt nghiệp làm ở trường đại học nhưng khổ quá, nên cha nghỉ một thời gian chạy xe lôi. Khi ổn định gia đình cha mới quay lại dạy đến 60 tuổi thì về hưu. Mẹ tôi thì làm thủ quỹ lương có mấy trăm nghìn đồng, cuộc sống khó khăn quá nên mẹ nghỉ về bán tạp hóa.

Nhà tôi nợ 30 triệu đồng suốt nhiều năm mà không trả nổi. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt, ánh mắt khắc khổ, đôi bàn tay chai sạn của mẹ. Khi tôi học cấp một, gia đình sống trong một xóm chợ cũ ở Cần Thơ. Từ nhỏ, tôi quen với mùi hôi của rác rưởi xung quanh. Mẹ tôi bị lao nặng nên tôi phụ bà bán hàng. Trong căn nhà nhỏ ẩm thấp, tôi ngày ngày đong từng lít nước mắm, mắm tôm, dầu hỏa... cho khách, tay lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ, mồ hôi. Ngoài bán hàng, tôi làm thêm nhiều việc như bán vé số, phụ hồ để đỡ đần gia đình. Những ngày đó đã hình thành một người kinh doanh như tôi.

Từ 11 tuổi tôi đã tự kiếm tiền, không bao giờ xin tiền gia đình. Tôi thích tiền từ nhỏ, từ khi chưa biết xài tiền đã thích tiền. Lớp 4-5 tôi đã biết kiếm tiền gửi mẹ. Lớp 8-9 thì biết xài nhưng chủ yếu là máu kiếm tiền, muốn kiếm tiền thôi chứ không biết mình kiếm tiền để làm gì. Mẹ cũng là người gieo vào đầu tôi ý thích kiếm tiền. Như từ khi tôi lớp 1, 2, phải làm mới có tiền, không phải cứ muốn xin là có. Lớn hơn thì tôi biết kiếm tiền và biết đủ. Kiếm tiền phải biết đủ không là nguy.

Quốc Trường từng khởi nghiệp như thế nào, với bao nhiêu vốn?

- Đầu tiên tôi làm bánh mì que cách đây 10 năm, vốn mấy triệu mua được chiếc xe bán bánh. Tôi không phải là người làm, mà nghĩ ra cho bạn làm. Bạn tôi bán, rất đông khách nhưng sau bạn phải thi tốt nghiệp nên bỏ. Bỏ xong cũng chính người đó tôi rủ làm mỳ cay và chúng tôi làm tới bây giờ. Hiện, chúng tôi đã có một chuỗi cửa hàng trên khắp cả nước.

Với Quốc Trường, là nghệ sĩ kinh doanh có lợi hay bất lợi?

- Có lợi nhưng bất lợi lại nhiều hơn. Bất lợi ở chỗ rất nhiều người "săm soi". Cái lợi chỉ có trong thời gian đầu khoảng 6 tháng, 1 năm. Sau đó nếu mình không đủ tiềm lực, sức đề kháng thì rất dễ "chết". 100 Quốc Trường hay Tom Cruise cũng không cứu nổi doanh nghiệp nếu sản phẩm không chất lượng. Nghệ sĩ là một thuận lợi nhỏ nhưng hệ lụy lại kinh khủng. Sau này có chuyện gì người ta sẽ mang tên nghệ sĩ đó ra nói. Nên nghệ sĩ kinh doanh là con dao hai lưỡi. Để tồn tại được thì phải có giá trị cốt lõi, lực nội tại, chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng. Hai cái lớn nhất để vận hành doanh nghiệp là luôn nâng cấp sản phẩm và giúp khách hàng có trải nghiệm tuyệt vời.

Ngoài ra, Quốc Trường cũng đang bước vào ngành kinh doanh mỹ phẩm. Lý do anh chọn ngành hàng này?

