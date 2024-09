Những hình ảnh đáng nhớ trong Liveshow Anh em kết đoàn của Tuấn Hưng và Duy Mạnh vào cuối tháng 9.

Tâm trạng của anh thế nào sau thành công của liveshow "Anh em kết đoàn" vừa diễn ra tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc)?



- Thú thực, tôi rất hạnh phúc. Đi hát bao lâu nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tổ chức một liveshow, bởi vai trò chính của tôi trước nay vẫn là người viết nhạc. Tôi thường nói với khán giả rằng mình chỉ là thợ hát, chăm chỉ làm nghề - vừa nuôi sống bản thân, vừa mong mang niềm vui tới mọi người.

Liveshow Anh em kết đoàn đến một cách ngẫu nhiên, không tính toán, cũng như cách tôi làm việc từ trước tới giờ. Là người nghệ sĩ, tôi muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến khán giả, cùng mọi người hướng tới lợi ích chung – đó là khắc phục hậu quả của người dân miền Bắc chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, thông qua quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và Hội chữ thập đỏ.

Với Anh em kết đoàn, chúng tôi cũng một lần nữa khẳng định tinh thần dân tộc rất đặc biệt ở người Việt Nam. Trong cuộc sống cá nhân, đôi khi chúng ta có thể tranh cãi gay gắt, bất đồng quan điểm, thậm chí chỉ trích nhau một cách nặng nề. Thế nhưng, ở thời điểm đồng bào chịu tổn thương, mất mát, không ai bảo ai – mỗi cá nhân đều sẽ làm tất cả để kết đoàn, chung tay tạo nên những điều tốt đẹp.

Tuấn Hưng và Duy Mạnh ôm nhau làm lành trong liveshow Anh em kết đoàn.

Nhìn lại, khoảnh khắc nào trong đêm nhạc "Anh em kết đoàn" khiến anh hạnh phúc nhất?



- Đó là khi tôi đứng trên sân khấu và hát ca khúc Sát cánh bên nhau. Đây là tác phẩm tôi đã viết 18 năm trước, khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu tại một giải bóng đá quốc tế. Thời điểm ấy, tôi ví những cầu thủ như những người lính, chiến đấu quên mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc.

Trong những ngày này, tôi cất lên ca khúc Sát cánh bên nhau với mong muốn tôn vinh sự hy sinh của các chiến sĩ công an, quân đội. Họ đã không quản ngại hiểm nguy, vất vả để đến với những nơi xa xôi nhất, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Tôi yêu Tổ quốc và luôn tin tưởng rằng: Tình đoàn kết dân tộc chính là nguồn sức mạnh lớn nhất, là chiếc chìa khóa giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau khi cả dân tộc nhất trí, đồng lòng.

Đêm nhạc "Anh em kết đoàn" đánh dấu sự kết hợp trở lại của anh và ca sĩ Tuấn Hưng. Sau nhiều năm với không ít câu chuyện diễn ra, anh lại đứng chung sân khấu với một người đồng nghiệp nhiều duyên nợ…



- Mối quan hệ của tôi với Tuấn Hưng rất đặc biệt. Cả hai từng có với nhau những kỷ niệm đáng nhớ, tuy nhiên thực ra chưa từng trò chuyện quá nhiều, cũng chưa từng cãi vã gay gắt.

Tôi vẫn nhớ mình gặp Hưng lần đầu tiên trong một chuyến đi diễn tại châu Âu, rồi cả hai trò chuyện. Tính tôi khi có cảm hứng thì hay viết tặng ca khúc cho đồng nghiệp, Tuấn Hưng cũng là một trong số đó.

Nhờ nhân duyên, các ca khúc tôi viết tặng cậu ấy như Biết tìm đâu, Dĩ vãng cuộc tình… đều được khán giả yêu thích. Tuy vậy, 20 năm qua, tôi và Hưng chỉ gặp nhau khoảng 5 lần. Vào 10 năm trước, cả hai có một lần gặp nhau trên máy bay, chào hỏi qua lại. Từ đó tới nay, mãi cho tới liveshow Anh em kết đoàn, tôi và Hưng mới một lần nữa gặp gỡ.

