Giá USD hôm nay 3/3: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm

Giá USD hôm nay 3/3 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,3% lên 107,2 điểm.

Diên biến chỉ số USD Index.. Nguồn: investing.com

Tuần trước, dữ liệu từ Cục phân tích kinh tế của Bộ Thương mại, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,3% vào tháng trước. Giới phân tích cho rằng, con số này phù hợp với tốc độ của tháng 12, vốn là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/2024. Trong 12 tháng tính đến tháng 1, PCE đã giảm nhẹ từ 2,6% xuống 2,5% như ước tính của các nhà kinh tế.

Không tính thực phẩm và năng lượng, PCE cốt lõi đạt 2,6% theo năm, giảm từ 2,9% vào tháng 12 và bằng với dự đoán. Chỉ số ban đầu của tháng 12 là 2,8%. PCE cốt lõi hàng tháng tăng nhẹ lên 0,3% từ 0,2% và cũng đạt như dự báo.

Trong khi đó, chi tiêu của người tiêu dùng đã giảm 0,2% sau khi tăng trưởng được điều chỉnh tăng lên 0,8% vào tháng 12. Các nhà phân tích đã dự đoán con số này sẽ tăng 0,2%.

Ở diễn biến khác, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp gần đây nhất vào tháng 1, một phần là do lo ngại về tác động có thể xảy ra của thuế nhập khẩu và kế hoạch nhập cư của Tổng thống Trump đối với lạm phát.

Ngân hàng trung ương đã cắt giảm chi phí đi vay 100 điểm cơ bản xuống mức từ 4,25% - 4,5% trong một loạt các cuộc họp vào cuối năm ngoái. Trước đó, ngân hàng đã tăng lãi suất mạnh lên 5,25 điểm phần trăm vào năm 2022 và 2023 nhằm mục đích dập tắt áp lực giá cả tăng cao.

Giá USD hôm nay 3/3 trong nước tăng vọt

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.758, tăng 32 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.520 - 25.995 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.540 - 25.912 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Cùng thời điểm,tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.340 - 25.730 VND/USD, đi ngang so với cập nhật sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.370 - 25.730 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.294 - 25.827 VND/USD. Tại Eximbank, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.350 - 25.730 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.730 - 25.830, giảm 2 đồng chiều mua và tăng 28 đồng chiều bán so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 25.995 VND/USD.

Còn so với giá USD ngân hàng bán, tỷ giá trên thị trường tự do cao hơn nhiều nhất 436 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, giá bán tại thị trường tự do thấp hơn khoảng 100 đồng so với phần lớn các số ngân hàng thương mại.