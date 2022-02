Hà Việt Dũng mang vẻ đẹp đào hoa, gương mặt sáng, hay được giao những vai "sát gái", giàu có, ăn chơi, … nhưng thật ra anh là con nhà nông, và là người dân tộc Mường. Không như các diễn viên trẻ và có lợi thế ngoại hình khác, Hà Việt Dũng khá e dè với truyền thông, cũng không tìm cách tạo dựng các mối quan hệ có lợi cho tên tuổi của mình. Nên nhiều khi người ta tưởng là anh "chảnh".

Còn nhớ hình ảnh của Hà Việt Dũng tại một Liên hoan phim cách đây cũng phải 10 năm, các diễn viên khác luôn tận dụng những dịp như thế này để tiếp cận với báo chí khi rất nhiều phóng viên có mặt tại LHP thì Hà Việt Dũng thường né vào một góc chơi với 1,2 người bạn đồng nghiệp chứ không tụ tập tại các đám đông. Và cho đến giờ Hà Việt Dũng cũng công nhận mình vẫn không phải là một diễn viên nổi tiếng.

Chào Hà Việt Dũng! Cảm xúc của Hà Việt Dũng thế nào sau khi Bão ngầm đã chính thức lên sóng?

- Quá trình quay Bão ngầm thật sự rất gian truân. Và để được đến với khán giả qua kênh VTV1 thì lại càng gian truân nhiều hơn nữa. Sau 3 năm, kể từ ngày bấm máy khởi quay năm 2019, đến nay phim đã lên sóng tôi rất vui và phấn khích. Không riêng gì tôi đâu, mà tất cả mọi người đều rất vui khi đứa con được lên sóng.

Lý do nào khiến Hà Việt Dũng nhận lời tham gia phim này?

- Đó là vì kịch bản rất lôi cuốn. Từ trước đến giờ tôi chưa từng tham gia bộ phim nào theo hướng hành động nhiều đến vậy. Đây là một thể loại mới nên tôi thấy khá thú vị và cảm nhận thấy hợp với mình. Chưa kể tác giả kịch bản là nhà văn Đào Trung Hiếu, một người trong ngành công an, nên tôi cảm thấy yên tâm về sự chặt chẽ và cuốn hút của kịch bản.

Chính nhà văn Đào Trung Hiếu đã chia sẻ với Dân Việt rằng diễn viên Hà Việt Dũng trong phim đã nhập vai tội phạm rất đạt, với biểu hiện rất… du côn, bụi bặm. Làm thế nào để có thể hóa thân vào vai du côn một cách tròn vai như thế?

- Tôi luôn muốn thể hiện nhân vật tội phạm sao cho giống tội phạm để khán giả tin đó chính là tội phạm. Thế nên khi tôi đọc kịch bản tôi sẽ cố gắng thẩm thấu nhân vật du côn sẽ như thế nào, dạng người nào, cách ứng xử ra sao, cách cười, đi đứng hay ánh mắt phải như thế nào... Tôi cũng tìm hiểu thêm ở ngoài cuộc sống, để có thể giúp bản thân hóa thân đạt hơn vai diễn ấy.

Hà Việt Dũng có cho biết phim Bão ngầm là lần đầu tiên bạn vào vai công an. Vậy bạn mất bao lâu để tìm hiểu, nghiên cứu hình ảnh cũng như khí chất của người chiến sĩ công an để diễn xuất một cách xuất sắc vai một trinh sát ngầm Hải Triều đang được khán giả dành nhiều lời khen?

- Tôi từng đi nghĩa vụ hai năm trong quân đội. Tôi nghĩ là giữa công an và quân đội có sự tương đồng, đều hướng đến sự chính nghĩa, hướng đến cái thiện, những hành động cao cả vì lợi ích chung. Nên cái tác phong của người trong quân đội và người công an giống như nhau.

