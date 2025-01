Diễn viên Duy Hưng: "Nhiều đêm tôi khóc sau khi thầy Hoàng Dũng tạ thế"

Một ngày mùa đông năm 2014, căn phòng NSND Hoàng Dũng tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội vang lên tiếng gõ cửa. Người muốn gặp ông là chàng sinh viên tuổi 20, đang theo học khoa Diễn xuất tại trường. Cậu ngập ngừng nói: "Thưa thầy, con xin phép nghỉ học. Có lẽ con không hợp với công việc này". Đáp lại, "người phán xử" trả lời ngắn gọn và áp đặt: "Không được, bằng mọi cách con phải thi, phải thành nghề".

Hơn một thập kỷ đi qua, NSND Hoàng Dũng đã đi về cõi vĩnh hằng. Chàng sinh viên "bị áp đặt" ngày nào đã trở thành diễn viên Duy Hưng - gương mặt được yêu thích bậc nhất trên các bộ phim giờ Vàng của truyền hình Việt. Năm 2024, anh khẳng định bản thân qua 2 giải thưởng lớn: Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình (phim Người một nhà) và Nam diễn viên ấn tượng VTV Awards (phim Độc đạo).

Trò chuyện với Dân Việt vào những ngày cuối năm, Duy Hưng thừa nhận mình may mắn. Trái với vẻ ngoài bị cho là "bụi bặm", ngông ngênh, anh rưng rưng khi nói về người thầy đã khuất, mỉm cười hiền lành khi nhắc tới gia đình và khiêm tốn, kiệm lời khi nói về những vinh quang trong sự nghiệp.

| Nội dung: Thảo Nguyên - Yến Thanh

| Media: NVCC

| Thiết kế: Hữu Anh

Năm 2024, Duy Hưng thắng lớn. Với "Người một nhà" và "Độc đạo", anh nhận tới hai giải thưởng quan trọng: Cánh diều vàng và VTV Awards. Nhìn lại chặng đường này, với anh – có lẽ là quá đỗi mãn nguyện?

- Đạt cùng lúc hai giải thưởng đúng là bất ngờ ngay cả với chính tôi. Trước đó, tôi luôn nghĩ mình còn phải cố gắng rất nhiều, chưa đủ sức để đạt được sự vinh danh lớn tới vậy.

Tôi hạnh phúc và biết ơn không chỉ bởi những giải thưởng như Cánh diều vàng, VTV Awards. Quan trọng hơn, tôi hiểu đây là sự ghi nhận, động viên của đồng nghiệp, khán giả đã giành cho mình. Với những diễn viên trẻ như chúng tôi, điều này vô cùng đáng giá.

Diễn viên Duy Hưng đoạt cúp Cánh Diều Vàng 2024.

Khán giả bình luận trên các diễn đàn về phim ảnh rằng: Dường như Duy Hưng đóng vai nào cũng hợp. Anh nghĩ thế nào trước nhận xét đó?

- Thật ra chưa có vai diễn nào khiến tôi hài lòng trọn vẹn. Sau khi hoàn thành phim, nhân vật nào cũng để lại trong tôi ít nhiều tiếc nuối nhất định. Những vai diễn đầu tiên khi tôi mới đi làm, tâm lý chưa được vững, lúc ở hiện trường cũng xảy ra nhiều vấn đề, đối diện với các "cây đa cây đề" trong nghề mình "cóng", cũng sai và lỗi nhiều chứ.

Sau này khi đã đi làm nhiều rồi, vẫn có những lúc khi vừa cắt cảnh xong, tôi đã cảm thấy tiếc nuối. Tôi bảo đạo diễn: "Em muốn được làm lại để vai diễn này tốt hơn".

Với tất cả những nhân vật đã tham gia, tôi đều nghĩ mình chỉ hài lòng được khoảng 70% thôi. Tôi cũng mong khán giả hiểu rằng lúc diễn, anh em chúng tôi đều đã nỗ lực hết mình, nhưng còn những thiếu sót hoặc những điều bất khả kháng. Hãy cho chúng tôi được xem đó như một lần tích cóp kinh nghiệm để các vai diễn sau được tốt hơn.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của Duy Hưng là vai diễn Khương "liều" trong bộ phim "Độc đạo". Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, anh còn tạo nên những trend (xu hướng) về thời trang, kiểu tóc trên mạng xã hội. Anh đã tiếp cận với nhân vật này như thế nào?