Tính tôi – ai cũng biết rồi đấy, rất hay đùa, càng thân thiết, tôi càng đùa nhây. Trong giới showbiz, tôi ít chơi. Tuấn Hưng là người duy nhất tôi đùa, nhưng cũng là người hiếm hoi tôi tặng nhiều bài hát như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại – nếu tôi không đùa Tuấn Hưng, làm sao có show này? Khán giả tới đây, một phần cũng vì họ hiếu kỳ, thích thú với "drama" mà chúng tôi mang lại.

Tuấn Hưng và Duy Mạnh cháy hết minh trong liveshow Anh em kết đoàn

Sự đón nhận của khán giả giúp liveshow "Anh em kết đoàn" nhanh chóng "cháy vé", thu hút hàng triệu lượt người theo dõi livestream trên mạng xã hội sau đó. Có thể nói, rất lâu rồi showbiz Việt mới có một chương trình âm nhạc tạo nên sức ảnh hưởng lớn như vậy - xét về hiệu ứng truyền thông. Điều này không chỉ cho thấy vị thế bền bỉ trong làng nghệ thuật của hai nghệ sĩ gạo cội mà còn thể hiện mong muốn của người hâm mộ về việc các anh tái hợp. Ngoài sân khấu, anh và Tuấn Hưng có dành thời gian trò chuyện?



- Trong thời gian chuẩn bị cho liveshow, tôi có nhắn tin với Tuấn Hưng trao đổi về công việc. Trước hết, phải nói rất rõ ràng rằng tôi không ghét gì cậu ấy. Về mặt đồng nghiệp, tôi trân trọng Hưng, còn để chơi bạn bè, giao tiếp bên ngoài - đó lại là câu chuyện khác. Nhiều nghệ sĩ thân thiết với nhau nhưng chưa từng hát cùng. Ngược lại, không ít người mặc dù làm việc, hợp tác, tuy nhiên ngoài đời lại không hề có quan hệ.

Giữa hai chúng tôi có sự khác biệt nhất định. Vai trò chính của tôi là viết nhạc, nhìn có vẻ "ham vui" nhưng sống khá nội tâm. Hưng thì là ca sĩ, có lẽ quen hơn với thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Liệu thành công của "Anh em kết đoàn" có trở thành "bước ngoặt" cho mối quan hệ giữa hai anh?

- Tôi nghĩ liveshow này là một cái kết tuyệt đẹp. Tại đó, người xem cảm thấy vui, tôi và Tuấn Hưng thì có lợi khi được công chúng yêu mến và làm được điều mình mong muốn. Với tôi, đây là liveshow đầu tiên, có lẽ cũng là duy nhất. Với Tuấn Hưng – theo quan điểm của tôi, cậu ấy cũng đã có một liveshow để đời bậc nhất trong sự nghiệp. Bởi dù làm chi phí tiền tỷ hay đầu tư kỹ lưỡng tới đâu, thứ người nghệ sĩ mong chờ nhất vẫn chính là sự đón nhận, tình yêu thương của khán giả.

Show Anh em kết đoàn còn thành công ở cách làm từ thiện mà tôi cho là đúng đắn. Chúng ta có thể không có 100 tỷ để bỏ ra 2-3 tỷ cho đồng bào. Thế nhưng, với vai trò và thế mạnh của mỗi người – ta hoàn toàn có thể làm ra sản phẩm cần thiết cho người tiêu dùng, kiếm tiền từ những đối tượng có nhu cầu và điều kiện, sau đó làm từ thiện. Khán giả đã được "cháy" hết mình cùng nghệ sĩ, Tam Đảo vui, nhộn nhịp, thúc đẩy du lịch và văn hóa. Chủ đầu tư cũng hài lòng với những gì chúng tôi mang lại.

Sau show này, có lẽ tôi không trêu Tuấn Hưng nữa. Tôi trêu vui thôi, cũng chưa bao giờ làm ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay danh dự của cậu ấy, tuy vậy dường như người thân của Hưng không vui. Thứ gì không vui nữa thì mình hạn chế

Anh cũng chính là người gợi ý MC Phan Anh góp mặt tại chương trình "Anh em kết đoàn" Tại sao lại là Phan Anh chứ không phải ai khác?



- Trong thời gian mà câu chuyện từ thiện là "điểm nóng", Phan Anh luôn là một cái tên gây tranh cãi. Việc tôi đăng tải bài viết trên Facebook, mong bạn ấy xuất hiện tại chương trình thể hiện mong muốn chân thành của tôi: "Chúng ta sẽ không nhắc lại những câu chuyện cũ nữa. Ở thời điểm này, dù là ai, tất cả hãy cùng chung tay hướng về MTTQ, làm nên những điều tốt đẹp cho đồng bào". Ngay khi tôi chia sẻ, Phan Anh đã chủ động nhắn tin, nói sẽ bay từ nước ngoài về, xuất hiện trong đêm nhạc Anh em kết đoàn.