Tôi nhận thức được đều đó nên khi vào vai công an, tôi hiểu nhân vật công an sẽ hướng đến việc phải phá được án, bóc gỡ được những góc khuất của tội phạm. Và dần dần theo từng giai đoạn, tôi vào guồng hơn, trở thành những phản xạ tự nhiên nên nhập tâm hơn và diễn tốt hơn, chứ không phải bị gò ép. Nhờ vậy mà "ra" được nhân vật.

Hơn nữa, sau khi đọc kịch bản tôi hay sống cùng nhân vật. Lắm lúc đi cà phê một mình tôi hay nghĩ phân đoạn này nên diễn theo chiều hướng nào, mường tượng ra những thay đổi tâm lý cần có, để rồi khi diễn được trơn tru hơn.

Cùng lúc vào vai hai nhân vật đối lập nhau là tội phạm và công an. Làm thế nào để thể hiện tính cách của nhân vật khi phải thay đổi tâm lý nhân vật liên tục như vậy?

- Tôi không mất thời gian nhiều để nghiên cứu về tính cách hay thần thái của hai nhân vật đối lập như vậy. Bởi tôi cũng hay xem phim nhiều, hay học hỏi nhiều thứ, hay đọc sách báo để vận dụng vào việc đóng phim. Bản thân tôi cũng thẩm thấu về nhân vật khá nhanh, nên khi đã ngấm vào nhân vật rồi thì diễn dễ dàng. Hơn nữa còn có đạo diễn bên cạnh, có những "vệ tinh"' là các diễn viên diễn chung với tôi nên tôn lên được nhân vật của tôi. Trong phim Bão ngầm, kịch bản hay, đạo diễn giỏi, bối cảnh đẹp, bạn diễn tốt nữa nên những điều đó đã cấu thành những yếu tố giúp tôi đóng tốt hơn.

Trong tập 1 Bão ngầm có đoạn thoại: "Thằng em có chút nghề, cỡ 5-7 thằng em ăn gỏi được". Ngoài đời, bạn biết võ thật không hay bạn mới tập luyện võ thuật rất nhiều để đóng phim này?

- Ngoài đời tôi có tham gia tập luyện boxing nên biết một vài đòn thế. Tuy ra đòn không được đẹp như võ sĩ chuyên nghiệp nhưng nhờ có chút căn bản sẵn trong người, biết được cách ra đòn đấm đòn đá sao cho chuẩn... nên khi ra phim trường đạo diễn võ thuật chỉ cần hướng dẫn một lần là tôi có thể làm lại được luôn chứ không cần phải kỳ công thực hiện lại.

Nhưng trước khi vào quay thì tôi cũng có hơn một tháng để tập luyện đòn thế của võ Nhất Nam. Vì đây là võ đặc thù nên các diễn viên, kể cả những người giỏi võ thuật cũng phải tập luyện. Trong phim có cảnh tôi xuống tấn đưa tay quyền ra. Rất khó để diễn ra cái tay hổ ấy nếu như không nắm được tinh thần của võ Nhất Nam.

Những pha hành động của Hà Việt Dũng trong phim rất ấn tượng. Nhưng nhiều cảnh quay không biết bạn diễn thật hay do cascadeur hỗ trợ?

- Trong phim Bão ngầm hầu như tôi không có cascadeur. Chỉ có cảnh quá mạo hiểm như nhảy từ nhà cao tầng xuống chẳng hạn thì mọi người không cho phép, đạo diễn không cho phép, sợ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim nếu có chuyện gì xảy ra nên mới nhờ cascadeur. Có thể nói những pha hành động trong phim tôi có thể làm được nhiều hơn nữa nếu như có thời gian tập luyện lâu hơn.

Chỉ mới trình làng 4 tập, nhưng đã có rất nhiều phân cảnh bạn bị đánh đập te tua, bê bết. Khi thực hiện phim này, Hà Việt Dũng có gặp nhiều chấn thương không?