- Sau Người một nhà, tôi chỉ có 10 ngày để nhập vai thành Khương "liều". Từ một người anh cam chịu, chững chạc trong cuộc sống hóa thân thành đứa em ngỗ ngược, bất trị cũng khiến tôi phải tư duy khá nhiều.

Tôi đã phải làm việc với đạo diễn khá nhiều để tìm ra được kiểu tóc, làm rõ tính cách của Khương "liều" để đem đến những phân cảnh thuyết phục khán giả nhất có thể.

Nhân vật Khương "liều" của Duy Hưng là điểm nhấn của phim "Độc đạo".

Anh có đặc điểm nào giống với Khương "liều"?

- Có chứ! Tôi và cậu ấy giống nhau ở chỗ cùng yêu gia đình, cùng hết lòng vì những người thân yêu như bố mẹ, anh trai, nương tử… Tôi đặc biệt hâm mộ Khương vì sự xả thân cho người thân, sự sòng phẳng và vô tư của cậu ấy.

Còn những nét "trẻ trâu" của Khương thì đương nhiên là không hề giống một chút nào với tôi ngoài đời rồi, bạn cũng thấy đấy (cười). Để thể hiện được những nét tính cách đó của Khương "liều", tôi đã phải "nhặt nhạnh" từ rất nhiều trường hợp tôi gặp ngoài đời.

Nhiều phân cảnh nói về tình anh em giữa anh và Doãn Quốc Đam khiến khán giả rơi nước mắt. Cả hai có mất nhiều thời gian để trao đổi trước khi vào vai diễn?

- Anh Đam và tôi đã hợp tác với nhau trong nhiều dự án trước đó, lại là anh em thân thiết ngoài đời. Cũng bởi vậy, ở "Độc đạo", chúng tôi không cần nói nhiều.

Những cảnh quay của chúng tôi đều khá "trôi". Tôi đặc biệt nhớ những cảnh chúng tôi phải cãi nhau, giận dỗi, hay cảnh nhân vật Hồng thức đêm chăm sóc khi Khương sốt, lên cơn co giật. Dù chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự ở ngoài đời nhưng khi vào set quay, cảm xúc của tôi rất mãnh liệt. Tôi thậm chí thấy mình run lên cùng nhân vật.

Đến thời điểm hiện tại còn dạng vai nào thôi thúc anh, khiến anh mong được thử sức, được khám phá?

- Thực sự tôi là kẻ rất tham lam, luôn muốn được thể hiện tất cả mọi dạng vai, kể cả chính diện hay phản diện. Tôi khao khát được thử sức mình, từ đó thấy được mình làm cái gì tốt, cái gì chưa tốt rồi từ đó khắc phục.

Làm nghề này, tôi sợ nhất cảm giác trở thành một "thợ diễn" nhờ nhờ, lặp đi lặp lại bản thân trên màn ảnh. Tôi mong mang đến khán giả những màu sắc mới, sự thay đổi, để khán giả không cảm thấy nhàm chán khi cái tên Duy Hưng xuất hiện trong phần giới thiệu.

Nói thật, tôi đã nhiều lần xin các anh chị đạo diễn, tổ chức sản xuất cho tôi được thử sức với những vai khác nhau. Mọi người cũng đã đồng ý rồi, nhưng tất nhiên là được giao vai nào, vai diễn như thế nào thì vẫn còn phải tùy thuộc vào "cái duyên" của mình nữa.

Anh từng nhắc tới từ "tích cóp kinh nghiệm", các vai diễn của anh thể hiện khá đa dạng: Từ "trẻ trâu" tới gã đàn ông trầm lắng, từ giang hồ đến anh chàng dí dỏm hài hước… Anh đã tích cóp vốn sống, kinh nghiệm thế nào để thể hiện được những vai diễn đó?

- Có lẽ đây là thói quen của tôi, tôi luôn để ý tất cả những thứ xung quanh mình: Anh bảo vệ thế nào, người công nhân ra sao… Tôi học hỏi từ tất cả mọi người, không phải chỉ từ các anh chị, các "cây đa cây đề" đâu.