- Tôi đang kinh doanh 2 ngành hàng nhạy cảm nhất là thực phẩm và mỹ phẩm. Nhưng tôi chấp nhận chơi cái khó nhất thì những cái sau sẽ cảm thấy dễ.

Ngành F&B (dịch vụ ăn uống – PV) dù sao cũng đơn giản hơn, lỗ thì thôi đóng cửa là xong. Còn mỹ phẩm nếu làm không khéo người ta tưởng tôi làm đa cấp biến chất. Nhiều người nghe thấy nói Quốc Trường làm mỹ phẩm lại bảo: "Ôi Quốc Trường chơi đa cấp rồi à?". Nhưng càng khó thì tôi càng muốn chinh phục.

Quốc Trường vẫn tham vọng kiếm được nhiều tiền hơn nữa?

- Tôi không còn cần nhiều tiền để phục vụ bản thân nữa. Với riêng tôi là đủ rồi nhưng tại sao tôi vẫn làm hoài vì tôi còn nhiều hoài bão lớn. Hiện xe, nhà cửa tôi có đủ rồi, ăn uống cũng có thể ăn theo tiêu chuẩn 5* đến độ ngán ăn không nổi, tôi phải tự nấu ăn. Tôi không nói tôi giàu mà tôi thấy đủ với bản thân mình để có thể sống trong "nhung lụa" đến hết đời. "Nhung lụa" này theo tiêu chuẩn của riêng tôi không phải của giới siêu giàu nhé! Là đời sống vật chất đối với tôi đã cảm thấy đủ.

Nhưng tôi muốn tạo ra giá trị khác cho đất nước, cộng đồng. Từ số tiền kiếm được tôi gom lại làm tiếp việc khác như là giáo dục.

Giáo dục quan trọng, nhưng tôi được biết Quốc Trường từng là niềm thất vọng của gia đình khi đã thi trượt đại học trong khi bố là giảng viên ĐH Cần Thơ?

- Tôi từng có cảm giác mình là người bất hiếu khi thi trượt đại học. Khi đó cha tôi có kể là bạn bè hỏi ông là "Con anh đỗ trường nào?". Họ đinh ninh là tôi đỗ nên không hỏi "Có đỗ không?". Cha tôi không biết phải trả lời sao.

Tôi cảm thấy mình lúc đó thật bất hiếu khi khiến cha khó ăn nói với bạn bè. Tôi thi trượt và đi theo nghệ thuật. Sau đó tôi bị điện ảnh cuốn đi, không có thời gian để thi lại đại học. Vậy nên khi cảm nhận được việc có học là quan trọng, tôi đã tự mua sách về đọc, tự trau dồi các kiến thức cần thiết. Trong thời gian đó tôi đọc sách rất nhiều. Chỉ có khác nhau là tôi không có bằng đại học. Nhưng ngồi vào bàn nói chuyện chưa chắc ai hơn ai. Ai thích nói về cái gì tôi nói với họ cái đó!

Sau này có bao giờ cha Quốc Trường nhắc lại chuyện đó không?

- Không bao giờ, có lẽ do tôi nhớ lâu rồi để trong lòng thôi. Còn sau đó cha mẹ rất tự hào về tôi. Tôi nghĩ rằng tôi cũng tự hào về bản thân. Vì những người người giống như tôi sẽ thấy rằng tôi có thể thay đổi được thì họ cũng thế. Tuổi trẻ mà, ai cũng bốc đồng, lúc đó cũng tôi chưa xác định được hướng đi của cuộc đời mình.

Người ta nói Quốc Trường có tài sản đến hàng trăm tỷ đồng, điều đó đúng không?

- Từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ chia sẻ về tài sản của mình. Tài sản của tôi có là nhà, nhà hàng thì người ta lấy thông tin đó đưa.

Với nghệ thuật và kinh doanh, lĩnh vực nào Quốc Trường cảm thấy "sướng" hơn?