- Có chứ. Nhiều lắm. Như cái cảnh tôi bị tra tấn để lại nhiều chấn thương lắm. Nhắc mới nhớ hôm quay cảnh có chuyện cười ra nước mắt. Có gậy thật và cũng có gậy đạo cụ. Nhưng người diễn viên đóng vai đánh tôi loáng quáng thế nào lại vớ trúng cái gậy thật, cậu đập cho tôi mấy cái. Đau lắm, nhưng tôi cũng cố nhịn sau mấy cái với hy vọng nhanh xong phân đoạn đấy. Nhưng cứ nghe "cốp cốp" thì tôi mới tự nói "thôi chết tôi rồi". Sau mới biết sưng cả sườn, sưng khắp cả người.

Nhiều khi quay xong về cũng không muốn tắm luôn, dù biết là rất bẩn, nhưng người bầm dập đau nhức cứ ê ẩm không thể tắm nổi. Nói chung việc bị chấn thương là chuyện quá đỗi bình thường khi quay Bão ngầm.

Vậy có cảnh quay nào làm khó bạn không?

- Cảnh khó diễn nhất là cảnh tôi bị tra tấn, bị treo trên không. Tuy có bệ đỡ nhưng tay bị dây thừng kéo lên nên lực tác động khiến hai bàn tay bị đông máu. Nút thắt của dây thừng lại rất chặt. Nên lúc quay xong hai bàn tay tê, bị tím bầm, rất đau.

Cao Thái Hà chia sẻ, rằng đây là bộ phim đóng mệt nhất. Còn Hà Việt Dũng có nhận định tương tự?

- Đúng thật sự đây là bộ phim "trầy da tróc vảy" đối với mọi người. Vì chúng tôi cứ liên tục lên rừng xuống biển. Nhiều khi phải leo lên núi rất là cao, mọi người trong ekip phải vác máy móc hay khiêng mọi thứ đồ đạc, phục trang cồng kềnh để có được những cảnh quay lên tít trên cao nên rất mệt.

Tôi cũng đóng phim hành động khá nhiều, cũng đánh đấm nhiều, nhưng ở Bão ngầm thì tần suất lao động nhiều hơn. Có thể thấy trong phim tôi hầu như "mâm nào cũng có mặt" nên đúng là khắc nghiệt hơn các phim khác một chút. Nhưng với riêng bản thân tôi thì chưa cảm thấy mệt lắm. Cũng có thể đôi lần mệt, nhất là sau những cảnh quay đánh nhau. Nhưng chỉ cần nghe đạo diễn hô: "Chuẩn bị, 1, 2, 3, diễn!" thì sắc thái tôi bình thường trở lại ngay lập tức.

Bởi với tôi, khi được diễn xuất thì cảm giác thật sự rất thích, rất "đã". Khi có "máu" đam mê và yêu thích diễn trong người thì sẽ làm lu mờ tất cả, dù mệt bở hơi tai. Và cũng có thể tôi quá nhập tâm vào nhân vật, nhân vật đó ngấm vào tôi quá nhiều. Nếu thoát vai ra, đó là Hà Việt Dũng ngoài đời thì sẽ mệt, nhưng đang hóa thân vào một nhân vật đầy máu lửa thì không có lý do gì để mệt cả.

Khi xem Bão ngầm, chứng kiến những phân cảnh anh bị đánh đập, tra tấn như thế, vợ anh chắc xót lắm?

- Đúng là vợ tôi xem cũng xót cho chồng lắm. Thậm chí bố mẹ tôi cũng chẳng dám xem. Vì những cảnh hành động đánh nhau, hay tôi bị tra tấn cũng khá chân thật nên mọi người cũng hơi lo hơi sợ. Lúc xem phim, vợ hỏi tôi: "Lúc quay bố có đau không? Giờ có còn đau không?". Tôi trả lời: "Ừ thì lúc quay cũng có đau thật. Còn giờ thì cảm giác sướng chứ".

Còn với những cảnh tình cảm với Cao Thái Hà, vợ anh có khó chịu hay ghen không?