Tôi học từ tất cả mọi người, đặc biệt là từ các bạn trẻ để bù đắp cho những gì mình thiếu. Ví dụ đơn giản như tôi hiện tại, làm sao thể hiện được nét ngây thơ, đáng yêu, phải học từ các bạn trẻ chứ! Tôi sẽ cóp nhặt tất cả những gì cảm thấy cần thiết cho các vai diễn.

Duy Hưng có nói anh học hỏi từ tất cả mọi người, đặc biệt là từ các "cây đa cây đề". Vậy ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp diễn xuất của anh?

- Đó là cố NSND Hoàng Dũng. Thầy vừa là người thầy trực tiếp dạy dỗ chúng tôi ở trong trường, lại vừa là người đồng hành, chia sẻ với tôi trong cuộc sống hằng ngày.

Có thể nói, tôi vừa là học trò, vừa là con của thầy. Thầy dạy tôi từ những ngày bỡ ngỡ nhất, từ chuyên môn đến cách sống, cách tư duy… rất nhiều thứ.

Diễn viên Duy Hưng và người thầy, cố NSND Hoàng Dũng.

Gắn bó với NSND Hoàng Dũng như vậy, hẳn sự ra đi của ông cũng là cú sốc lớn đối với anh?

- Sốc chứ! Dù trước đó, tôi biết thầy ốm rất nặng, chúng tôi cũng đều được chuẩn bị tinh thần rằng thầy sẽ ra đi nhưng khi nhận tin thầy mất, tôi vẫn không chấp nhận được đó là sự thật, nhiều đêm tôi rơi nước mắt.

Suốt một thời gian dài sau khi thầy qua đời, tôi vẫn đinh ninh rằng thầy chỉ đang đi công tác thôi. Tôi vẫn qua nhà thầy thường xuyên, vẫn ngồi uống trà như khi thầy còn tại thế, tôi tự an ủi rằng: "Mọi chuyện vẫn như trước đây, khi thầy vẫn đang còn ở với mình thôi, không có gì thay đổi cả".

Nghe nói, trước khi sự nghiệp hanh thông như hiện tại, anh đã từng lên gặp cố NSND Hoàng Dũng xin bỏ nghề?

- Đúng vậy. Đã có quãng thời gian tôi mệt mỏi, muốn bỏ nghề cũng có. Thời mới vào trường, thú thực tôi thấy tương lai khá mông lung, bất định. Lo lắng, tôi có lên gặp thầy Hoàng Dũng và bảo: "Thầy ơi, con xin phép nghỉ học. "Thầy bảo: "Không được! Bằng mọi cách anh phải thi, phải thành nghề".

Thầy đã nói thế rồi, đã không cho nghỉ rồi thì tôi tiếp tục học thôi. Dù vậy, quả thực lúc đó tôi cũng vẫn rất chán nản.

Sau đó, khi ra trường, tôi về Nhà hát Kịch Hà Nội làm việc và cũng tham gia một số vở kịch của Nhà hát. Lúc này các bạn cùng lớp như Trọng Lân đã đi làm và bắt đầu nổi tiếng rồi, xung quanh mình lại toàn những người anh người chị đình đám, có thành tích, mình thì cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Lúc đó tôi cũng chạnh lòng, cũng lo lắng, và sốt ruột vì chẳng biết tương lai sẽ thế nào, mình cứ thế này mãi ra sao?

Anh đã làm thế nào để vượt qua thời điểm chán nản, mông lung, thậm chí muốn bỏ nghề đó?

- Những lúc như vậy, người duy nhất giúp tôi tiếp tục chờ đợi và cố gắng là thầy Hoàng Dũng. Thời đó thầy vẫn đang làm giám đốc Nhà hát, nên cứ rảnh là tôi lên cơ quan ngồi, tâm sự với thầy.

Thầy biết tôi sốt ruột và lo lắng nên thường động viên rằng: "Cứ từ từ, cái gì đến sẽ đến, có sốt ruột cũng không được. Nghề này đòi hỏi phải có "duyên" chứ không phải cứ lao vào làm là được".

Thầy động viên tôi rất nhiều, theo sát từng vai diễn của tôi trên sân khấu. Thực sự, không có thầy, tôi không thể "lớn" lên được như bây giờ.

Vai diễn đầu tiên của tôi trên truyền hình cũng là nhờ thầy mà có được. Thời điểm đó, tôi đang chán nản vì mãi vẫn không được nhận vai, thầy liền giới thiệu tôi với ê-kíp sản xuất phim Người phán xử.