Liveshow Anh em kết đoàn thu hút được rất nhiều khán giả và mạnh thường quân chung tay giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng của báo lũ vượt qua khó khăn.

Năm 2021, anh đã từng thực hiện một bài phỏng vấn gây xôn xao với PV Dân Việt. Trong đó anh chia sẻ: "Tôi không dám kêu gọi từ thiện, vì chắc chắn tôi sẽ ăn chặn". Sau 3 năm, cách làm từ thiện của các nghệ sĩ và cộng đồng đã thay đổi nhiều, bản thân anh cũng lần đầu kêu gọi quyên góp. Anh nhận định thế nào về những tín hiệu này?

- Với tôi, đó là sự thay đổi tích cực, cho thấy nhiều nghệ sĩ và người dân đã nhìn nhận đúng. Còn việc kêu gọi từ thiện lần này, ban đầu tôi chỉ lan tỏa trong những người bạn của mình, khuyến khích họ gửi ủng hộ vào MTTQVN. Sau đó, nhiều khán giả thấy tôi chụp màn hình tin nhắn chuyển khoản, họ làm theo, với những tin nhắn vui khi chuyển khoản như "fan Duy Mạnh"; "em trai Duy Mạnh"… Tôi thấy đó là điều nên làm nên cũng cổ vũ và "tiếp tay" cho họ.

Duy Mạnh cho rằng các nghệ sĩ chỉ nên góp tiếng nói để vận động đồng bào, lan tỏa tình yêu thương và tính nhân văn trong những giai đoạn chúng ta cần chung tay, tạo nên sức mạnh trong cộng đồng.

Anh thường chia sẻ quan điểm không ủng hộ đối với việc nghệ sĩ đi làm từ thiện, vì sao vậy?

- Từ trước tới giờ, tôi luôn nghĩ thế này: Chúng ta phải phân biệt rất rõ ràng giữa từ thiện và cứu trợ. Cứu trợ là gì? Là khi đồng bào đang gặp cảnh bão lũ, thiên tai, tiền không thể tiêu được, rất cần thực phẩm, thuốc men, vật dụng thiết yếu để duy trì sự sống. Lúc thiên tai đi qua, chúng ta chung tay khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định nơi ăn chốn ở - đó là từ thiện. Riêng với mục đích cứu trợ, tốt nhất chúng ta nên gửi vào MTTQ, Hội Chữ thập đỏ. Đó là những ban ngành nắm rõ nhất, biết cách phân bổ số tiền và nhân lực một cách hợp lý, hiệu quả.

Việc chuyển tiền ủng hộ cho các nghệ sĩ, theo tôi là lãng phí và không cần thiết. Chúng ta thử nghĩ xem, những nghệ sĩ làm cứu trợ/ từ thiện đều không phải người chuyên nghiệp, chẳng nắm rõ đường đi nước bước. Khi tới những địa phương gặp thiên tai, mỗi người trong số đó lại cần 3,4 trợ lý, chưa kể có người thuê thêm ê-kíp quay phim, chụp ảnh. Tiền vé máy bay từ TP.HCM, Hà Nội tới những vùng cần cứu trợ cho khoảng vài trăm người đã mất tiền tỷ, tại sao chúng ta phải phung phí như vậy?

Bên cạnh đó, việc làm từ thiện tự phát cũng phát sinh nhiều vấn đề khi quản lý con người. Mang số tiền lớn trong hành lý, việc cất giữ, di chuyển hoàn toàn có thể tạo ra thất thoát – ai quản lý được điều đó?

Tôi cho rằng, hãy để các cơ quan chức năng đảm nhiệm, phân phối việc cứu trợ thiên tai. Nghệ sĩ chỉ nên góp tiếng nói để vận động đồng bào, lan tỏa tình yêu thương và tính nhân văn trong những giai đoạn chúng ta cần chung tay, tạo nên sức mạnh trong cộng đồng như vừa qua.

Mới đây, anh cũng gặp đôi chút rắc rối khi một số ý kiến nhận định anh kêu gọi từ thiện nhưng "không nghiêm túc trước đau thương của đồng bào". Anh giải thích thế nào trước những nhận xét này?