- Thật ra vợ tôi rất tâm lý. Khi lấy chồng làm nghề diễn viên, vợ tôi xác định là không ghen. Tất nhiên là vợ tôi hơi buồn, nhưng vợ tôi phân định được rành mạch giữa hai vấn đề đâu là công việc, đâu là cuộc sống. Bản thân tôi cũng nghĩ miễn làm sao ở ngoài đời không làm điều gì có lỗi với vợ tôi. Cũng chính nhờ vợ tôi là người rất hiểu chuyện nên tôi khi diễn cảnh tình cảm với Cao Thái Hà trong phim Bão ngầm nói riêng và những phim khác nói chung đều không bị gò bó, gượng gạo.

Để nhận xét điều gì đó về Cao Thái Hà trong phim Bão ngầm, Hà Việt Dũng sẽ nói gì?

- Tôi và Cao Thái Hà cũng từng đóng cặp với nhau trong một bộ phim từng làm "dậy sóng" là Đồng tiền quỷ ám. Hai chúng tôi lại có duyên làm việc chung, đóng chung với nhau ở phim Bão ngầm.

Có thể thấy là tính của Cao Thái Hà rất dễ thương, hòa đồng với mọi người, làm việc rất nghiêm túc. Trong phim này, quả đúng là hơi khốc liệt với cô ấy. Thấy cô ấy cứ phải di chuyển liên tục khắp 10 tỉnh, thành. Rồi cô ấy ở TP.HCM lại phải ở nơi xứ lạ là Hà Nội. Cô ấy không quen nơi có thời tiết khắc nghiệt, nên trông rất đáng thương. Về diễn xuất thì không có gì phải nói, khi cô ấy đã diễn nhiều phim hay với quá nhiều kinh nghiệm. Nên được kết hợp với Cao Thái Hà tôi rất yên tâm. Chúng tôi vốn dĩ quen nhau, rất là thân nhau nên làm việc với cô ấy rất thích.

Trở lại với những bộ phim Hà Việt Dũng từng đóng trước đây, có cả chính diện lẫn phản diện, mà dường như mọi người chỉ nhớ đến "một Hà Việt Dũng chuyên vào vai phản diện" thì phải?

- Theo tâm lý học mà phân tích, thì cái xấu bao giờ người ta cũng nhớ lâu hơn cái tốt. Cho nên bất kể diễn viên nào khi xác định một vai nào có dính đến trai hư, ngoại tình, lăng nhăng là mọi người sẽ nhớ đến anh ta hơn các vai khác. Nên có những người đóng một vai phản diện là "chết" theo vai diễn ấy luôn. Để rồi về sau, dù có đóng chính diện dù rất tốt nhưng mọi người vẫn nhìn vào hình ảnh phản chiếu cũ để nhận xét.

Bản thân tôi luôn quan niệm, một vai diễn dù lớn dù nhỏ, dù phản diện hay chính diện, thì cũng nỗ lực để làm tốt để bản thân sướng đã. Và tôi may mắn là được mọi người quan tâm, cũng như nhớ đến Hà Việt Dũng ở những vai diễn sau này hơn là những vai diễn ở những phim trước. Như giờ đây, họ nhớ đến Hùng "nhọ" và đại úy Hải Triều trong phim Bão ngầm, tạm quên đi những vai diễn cũ.

Bạn có biết lý do nào khiến bạn lại được các đạo diễn thường "đo ni đóng giày", "nhắm" bạn vào những vai phản diện kiểu trai hư, lăng nhăng... không?

- Có thể do ngoại hình hay gương mặt của tôi thoáng nét lãng tử, đào hoa, hợp với nhân vật mà họ xây dựng. Bởi khi tìm diễn viên, các đạo diễn hay nhìn yếu tố ngoại hình trước. Vả lại ngay phim đầu tay của tôi cũng đã dính đến cảnh yêu đương, cảnh nóng giường chiếu một chút rồi. Có thể các đạo diễn xem phim đó (Mùa hè lạnh, đạo diễn Ngô Quang Hải, năm 2012 - PV) người ta thấy hợp quá chẳng hạn!