Có thể nói, thầy đã dùng uy tín của mình để bảo đảm cho tôi được nhân vai Hoàng "mặt sắt" trong Người phán xử. Thầy nói với các anh chị rằng: "Tôi có cậu học trò rất hợp với vai này. Tôi đảm bảo cậu ấy sẽ cố gắng hết sức để làm tốt vai diễn này.

Cũng từ sau vai diễn đó, tôi xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ và cũng thoát khỏi chuỗi ngày sốt ruột, chán nản trước đó".

Duy Hưng cho biết với tư cách là khán giả, vợ anh thích cặp Lệ - Đồng trong "Mùa hoa tìm lại".

Vượt qua giai đoạn chán nản vì không có vai, hiện tại anh được nhiều người yêu mến với rất nhiều vai diễn ấn tượng. Có khi nào anh cảm thấy mọi thứ quá quen thuộc đến mức thành lối mòn chưa?

- Không, không bao giờ có chuyện đó! Tôi luôn diễn với tâm thế "mình diễn để khán giả có cái gì đó để xem" chứ không phải "mình diễn và khán giả cứ thế xem".

Tôi luôn cố gắng tư duy về tính cách nhân vật và tạo hình sao cho khác biệt, mới lạ với những nhân vật cũ. Tôi không muốn khán tìm thấy hình bóng của vai diễn trước trong vai diễn này của mình. Cho dù các vai diễn có hoàn cảnh, tính cách na ná nhau, tôi vẫn sẽ cố gắng tìm tòi để tạo ra những điểm khác biệt.

Đó không phải chỉ là để khán giả không cảm thấy bị nhàm chán mà còn là sự sáng tạo, sự tìm tòi, tư duy của tôi, khiến bản thân tôi cũng không cảm thấy nghề nghiệp của mình quá quen thuộc hay lối diễn của mình bị rơi vào lối mòn.

Anh có đặt "KPI" cho mình, ví dụ mỗi năm phải góp mặt trong bao nhiêu bộ phim, phải được vinh danh ở những giải thưởng nào… không?

- Đặc thù của nghề diễn có lẽ là không thể tính bằng "KPI" như thế được. Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào chữ "duyên". Tôi chỉ dám bày tỏ mong muốn thôi, mong muốn được làm việc, được cống hiến, được các anh chị bên đơn vị sản xuất trao cho cơ hội diễn những vai mới để vượt qua chính mình, được cống hiến và được khán giả ghi nhận…

Là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến, xuất hiện khá nhiều trong các dự án đình đám của VFC nhưng Duy Hưng lại ít khi chia sẻ với truyền thông, trang cá nhân cũng hạn chế cập nhật. Phải chăng anh muốn giữ gìn hình ảnh?

- Lên truyền thông, chia sẻ nhiều thì hình ảnh phải tốt hơn chứ! Nhưng tôi ít chia sẻ với truyền thông một phần do đặc thù công việc. Hiện tôi vẫn làm việc ở Nhà hát, vừa đi đóng phim nên đôi khi cũng khó có thể đáp ứng lịch phỏng vấn, ghi hình.

Một phần khác, tôi vẫn muốn rằng khán giả sẽ biết đến tôi qua các vai diễn hơn là những câu chuyện về cuộc sống riêng.

Còn được khán giả, được anh chị em truyền thông yêu mến, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm chứ! Vì như vậy nghĩa là những nỗ lực của tôi với nghề diễn phần nào đã chạm được tới mọi người, được mọi người ghi nhận.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của diễn viên Duy Hưng.

Ngay cả hôn lễ của anh cũng được tổ chức khá riêng tư, bà xã anh không cảm thấy chạnh lòng sao?

- Thật ra cũng đâu phải bí mật gì đâu, đám cưới của chúng tôi cũng có nhiều anh em nghệ sĩ tham dự, có đầy đủ sự chúc phúc từ mọi người cơ mà (Cười). Nói thật, tôi luôn xem đó là chuyện riêng tư, cá nhân, không nên đưa ra chia sẻ để làm mất thời gian của mọi người.

Trước khi kết hôn, bà xã anh cũng là diễn viên nhưng sau hôn lễ, dường như cô ấy không còn theo đuổi nghiệp diễn nữa. Vì sao vậy?