- Với tôi kinh doanh quan trọng hơn, làm tôi thấy sung sướng hơn. Còn nghệ thuật thì xếp thứ nhì nhưng tôi vẫn duy trì vì nếu không có nghệ thuật sẽ không có Quốc Trường hôm nay. Lâu lâu đi quay cũng vui nhưng tôi không đến mức không đi quay không chịu được, còn nếu không làm kinh doanh thì tôi thấy khó chịu. Giờ tôi tìm được tình yêu đích thực là kinh doanh chứ không phải nghệ thuật. Nếu sau này tôi quay lại nghệ thuật, cũng là kinh doanh trong nghệ thuật.

Quốc Trường bắt đầu có tiền khi nào?

- Lên Sài Gòn đóng vai chính là tôi có tiền rồi. Khi tôi có tiền tôi cho cha mẹ nghỉ hưu luôn. Nên tôi đóng phim là học trường đời, chỉ khác là không có người dạy, là mình tự học. Đọc nhiều, biết nhiều, tôi đâm ra ngạo mạn.

Ngạo mạn có phải là căn bệnh hiện nay của một người nổi tiếng mắc phải khiến họ đang gặp phải rất nhiều hệ lụy ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Quốc Trường có lúc đã như vậy?

- Ngày xưa tôi "láo" lắm. Thời "Về nhà đi con" tôi rất ngạo mạn. Thứ nhất vì nổi tiếng, thứ 2 vì đang nghiện sách và chuỗi Mỳ cay của tôi cũng đang rất phát triển nên tâm ngạo mạn nổi lên. Sau khi gặp vài sự cố tôi quay về Phật pháp. Ngày xưa tôi học Phật pháp nhưng chưa đi sâu. Khi đi sâu thì mới phá tâm kiêu ngạo, buông xuống, bỏ nó, xóa tất cả những gì đã đọc chỉ giữ những gì mình sử dụng được trong cuộc sống. Vì kiến thức sách vở là ảo, phải bám vào sự thật mà sống.

Tôi thuộc người dễ phát hiện ra những cái sai, nhạy cảm với lỗi lầm. Khi làm gì không đúng tự bản thân cảm thấy rất khó chịu. Tôi cũng chưa bao giờ làm gì quá đáng. Còn những người không nhạy cảm với lỗi của họ, họ sẽ khó nhận ra.

Từng đóng phim nhiều năm trước đó nhưng đến "Về nhà đi con" mới nổi tiếng là do điều gì, theo Quốc Trường?

- Do cả tập thể tốt đều, kịch bản phù hợp với xã hội, và tôi không diễn gì. Vũ là con người thật của tôi. Chỉ là diễn với ý là đi theo kịch bản. Còn con người tôi là y như vậy, nên khán giả không ai nói tôi diễn. Lúc đầu giọng Nam trong phim Bắc khiến nghe hơi lạ nhưng sau vì theo dõi tình tiết phim nên mọi người quên luôn điều đó.

Thực tế là Quốc Trường cũng chưa học diễn xuất bao giờ?

- Thật sự tôi chưa học gì bài bản bao giờ, cả diễn lẫn kinh doanh.

Với những nhân vật từng đóng, Quốc Trường thấy vai nào giống với đàn ông Việt nhất?

- Vai Vũ giống đàn ông Việt Nam nhất: có hiếu, lo làm việc, có chút mê gái. Thực ra vì Vũ lúc lấy vợ là do lỡ có bầu thì cưới, chứ chưa phải yêu nên khi lấy rồi vẫn còn để mắt tới người phụ nữ khác. Phần lớn đàn ông Việt Nam tôi nghĩ nếu yêu vợ, họ cũng sẽ chung thủy. Còn Đăng Minh trong "Bẫy ngọt ngào" thì tôi thấy đàn ông Việt không đến nỗi vũ phu như vậy. Mặc dù tôi cũng từng bạo hành bạn gái cũ nhưng chỉ bằng lời nói, tôi không bao giờ "động chân động tay" với phụ nữ.

