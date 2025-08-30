Hội Nông dân Quảng Bình-dấu ấn nổi bật, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, tự tin mạnh mẽ hơn sau sáp nhập

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng hành cùng nông dân

Hội Nông dân Quảng Bình cũ (nay là Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị) hiện có hàng trăm nghìn hội viên tham gia sinh hoạt ở cơ sở, trở thành lực lượng chính trị - xã hội quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội luôn được chú trọng, gắn với việc đổi mới phương thức hoạt động để thu hút hội viên, phát huy sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân.

Hội Nông dân Quảng Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ảnh: Trần Anh

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị mới (trước đây là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình cũ), cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là: Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ các phong trào này, hàng nghìn hộ nông dân vươn lên khá giả, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, góp phần đưa kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

12 nông dân xuất sắc ở Quảng Bình cũ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ. Ảnh: Trần Anh

Hội Nông dân Quảng Bình cũ cũng đã phát huy vai trò tiên phong trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội vận động hội viên hiến hàng trăm nghìn mét đất, ngày công lao động để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa...

Nhiều mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Đoạn đường nông dân tự quản”, “Tuyến đường hoa nông dân” được triển khai, tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp cho làng quê. Sự vào cuộc của hội viên nông dân đã góp phần quan trọng đưa nhiều xã, phường đạt chuẩn và nâng chuẩn nông thôn mới.

Gắn kết khoa học kỹ thuật với sản xuất

Theo ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị mới (trước đây là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình cũ), nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, doanh nghiệp để chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn, mở lớp dạy nghề cho nông dân.

Nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản, trồng cây dược liệu, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, sản xuất theo chuỗi liên kết... đã khẳng định hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho hội viên.

Một buổi học chuyển đổi số, bán hàng qua mạng do Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình cũ tổ chức. Ảnh: Trần Anh

Tính đến tháng 6/2025, Hội Nông dân Quảng Bình cũ (trước khi sáp nhập) đã hỗ trợ 14.842 lượt nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, 772 hộ nông dân mở tài khoản trên sàn thương mại điện tử, có 72.514 hội viên cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam.

Đồng thời, Hội đã vận động 112.000 hội viên tham gia ủng hộ xóa nhà tạm, dột nát. 105.468 lượt hội viên đăng ký phấn đấu trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Nông dân Quảng Bình ứng dụng công nghệ máy bay không người lái vào việc gieo sạ, bón phân. Ảnh: Trần Anh

Đặc biệt, phong trào chuyển đổi số trong nông nghiệp bước đầu mang lại kết quả tích cực. Nông dân đã biết tận dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Với những thành tích nổi bật trong nhiều năm qua, Hội Nông dân Quảng Bình đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đây không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, hội viên toàn tỉnh mà còn là động lực để Hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam thời kỳ mới.

“Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập hai tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới, tổ chức Hội Nông dân bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô, nhiệm vụ rộng lớn hơn.



Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động. Trên nền tảng truyền thống xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, Hội xác định tiếp tục đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong nông nghiệp; đồng thời nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, góp phần đưa nông nghiệp – nông dân – nông thôn vững bước trên chặng đường hội nhập và phát triển”, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị mới, chia sẻ.