- Vợ tôi từng làm diễn viên nên hiểu đặc thù công việc này, rất vất vả và mất thời gian. Nếu cả hai cùng theo đuổi nghề diễn sẽ không thể chăm lo tốt cho con cái và gia đình được.

Hơn nữa, bản thân tôi theo con đường chuyên nghiệp, còn bạn ấy đi diễn như một thú vui, thỏa mãn sở thích cá nhân thôi nên bạn ấy chủ động lui về hậu phương để tôi theo đuổi đam mê của mình.

Như vậy, chắc anh sẽ không gặp khó khăn hay phải "xin phép" bà xã mỗi lần có cảnh thân mật với các bạn diễn nữ?

- Thực sự, ban đầu bạn ấy cũng không vui lắm khi tôi có các cảnh thân mật với bạn diễn nữ đâu. Tôi cũng phải thuyết phục rằng đó là công việc thôi, bản thân bạn ấy cũng có thời gian làm diễn viên nên cũng hiểu phần nào rồi.

Dần dần, bạn ấy cũng không còn thái độ không vui như khi mới yêu hoặc mới cưới nữa. Bạn ấy hiểu cho công việc của tôi, và tôi cũng hiểu cho tâm trạng, sự lo lắng của bạn ấy.

Còn về bản thân mình, tôi luôn luôn giữ nguyên tắc riêng, không bao giờ để bất cứ điều tiếng gì ảnh hưởng tới gia đình.

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhiều nghệ sĩ cũng đặt ra những nguyên tắc riêng trong công việc. Hồng Diễm từng nói không diễn cảnh hôn hoặc quá thân mật với các bạn diễn nam, Anh Dũng từng thổ lộ sự ngại ngùng khi đóng các phân cảnh thân mật. Anh thì sao?

- Nguyên tắc của tôi không cụ thể đến như thế, tôi chỉ là rạch ròi giữa công việc và tình cảm, không để những điều không hay làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thôi.

Còn về những cảnh thân mật, nhạy cảm, tôi nghĩ rằng nếu đó là yêu cầu bắt buộc để thể hiện tính cách nhân vật, để đúng với mạch phim, để chạm tới cảm xúc của khán giả thì tôi sẽ không từ chối.

Nhưng tất nhiên, tôi sẽ bàn bạc với các anh chị đạo diễn để hạn chế những cảnh quay như vậy, miễn sao đảm bảo được đúng tinh thần kịch bản, đúng tính cách nhân vật.

Thông thường, các vai diễn "trẻ trâu", giang hồ của anh sẽ lan tỏa hơn những vai trầm tính, sâu sắc. Anh có sợ rằng sau này, những hình ảnh các vai giang hồ, "trẻ trâu" của mình sẽ ảnh hưởng đến con trai?

- Thật ra chúng tôi cũng hạn chế cho con xem TV, thỉnh thoảng cháu mới được xem cùng gia đình thôi. Những bộ phim của tôi đóng thì thường cũng phát vào giờ muộn, khi đó các cháu đã lên giường đi ngủ rồi.

Hơn nữa, tôi thấy cháu cũng biết những hành động này là không hay, hành vi kia là không đúng. Có lẽ ở trường, các cô đã uốn nắn khá kỹ nên tôi không phải lo lắng con sẽ bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh hay bộ phim mà mình tham gia.

Nhiều nghệ sĩ sớm cho con tiếp xúc với nghệ thuật, anh có muốn hướng con theo nghiệp của mình không?

- Bây giờ cháu mới 4 tuổi, còn rất bé. Thỉnh thoảng, tôi cho cháu lên Nhà hát xem kịch, cho xem một vài đoạn phim theo sở thích của cháu. Nếu có đơn vị muốn ghi hình cả hai bố con mà phù hợp, tôi cũng cho con tham gia.

Nhưng việc con tham gia cũng chỉ gói gọn trong mong muốn con được tiếp xúc với những điều thú vị, mới mẻ, được va vấp với cuộc sống thôi chứ không phải định hướng sớm về nghề nghiệp cho con.

Sau này, khi con học xong lớp 12, nếu con muốn theo nghệ thuật, tôi sẵn sàng ủng hộ. Nhưng đó là chuyện sau này, khi con đã được định hình về tính cách, biết cách chịu trách nhiệm về sở thích và quyết định của mình.

Bản thân mình đã sống chết với nghề thì đương nhiên chẳng có lý do gì để không ủng hộ đam mê của con cả.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!