Quốc Trường từng bạo hành phụ nữ?

- Tính tôi gia trưởng và hay ghen nên hay dùng các lời lẽ áp đặt hoặc quát tháo. Tôi từng quát vào mặt bạn gái cũ là "Biến" hoặc hay nói chuyện kiểu "chặn họng". Sau này tôi thấy rất hối hận vì đã làm những điều nặng nề như thế với một người phụ nữ.

Quốc Trường làm cách nào để nhập một vai không có nhiều trong đời thực như vai biến thái, bạo lực tình dục như trong phim "Bẫy ngọt ngào"?

- Tôi tìm hiểu bằng cách xem phim, tưởng tượng lấy của người này nét này của người kia, cóp nhặt rồi suy nghĩ diễn là của mình. Diễn viên là lấy cái của người khác làm thành của mình. Tôi có thể thích nét diễn nào đó của Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa tôi học, nhớ và diễn theo cách của mình. Tôi nghĩ các ngôi sao, ban đầu họ cũng phải học từ ai đó rồi sau mới có cái riêng của mình.

Vai diễn nào Quốc Trường cảm thấy mình thành công nhất?

- Ngoài Vũ của "Về nhà đi con", tôi thấy vai Đăng Minh trong "Bẫy ngọt ngào" là thành công nhất với mình. Nhưng tôi chưa thấy đó là đỉnh của mình, hy vọng tương lai sẽ có vai phù hợp hơn nữa.

Từ 22 tuổi, Quốc Trường đã đóng cặp với nữ diễn viên Giáng My. Tiếp xúc nhiều với phụ nữ đẹp có khiến Quốc Trường thay đổi trong quan điểm thẩm mỹ?

- Hồi đó 22 tuổi tôi đóng với chị Giáng My khi đó hơn 40 tuổi trong bộ phim truyền hình 33 tập trên VTV "Trái tim sám hối". Gặp người đẹp nhiều quá nên gặp người ít đẹp hơn là tôi cũng so sánh. Ngày xưa thì đẹp xấu tôi hay bình luận. Giờ tôi cũng không bình luận nhiều về sắc đẹp.

Vậy gu phụ nữ của Quốc Trường hiện nay là thế nào?

- Sau khi qua nhiều cuộc tình, đã "già", tôi cũng có nhiều thay đổi. Tôi thích kiểu phụ nữ gia đình, không có nghĩa là ở nhà không đi làm, mà vẫn ra ngoài làm việc nhưng hướng nội. Kiểu phụ nữ gắn kết gia đình, ăn cơm nhà ngày 2, 3 bữa. Tôi ăn cơm gia đình là nhiều, hiếm khi ăn ngoài, trừ khi đi làm việc. Cuối tuần tôi lái xe đi chơi, gắn với gia đình thôi. Nhiều khi đi với bạn bè, cuối tuần họ đi có gia đình, con cái, còn mình chỉ có một mình cũng tủi thân. Về ngoại hình thì tôi thích vẻ đẹp kiểu Việt Nam, tóc dài, da trắng, người tròn, xinh xắn kiểu hồn nhiên. Nhưng càng ngày tôi thấy mình càng dễ hơn, càng thả lỏng, không phải theo tiêu chuẩn soi xét nhiều. Nói vậy thôi chứ ai làm tôi rung động thì tôi yêu.

Với các bạn diễn nữ, Quốc Trường không thấy rung động?

- Có rung động chứ! Nhưng không đủ để thành tình yêu. Tôi chưa bao giờ yêu người trong nghề.

Vậy những lần với Midu, Bảo Anh, Trương Quỳnh Anh đều là lời đồn?

- Toàn lời đồn thôi chứ chưa có gì bao giờ. Tôi không hiểu tại sao mọi người đồn. Có phải vì thấy đẹp đôi nên người ta đẩy thuyền? Gu tôi là phụ nữ công sở, đi làm công chức nhà nước, kiểu phụ nữ gia đình làm tôi mê lắm. Tôi thích người dễ thương, gu tôi không phải phụ nữ đẹp.