- Điều này không có gì khó hiểu cả. Khi đi nước ngoài, tôi nhận thấy một điều: Người ăn xin họ không tới năn nỉ mình, họ sẽ tới hỏi: "Ngài có khỏe không? Hôm nay ngài như thế nào?", hoặc làm điều gì đó để mình vui vẻ. Tôi thích phong cách như vậy – nói những điều dí dỏm, hài hước, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó "xin tiền" họ làm từ thiện. Khán giả vừa chia sẻ với đồng bào, vừa bị kích thích bởi những hành động của mình – cũng bởi thế họ nhiệt tình hưởng ứng.

Những ngày qua, khi sử dụng Facebook, tôi vẫn trêu đùa rằng mọi người hãy gửi vào MTTQVN, nhưng ghi tên tôi vào để tôi hưởng "tiếng thơm". Nói vui vậy thôi, chứ với bất kỳ ai, tôi cũng thường chia sẻ lại tin nhắn của họ trên Facebook. Người nào chuyển vào tài khoản của tôi nhờ gửi, tôi đều chuyển đi ngay sau một vài phút, không chậm trễ. Không ít trường hợp tôi bù thêm tiền cho tròn số. Tiền của mình đâu, cầm hộ mọi người tôi áp lực lắm!

Cách làm minh bạch của tôi khiến mọi người đều thoải mái. Trước hết, với tôi, đó là hành động nhằm lan tỏa lòng tốt. Thứ hai, đa phần chúng ta khi từ thiện đều muốn người khác biết rằng mình đã làm. Giúp được những hoàn cảnh khó khăn dù số tiền lớn hay nhỏ, ai chẳng hạnh phúc và muốn khoe ra?

Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh cho biết người nào chuyển vào tài khoản của mình nhờ gửi, anh đều chuyển đi ngay sau một vài phút, không chậm trễ. Không ít trường hợp anh bù thêm tiền cho tròn số. Duy Mạnh nói: "Tiền của mình đâu, cầm hộ mọi người tôi áp lực lắm!".

Theo anh, cách các nghệ sĩ Việt làm từ thiện hiện nay có còn điều gì bất cập?



- Gần đây, tôi thấy khá "lạ" khi một số nghệ sĩ vẫn đăng số tài khoản cá nhân lên khi kêu gọi, thậm chí có nghệ sĩ sinh sống nước ngoài nhưng lại đăng thông tin tại ngân hàng trong nước, sau đó huy động cộng đồng. Cá nhân tôi cho rằng điều này rất không hợp lý.

Tại sao họ lại làm như vậy? Có lẽ bởi ở nước ngoài, việc làm từ thiện/ cứu trợ xã hội được quy định rất chặt chẽ. Tại nhiều quốc gia châu Âu, để có thể quyên góp, người dân cần làm đơn kiến nghị, có sự phê duyệt của nhà chức trách, sau đó phải lập tài khoản ngân hàng riêng, có sự theo dõi/ quản lý chặt chẽ của đơn vị kiểm toán, cơ quan thuế, không thể cứ "có hứng" là làm từ thiện.

Tôi đọc được một số nghệ sĩ tại Việt Nam chia sẻ rằng "tôi làm từ thiện bằng cái tâm". Tôi đồng ý rằng họ có tâm, nhưng "cái tâm" là một khái niệm mơ hồ, không có một bằng chứng hay thống kê nào cả. Chỉ có họ biết "cái tâm" đó thế nào thôi, ai nhìn được vào cái tâm của họ?

Khi tôi nói câu chuyện từ thiện này vào 6 năm trước, nhiều người "ném đá" lắm. Họ bênh vực các nghệ sĩ khác, chỉ trích tôi, nhưng tôi chịu đựng vì biết mình không sai. Tới hiện tại, rất nhiều khán giả đã hiểu và chia sẻ với những gì tôi nói.

Showbiz Việt hiện tại khác quá nhiều so với thời anh nổi đình nổi đám. Có khi nào anh thấy mình lạc lõng, khó bắt nhịp?

- Tôi không có cảm giác này bởi từ trước tới nay ít liên quan showbiz, cũng không tìm sự nổi danh, làm âm nhạc chỉ đơn thuần do sở thích. Tôi đi một mình một con đường, tận hưởng sự cô độc và tôi luôn hài lòng với điều đó.

