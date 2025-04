Ngày 5/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” vào tối 4/4. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với Trần Xuân Thủy (SN 1983, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Xuân Thủy tài xế điều khiển chiếc "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy trong đêm. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối với Trần Xuân Thủy để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: CANA

Trần Xuân Thủy là tài xế đã điều khiển chiếc “ô tô điên” gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 1 người bị thương, rồi bỏ chạy trong đêm 4/4.

Theo đó, vào khoảng 18h45′ ngày 4/4 tại đường liên xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Trần Xuân Thủy điều khiển xe ô tô con mang BKS: 37A-482.52 đã va chạm với một xe ô tô khác đậu bên đường.

Hình ảnh liên quan đến vụ "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy được người dân ghi lại.

Sau khi gây tai nạn, Trần Xuân Thủy điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Quá trình bỏ trốn, Trần Xuân Thủy tiếp tục điều khiển phương tiện đâm vào một xe đạp và 2 xe mô tô tại các tuyến đường thuộc xã Nghi Liên, thành Phố Vinh và xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Mặc dù vậy, tài xế không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy cho đến khi bị lực lượng chức năng cùng người dân bắt giữ tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Trần Xuân Thủy là 0.979mg/lít khí thở.

Hiện trường vụ tai nạn vào tối 4/4, tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Vụ tai nạn khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Tài xế điều khiển chiếc "ô tô điên" bỏ chạy đến khi bánh trước bị biến dạng.