Đóng những vai phản diện hay sở khanh trong phim, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của bạn?

- Thật ra có nhiều diễn viên họ không dám nhận những vai như thế vì sợ mất hình ảnh. Bản thân tôi thì cũng thấy có những ảnh hưởng. Như những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội như: "Nhìn mặt ông này thấy ghét", "Nhìn mặt ông này hãm ghê, thấy là biết sở khanh"... Tất nhiên là khi đọc cũng buồn. Đôi khi cũng muốn có những vai diễn kiểu soái ca, có hình tượng tốt...

Nhưng rồi tôi nghĩ là được các đạo diễn giao cho vai đã là điều may mắn, nên cứ tận tâm, cố gắng diễn vai tốt nhất có thể. Dẫu vậy tôi cũng hy vọng là một ngày nào đó nhận được vai soái ca, có nhiều người thích. Qua đó sẽ kéo theo nhiều tích cực hơn trong cuộc sống. Chẳng hạn như những vai sở khanh khó lòng lọt vào mắt xanh những nhãn hàng quảng cáo, người ta không thích. Còn những vai ngôn tình, bóng bẩy thì dễ khiến các nhãn hàng thích hơn. Nói chung cũng ảnh hưởng khá nhiều...

Trong tất cả những nhân vật đã vào vai. Đâu là nhân vật mà có tính cách giống với tính cách của Hà Việt Dũng ngoài đời nhất? Hay Hà Việt Dũng là sự cộng hưởng của những nhân vật nào?

- Ngoài đời tôi là người ít nói, hơi ngang tàng, có chút bất cần giống như vai diễn trong phim Bão ngầm. Còn về công việc thì tôi nghiêm túc chứ không bao giờ hời hợt, giống như nhân vật thẩm phán mà tôi vào vai trong phim Lựa chọn số phận. Tôi cũng có chút lãng tử, trước khi lập gia đình cũng có nhiều người theo đuổi... Nên Hà Việt Dũng là sự pha trộn tính cách của nhiều nhân vật mà tôi từng vào vai.

Hà Việt Dũng tham gia khá nhiều phim, từ những phim điện ảnh như: Người tình, Mùa hè lạnh, Hương ga... cho đến những phim truyền hình như: Lựa chọn số phận, Anh có phải là đàn ông không?, Đồng tiền quỷ ám, Ngược chiều nước mắt, Hãy nói lời yêu.. Thế nhưng tại sao cái tên Hà Việt Dũng chưa thật sự "bật" lên nhỉ?

- Tôi cũng không hiểu lý do vì sao. Có lẽ là vì có nhiều yếu tố cộng lại. Có thể là do tôi hơi kém về việc làm truyền thông. Cái đó là một điều rất thiệt thòi cho một số diễn viên. Có những diễn viên làm truyền thông rất tốt, nhiều khi chỉ sau một phim đã "phất" lên luôn. Và cũng có khi chính bản than tôi làm chưa tốt, dù đóng nhiều phim đấy, nhưng chưa chạm được vào trái tim của khán giả nên chưa được đón nhận nhiều. Nếu làm tốt rồi thì mọi người sẽ đón nhận nhiều hơn. Tôi nghĩ thế!

Nói như vậy có nghĩa anh tự thừa nhận bản thân chưa phải là một diễn viên nổi tiếng?

- Đúng! Tôi mà nổi tiếng gì. Tôi mà nổi tiếng thì bây giờ đã nổi bần bật lên rồi!

Vậy thì anh có mong trở thành diễn viên nổi tiếng?