Vậy với Bảo Anh? Có phải bạn từng yêu đơn phương cô ấy. Cô ấy từng khoe bạn đã tặng cho cô ấy một món quà giá trị?

- Tôi hâm mộ Bảo Anh từ sau The Voice, lúc đó chỉ là hâm mộ từ xa. Sau đó chúng tôi cùng cộng tác trong phim "Nhà có 5 nàng tiên", chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Trong giới, tôi cũng là người ít giao du, tôi cũng không có bạn thân trong showbiz nên tôi và Bảo Anh hay chia sẻ, nói chuyện và từ đó thân thiết với nhau như người thân trong gia đình.

Quốc Trường có phải là người đa tình không?

- Ngày xưa tôi yêu nhiều lắm, giờ thì đã 7-8 năm tôi không yêu ai, từ năm 2016. Lúc tôi nổi tiếng cũng là lúc tôi cô đơn. Không phải vì bận rộn mà không thấy ai làm mình có cảm xúc. Tôi chưa thấy ai chạm đến trái tim mình, làm mình thổn thức.

Muốn quay lại cống hiến cho nghệ thuật, Quốc Trường có ý định đầu tư sản xuất phim?

- Đó chính là điều tôi đang muốn. Tôi đang làm mọi thứ để quay về phim. Tôi đang kiếm thật nhiều tiền để có thể làm nhà sản xuất phim. Cách tôi làm sẽ khác mọi người. Tôi làm để cống hiến là chính. Tôi làm chuẩn bị tinh thần là lỗ chứ không có suy nghĩ là làm để kiếm tiền. Tôi muốn đưa phim của mình sánh ngang nước khác, ít nhất cũng phải như Thái Lan. Quá trình phải mất chục năm chứ không phải 1, 2 năm. Để làm được phim có tiếng vang phải có một số tiền và chấp nhận mất nó một thời gian. Mất là do mình nhập máy móc, đầu tư cho nhân tài, cho biên kịch, quay phim đi học ở nước ngoài… Tôi không muốn làm phim mà vì vấn đề tiền phải cắt cảnh này bỏ cảnh kia.

Để làm được điều đó phải có số tiền rất lớn. Trong cuộc chơi ngày hôm nay có nhà sản xuất nào làm phim để lỗ? Nhưng tôi sẵn sàng làm để lỗ. Không phải là muốn lỗ mà dù lỗ cũng không sao vì đầu tư cho đào tạo là đầu tư lâu dài.

Nghệ thuật tạo ra Quốc Trường nên Quốc Trường không kiếm tiền từ nghệ thuật.

Quốc Trường sẽ làm phim nghệ thuật hay giải trí?

- Nếu làm phim nghệ thuật thì 100% lỗ, làm rồi chỉ để gửi ra nước ngoài dự thi các LHP lấy giải thì có để làm gì. Bộ phim muốn gây tiếng vang phải đi song song yếu tố giải trí và có thông điệp. Như phim hành động phải làm cho tới, phim tình cảm lãng mạn cũng phải đầu tư máy móc, biên kịch, trả lương cao cho họ. Diễn viên cũng phải trả lương cao, ê-kíp làm phim kể cả người phục vụ trà nước tất cả các khâu phải trả nhiều tiền hơn. Nên bây giờ tôi đâm đầu đi kiếm tiền.

Quốc Trường có cảm thấy cuộc đời của mình may mắn, mọi thứ đều thuận lợi, dễ dàng?

- Tôi thấy cuộc đời mình khá dễ dàng, thuận lợi, may mắn. Nhưng may mắn đó thực ra là do mình. Trời không cho. Nếu mình luôn đối xử tốt với mọi người, tạo ra nhân tốt thì quả ngọt sẽ đến. Trên đời này, mọi sự đều là do nhân – quả.

Cảm ơn Quốc Trường đã chia sẻ!