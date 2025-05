Sáng nay diễn ra Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, buổi chiều diễn ra Lễ an táng tại quê nhà

Lễ tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương được tổ chức theo nghi thức Lễ Quốc tang trong 2 ngày 24-25/5/2025.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường đọc Điếu văn truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh TTXVN

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2025 đến 7 giờ 00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2025.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ 00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ 00 cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng nay 25/5, diễn ra Lễ truy điệu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh VGP

Theo Ban Tổ chức Lễ tang, từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 24/5, có 655 Đoàn (với khoảng 9.300 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh TTXVN

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến...

Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh VGP

Với niềm tiếc thương vô hạn, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương – Người đảng viên Cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống Cách mạng.

Đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy; có lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với đồng chí, anh em, với nhân dân… được đồng chí, anh em, bạn bè và nhân dân kính trọng.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí và xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường ghi sổ tang: “Đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, tấm gương sáng về sự tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự ra đi của Đồng chí là một mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn của Đồng chí. Dù đã đi xa, nhưng những giá trị tốt đẹp mà Đồng chí để lại sẽ mãi mãi là nguồn động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và văn minh.

Trong giờ phút đau thương này, Tôi cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương”.

Ghi sổ tang viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, người lãnh đạo kiên trung xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Trần Đức Lương về nỗi đau thương mất mát này.

Đồng chí Trần Đức Lương với 88 tuổi đời và 66 năm tuổi Đảng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Trong quá trình hoạt động và lãnh đạo đất nước, đồng chí luôn thể hiện là Nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tế, lấy hiệu quả làm thước đo cao nhất.

Cuộc đời, làm việc, cống hiến của đồng chí là một tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân noi theo.

Học tập đồng chí Trần Đức Lương, chúng ta nguyện làm hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!”.

Trong niềm xúc động, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Ðức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng, của dân tộc.

Trong quá trình tham gia cách mạng, Đồng chí đã được Ðảng, Nhà nước tin cậy, giao nhiều trọng trách. Dù ở cương vị nào, Đồng chí cũng toàn tâm, toàn ý phục vụ Cách mạng, phục vụ Nhân dân; trung thành tuyệt đối với Ðảng.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi trân trọng những cống hiến to lớn của Đồng chí. Xin kính cẩn trước anh linh Đồng chí. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình và toàn thể gia quyến đồng chí Trần Ðức Lương kính mến.

Thành kính!”.

Ghi sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến xúc động viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương kính mến.

Trong thời khắc thiêng liêng, ly biệt này, chúng tôi bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, tri ân công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, nhất là đóng góp của đồng chí vào sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng.

Xin chia buồn sâu sắc với Gia đình và đồng chí Trần Tuấn Anh. Nguyện cầu cho Linh hồn đồng chí Trần Đức Lương siêu thoát, yên giấc ngàn thu”.





Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, sinh ngày 05 tháng 5 năm 1937; quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi. Thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tham gia cách mạng tháng 02 năm 1955; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1959.



Quá trình công tác của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương:



Tháng 02/1955 đến tháng 9/1955: Đồng chí tập kết ra Miền Bắc, học sơ cấp kỹ thuật địa chất Bộ Công Thương.



Tháng 10/1955 đến tháng 8/1959: Đồng chí làm nhân viên kỹ thuật trong các Đoàn, Đội tìm kiếm thăm dò địa chất; học bổ túc Trung cấp địa chất 8 tháng.



Tháng 9/1959 đến tháng 3/1964: Đồng chí làm Đội trưởng Đội địa chất 4, Đoàn địa chất 20, Bí thư Chi đoàn Đội địa chất 4, Ủy viên Chấp hành Đoàn Thanh niên Lao động, Cục địa chất, Chi ủy viên.



Tháng 4/1964 đến tháng 8/1966: Đồng chí làm Đoàn phó kỹ thuật Đoàn địa chất 20; Bí thư Chi bộ, Liên Chi ủy viên.



Tháng 9/1966 đến tháng 01/1970: Đồng chí là sinh viên, làm Lớp trưởng lớp chuyên tu thăm dò (K11) Đại học Mỏ địa chất; Đảng ủy viên nhà trường, Bí thư Đoàn Trường (năm 1969).



Tháng 02/1970 đến tháng 8/1975: Đồng chí làm Phó Cục trưởng Cục Bản đồ địa chất; Đảng ủy viên, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Bản đồ địa chất.



Tháng 9/1975 đến tháng 9/1977: Đồng chí học Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương; làm Bí thư Chi bộ lớp.



Tháng 8/1977 đến tháng 7/1979: Đồng chí làm Phó Liên đoàn trưởng, quyền Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất, Tổng cục Địa chất; Bí thư Đảng ủy Liên đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục Địa chất; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam.



Tháng 8/1979 đến tháng 01/1987: Đồng chí làm Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất, Bí thư Ban cán sự đảng Tổng cục; học lớp quản lý kinh tế 4 tháng tại Viện Hàn lâm Kinh tế quốc dân Liên Xô (năm 1981). Đại biểu Quốc hội khóa VII, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Xô.



Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.



Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), Đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.



Tháng 02/1987 đến tháng 8/1992: Đồng chí làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; đại biểu Quốc hội khóa VIII; đại diện Thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hội đồng tương trợ Kinh tế (SEV).



Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991), Đồng chí tiếp tục được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.Tháng 9/1992 đến tháng 8/1997: Đồng chí làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị (tháng 6/1996).Tháng 9/1997 đến tháng 6/2006: Đồng chí làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (tháng 9/1997); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị (tháng 01/1998).



Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị (tháng 4/2001).



Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 02 năm 1987 đến tháng 9 năm 1992; Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 8 năm 1997; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh khóa X, khóa XI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI.



Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2008.Do có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.