- Điều tôi mong là tôi nhận được những kịch bản hay để diễn xuất. Còn mong nổi tiếng thì tôi chưa nghĩ tới. Không thể phủ nhận nếu nổi tiếng sẽ kéo theo nhiều thứ, về kinh tế, tiền bạc... Nhưng nếu như tôi có thêm nhiều phim nữa, được trải nghiệm nhiều thể loại vai, vào những hình tượng mới mẻ hơn nữa và được khán giả thích thì tôi nghĩ sự nổi tiếng sẽ đến thôi. Còn giờ tôi chưa nổi tiếng, khán giả chưa đón nhận, thì chắc là lỗi do tôi thôi. Nên sẽ nỗ lực nhiều hơn, cố gắng hơn.

Và cũng có thể là may mắn chưa mỉm cười với Hà Việt Dũng?

- Cũng có thể là như vậy. Có nghĩa là tôi... hơi bị đen thôi! (Cười lớn)

Hà Việt Dũng kỳ vọng gì trong sự nghiệp diễn xuất?

- Tôi mong còn được các đạo diễn, các nhà sản xuất trao thêm thật nhiều cơ hội. Qua đó có thêm thu nhập để lo cho vợ con và bố mẹ. Cũng mong có thêm sức khỏe, có tư duy tốt hơn, để khi vào những dạng vai khác cũng sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Hơn chục năm theo đuổi nghệ thuật. Đâu là quãng thời gian khó khăn của bạn?

- Tôi nói thật, tôi nói nghiêm túc một điều, là khi làm nghệ thuật chân chính, thì trong giới nghệ sĩ của Việt Nam có đến 90% là khó khăn. Không phải ai cũng có cuộc sống tốt, không phải ai cũng có xe có nhà thành phố, không phải ai cũng có đồ mặc đẹp đâu...

Như tôi bây giờ đi làm việc cũng chỉ để trang trải cuộc sống nuôi bản thân, vợ con, chứ không dám nói làm việc để giàu có hay mơ mộng điều gì khác. Nói một cách dễ hiểu, như thù lao nhận lại sau mỗi bộ phim cũng không phải nhiều. Còn quảng cáo thì các nhãn hàng cũng nhắm đến các gương mặt tên tuổi hơn. Còn những người... lưng chừng như chúng tôi thì rất khó có nhãn hàng mời hợp tác. Nên có 90% cũng khó khăn giống như tôi.

Bản thân tôi còn may mắn nhận được nhiều phim. Trong khi có nhiều diễn viên yêu nghề, nhưng nhận những vai nhỏ hơn, tần suất ít hơn, nên cuộc sống rất chật vật.

Tôi kể như vậy để hiểu, rằng nếu chỉ làm nghề chứ không kinh doanh ngoài thì đa số nghệ sĩ đều khó khăn cả.

Với riêng tôi, giai đoạn khó khăn nhất là lúc vừa vào TP.HCM tìm cơ hội trong công việc. Khi đó tôi vừa đạt giải Đồng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. Nhưng người mẫu nam lúc đấy họa hoằn mới có công việc, lâu lâu mới được diễn một show tạp kỹ trên truyền hình mà tiền công chẳng đáng là bao. Nên tôi làm thêm đủ thứ nghề. Ban đầu tôi làm công nhân ở xưởng mộc. Rồi sau đó tôi làm chạy bàn ở nhà hàng tiệc cưới. Tôi làm đủ thứ chẳng thiếu công việc gì cả.

Bản thân gia đình làm nông, từ nhỏ đã lao động, nên chẳng ngại khó ngại khổ bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Cũng có quãng thời gian tôi phải đi bán nước mía để kiếm sống qua ngày. Giai đoạn ấy dù có đóng phim, nhưng một năm mới nhận được một, hai vai với thù lao chẳng được là bao nên tằn tiện lắm chỉ đủ lo cho bản thân chứ chẳng lo được gì cho gia đình. Sau 8 năm, tôi ra Bắc, thì tần suất nhận phim nhiều hơn, cũng có cái để đủ trang trải hàng ngày thế thôi.

Nhưng cơ duyên nào đưa đường dẫn lối anh đến với nghề diễn viên?