Anh hầu như không chơi với nghệ sĩ nào trong giới giải trí. Điều này có tạo ra những khó khăn nhất định?

- Đương nhiên nó có mặt hạn chế, nhưng từ lâu nay tôi vẫn sống như vậy. Trước giờ, các mối quan hệ luôn tồn tại bởi 2 lý do: một là vui, hai là có lợi. Một số nghệ sĩ chọn cách quan hệ thân thiết với doanh nghiệp, kết nghĩa anh em với nghệ sĩ khác để kiếm thêm thu nhập cho mình. Còn tôi làm gì, kể cả chơi Facebook cũng đều đặt niềm vui lên đầu - tôi phải "sướng" trước đã. Thêm nữa, nhiều năm qua, tôi vẫn có show đều đặn, đi diễn cả ở trong nước lẫn ngoài nước, không cần nhờ vả ai để mình tồn tại.

Dù không chơi với ai, tôi thoải mái với đồng nghiệp. Kể cả có những người tôi biết họ chẳng quý mến gì tôi, nhưng khi người đó ngỏ lời, tôi vẫn để họ sử dụng ca khúc của mình thoải mái.

Duy Mạnh và con gái Cầm trong buổi ra mắt MV "Đến đón em đi chơi đi anh".

Cầm – con gái anh đang đi tiếp con đường của cha, trở thành một nghệ sĩ vừa hát, vừa sáng tác. Anh dành lời khuyên nào cho con khi cô ấy bước vào nghề?



- Tôi không đặt áp lực cho con cái. Từ trước tới giờ, tôi luôn bảo con: "Hãy cứ chơi thỏa thích với âm nhạc, làm MV đi, bố sẵn sàng đầu tư để con làm. Nếu có duyên thì mình đi tiếp, không thì cũng là kỷ niệm cho con trên chặng đường đời, lại là tư liệu cho công việc giảng dạy mà sau này có thể con theo đuổi"

Thời gian qua, Cầm cầm bút viết nhạc. Cũng như khi hát, tôi bảo con "cứ viết thôi, đừng viết nhạc mà cứ nghĩ tới tiền, thế sẽ không làm nghệ thuật được". Mới đây, con vừa viết tặng một ca khúc cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, dự kiến 2 tháng nữa tác phẩm sẽ ra mắt khán giả.

Năm 2023, anh viết tặng con ca khúc "Đến đón em đi chơi đi anh", khi Cầm mới bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật. Viết nhạc cho một nghệ sĩ thuộc thế hệ gen Z, lại chính là con gái mình, chắc hẳn điều này không hề đơn giản?

- Ở tầm tuổi như tôi, việc viết nhạc đúng là đã hơi khó khăn bởi cảm xúc của người nghệ sĩ dần chai sạn. Cũng bởi thế, thời gian qua, tôi nuôi dưỡng tâm hồn bằng những câu chuyện vui vẻ, hài hước. Khi sáng tác cho con, tôi cập nhật xu hướng âm nhạc của giới trẻ, trò chuyện với các bạn của con. Việc giao tiếp với những người tầm tuổi của Cầm trên mạng xã hội cũng giúp tôi phần nào không trở nên già cỗi và xa lạ với họ.

Hình ảnh Duy Mạnh trong MV mới "Tôi là dân 37".

Anh vừa mắt MV mới mang tên "Tôi là dân 37". Có điều gì đặc biệt trong sản phẩm này?

- Tôi chơi với nhiều anh em, bạn bè ở Nghệ An, rất quý mến và trân trọng họ. Đó cũng là lý do thời gian qua tôi ấp ủ và sáng tác ca khúc này, chọn cái tên Tôi là dân 37 (ký hiệu biển số xe của tỉnh Nghệ An). Đằng sau những giai điệu vui tươi, tôi gửi gắm các thông điệp về tình cảm gia đình, sự gắn kết cộng đồng và lòng hiếu học – những giá trị đã tạo nên bản sắc đặc biệt của người xứ Nghệ.

Sản phẩm này được tôi thực hiện cùng với các bạn gen Z, mang giai điệu và phong cách mới mẻ, có kết hợp thêm phần Rap. Có lẽ đây cũng chính là hướng đi của tôi trong thời gian sắp tới, bởi tôi cần năng lượng của những người trẻ, còn họ sẽ cần những kinh nghiệm từ tôi.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!