- Đó là một ngày tôi đang bán nước mía, bỗng nhận được một cuộc gọi từ đạo diễn Ngô Quang Hải. Tôi thật sự rất biết ơn anh ấy. Anh ấy là người thầy đầu tiên chỉ dẫn tôi vào phim ảnh. Đó là bộ phim Mùa hè lạnh. Anh ấy rất tâm huyết. Anh ấy có một câu nói mà tôi khắc ghi mãi. Dù có thể đó là câu nói để động viên tôi.

Anh có trả lời báo chí là: "Có thể bộ phim Mùa hè lạnh không quá thành công. Nhưng anh ấy đã tự hào khi được đào tạo, đã tìm thấy một diễn viên của Việt Nam là Hà Việt Dũng". Có thể anh ấy động viên tôi, nhưng cũng có thể nhìn ra được sự thật về tôi. Nên tôi cũng thấy vui vui và xem đó là động lực để cố gắng phát triển bản thân hơn.

Hà Việt Dũng có nhiều bạn thân trong showbiz không?

- Bạn chơi chung thì có nhiều, ai tôi cũng chơi được, gặp nhau vui vẻ, vì tính tôi rất hòa đồng. Thế nhưng tôi không quá thân thiết với ai trong showbiz. Sở dĩ tôi không dám nhận là bạn thân vì bạn thân phải gắn bó nhiều. Tôi cũng không dám thân quá với ai bởi tôi sống ở quê trên Hòa Bình chứ không sống ở thành phố. Nên cũng khó để thân thiết với ai sống ở nơi quá xa như TP.HCM hay Hà Nội.

Có những nghệ sĩ xem TP.HCM là "miền đất hứa", họ Nam tiến để phát triển bản thân, có thêm cơ hội làm nghề. Sao anh lại đi ngược, ở TP.HCM rồi lại quay về?

- Tôi là con một. Bố mẹ cũng đã sắp có tuổi. Nên tôi muốn ổn định cuộc sống ở quê để gần gia đình. TP.HCM là khởi đầu cho sự nghiệp. Tôi rất biết ơn miền đất ấy. Nên hễ có dự án phim nào trong đấy tôi sẵn sàng đi vào. Nhưng để nói về định cư thì tôi sẽ chọn ở quê.

Câu chuyện của một thanh niên người Mường trở thành một diễn viên Hà Việt Dũng được khán giả yêu mến là niềm cảm hứng của nhiều người trẻ. Nếu có ai đó cũng mong theo đuổi nghề diễn viên, có được những thành công như anh, anh sẽ dành cho họ những lời khuyên nào?

- Khi theo đuổi bất kể ngành nghề nào chứ chẳng riêng gì nghề diễn viên thì cũng hãy làm nghề với sự tâm huyết. Đừng nghĩ quá xa vời, đừng mơ mộng phải đạt được cái này cái kia. Cứ cần mẫn làm thì một ngày nào đó cũng sẽ được ghi nhận. Nhất là làm nghệ thuật, đầu tiên phải đi từng bước một, tuy đi hơi chậm nhưng chắc chắn. Cũng đừng tự ti về điểm xuất phát của mình.

Cuộc sống gia đình của Hà Việt Dũng được khán giả quan tâm. Bạn hãy chia sẻ về gia đình nhỏ của mình!

- Hai vợ chồng tôi có một con gái hai tuổi rưỡi. Ngày tôi đi đóng phim Bão ngầm thì vợ tôi mang bầu. Vợ tôi đẻ khi tôi đang đóng phim, chỉ được xin phép về bên vợ được vài hôm. Đến giờ thì khi xem phim Bẫy ngầm trên ti vi, con gái tôi nhìn lên màn hình và biết nhận ra để gọi "bố, bố" rồi. Tôi hay đi đóng phim ở xa, nhớ con gái quay quắt, gọi điện về, con gái cứ bảo: "Con yêu bố nhất nhà". Nghe mà thương lắm!

Cảm ơn Hà Việt Dũng vì cuộc trò chuyện. Chúc bạn có thêm nhiều vai diễn hay!